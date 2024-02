Dans un contexte de tensions croissantes et de défis sécuritaires au Liban, notamment au sud du pays, les déclarations du ministre de la Défense par intérim, Maurice Slim, concernant l’état de préparation de l’armée libanaise, ont suscité une vive réaction. Suite à la publication d’un article qui, selon le bureau de presse du ministre, a déformé ses propos sur la préparation au combat de l’armée, une mise au point s’impose pour éclairer la situation réelle des forces armées libanaises. Cependant, le ministre souligne que l’armée libanaise est prête à être déployée si nécessaire.

Les Défis de l’Armée Libanaise

Le ministre Slim a évoqué plusieurs obstacles majeurs auxquels les soldats libanais sont confrontés dans l’exécution de leurs missions de défense. Parmi eux, l’insuffisance des compensations financières et l’impact des difficiles conditions économiques que traverse le pays sur la vie des militaires et de leurs familles. Ces problèmes sont exacerbés par le manque de ressources militaires adéquates, soulignant un besoin criant de soutien de la part des pays frères et amis pour permettre à l’armée d’accomplir pleinement ses missions.

La Résolution 1701 et le Sud du Liban

La résolution 1701 de l’ONU, adoptée à la fin de la guerre entre Israël et le Hezbollah en 2006, prévoit le déploiement de 15 000 soldats libanais le long de la frontière sud pour maintenir la paix et la sécurité dans la région. Cependant, le ministre Slim révèle que l’armée n’a pas été en mesure de déployer le nombre suffisant de troupes requis par cette résolution, en raison de contraintes matérielles et logistiques. Ce déficit souligne la nécessité d’un renforcement des capacités de l’armée libanaise, à travers l’équipement des soldats combattants et la création de nouvelles unités de combat, pour assurer une présence plus significative dans le sud du Liban.

Besoin d’Équipements et de Soutien International

Dans ses interactions avec des responsables étrangers, le ministre Slim a insisté sur le besoin urgent d’équiper les soldats de combat de l’armée libanaise et de former de nouvelles unités de combat. Cette démarche vise non seulement à renforcer la présence militaire dans le sud du Liban mais aussi à améliorer la capacité globale de l’armée à répondre efficacement aux menaces et aux défis sécuritaires.

Une situation tendue au Sud du Liban depuis le 7 octobre 2023

Ces propos interviennent dans un contexte de crise au Sud du Liban avec des échanges incessants entre Hezbollah, côté libanais, et Tsahal. Près de 85 000 personnes sont ainsi déplacées côté libanais, 120 000 côté Israéliens alors que Tel Aviv multiplie les menaces d’opérations à grande échelle contre le Pays des Cèdres. Pour l’heure, le bilan des combats est de 278 personnes décédées, côté libanais et 18 côté israélien.