Une nouvelle exposition d’art moderne au cœur de la capitale

Les activités culturelles de « Rebirth Beirut » ne s’arrêtent jamais! Au Centre Culturel au cœur de Beyrouth, l’association s’apprête à lancer sa nouvelle exposition en coopération avec “Artscene Gallery” intitulée “Chaos Taking Shapes” ou bien (Le chaos prend des formes) qui est une collection de peintures appartenant à l’art contemporain et moderne.

L’exposition se déroule du 1er au 10 septembre et ouvre ses portes au centre culturel de l’association à Gemmayzeh, rue Gouraud.

La veille de l’exposition, le président et fondateur de l’ONG Rebirth Beirut, M. Gaby Fernané a déclaré: « Nous avons remarqué que les Libanais sont très intéressés par la culture et la peinture, et qu’ils aiment tout ce qui est nouveau et créatif. C’est pour cela nous continuons à offrir à cette catégorie de personnes la possibilité de contempler des œuvres d’arts créatives et distinguées ». Notre objectif est de replacer Beyrouth sur la carte mondiale de la culture, il ajoute.

“Chaos Taking Shapes” est une exposition collective comprenant des œuvres de maîtres Libanais tels que : Hussein Madi, Jamil Moulaeb, Raouf Rifai, Riad Nehme, Aram Jughian, Mohamed Rawas et d’autres et des artistes contemporains du Moyen-Orient : ainsi qu’un certain nombre d’artistes émergant du Liban et de la région arabe.

Une partie des bénéfices de cette exposition servira à soutenir les activités de l’association Rebirth Beirut, qui comprenait auparavant une série de projets tels que l’éclairage des feux de circulation dans la capitale, l’éclairage des rues, l’entretien des routes et son asphaltage, le tout qui a contribué à alléger les souffrances du peuple Libanais.

L’exposition ouvre ses portes tous les jours de 12h00 à 19h00 et se poursuit jusqu’au 10 septembre.