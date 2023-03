Publicité

Le ministre des télécommunications a annoncé l’attribution du contrat de gestion de LibanPost à la compagnie CMA-CGM.

Parmi les 3 compagnies qui avaient répondu à l’appel d’offre, la compagnie Merritt Company en partenariat avec Coliprivé, détenue par le groupe français, a ainsi reporté l’appel d’offre ouvert le 22 février 2022.

