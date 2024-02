L’Electricité du Liban (EDL) a récemment publié un communiqué pour rassurer la population concernant la situation énergétique du pays, particulièrement pour les prochaines semaines. Malgré les défis accrus liés à la crise économique et financière qui ébranle les fondements de l’État, l’EDL s’engage à minimiser l’impact du rationnement électrique sur la population.

L’approvisionnement en carburant, essentiel au fonctionnement des usines de production d’électricité, est au cœur des préoccupations. Alors que les réserves de carburant irakien, arrivées début janvier, commencent à s’épuiser, l’EDL annonce l’arrivée prochaine de deux cargaisons, totalisant 60 000 tonnes de carburant, prévues entre le 29 février et début mars. Cette annonce est un souffle d’espoir pour éviter un black-out total.

Face à la recrudescence des vols de câbles électriques, l’EDL indique réagir promptement. En collaboration étroite avec les forces de sécurité, l’institution parvient non seulement à retrouver les voleurs mais aussi à remplacer rapidement les équipements volés, grâce à l’efficacité de ses équipes techniques.

L’annonce de l’arrivée imminente de carburant irakien représente une lueur d’espoir pour un approvisionnement électrique plus stable en février, soulignant l’effort continu de l’institution pour naviguer à travers cette période difficile.

La collecte des factures dans les camps se poursuit parallèlement

Dans le cadre de ses efforts continus pour stabiliser le secteur de l’électricité au Liban, l’EDL a intensifié ses initiatives pour collecter les paiements de consommation électrique dans les camps de réfugiés syriens à travers le pays. Cette démarche s’inscrit dans le plan national d’urgence pour l’électricité, avec pour objectif d’intégrer de nouveaux camps chaque semaine. Récemment, les camps situés dans les régions de Marjayoun, Jeb Jenin, Baalbek, Ras Baalbek, Hermel et Halba ont été inclus dans ce processus.

Reconnaissant la coopération de certains camps et réfugiés déplacés qui ont déjà répondu positivement, l’EDL appelle le reste de la communauté des réfugiés syriens à collaborer avec ses agents. L’objectif est de faciliter la compréhension des montants dus et d’encourager le paiement rapide des factures, dans l’intérêt mutuel des réfugiés et de l’organisation, pour éviter les coupures d’électricité pour non-paiement.

L’organisation rappelle, conformément à ses précédentes déclarations et à la circulaire du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) du 29 août 2023, l’importance de régler les factures d’électricité. Cette directive, publiée sur le site du HCR sous le titre “Information sur les droits et obligations en matière de consommation d’électricité”, souligne que l’accès à l’électricité est un service payant. La non-conformité est considérée comme une infraction légale, pouvant entraîner des coupures de courant, des amendes, et surcharger le réseau électrique. Il est également rappelé que certains fonds d’aide du HCR sont destinés à couvrir ces dépenses énergétiques.

Ces mesures reflètent la détermination de l’Electricity Corporation du Liban à assurer une gestion équitable et légale de l’accès à l’électricité, tout en soulignant l’importance de la responsabilité collective dans le soutien à la stabilité du secteur énergétique du pays.