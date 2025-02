Le Qatar, sauveur du Liban ou acteur d’influence ?

- Advertisement -

Le Liban est en crise. L’absence d’un gouvernement stable, l’effondrement économique et les tensions régionales ont plongé le pays dans une instabilité profonde. Tandis que la communauté internationale se divise sur la marche à suivre, un acteur tente de s’imposer discrètement mais efficacement : le Qatar. Peut-il réellement jouer un rôle de stabilisateur ou son engagement relève-t-il d’une stratégie d’influence bien plus vaste ?

Un passé de médiateur qui joue en sa faveur

Le Qatar n’en est pas à son premier essai. En 2008, alors que le Liban sombrait dans une impasse politique, Doha avait orchestré un accord permettant de désamorcer les tensions entre les différentes factions locales. Cette médiation avait permis d’éviter une escalade et de remettre sur pied des institutions alors paralysées. Depuis, l’émirat s’est positionné comme un interlocuteur incontournable dans les crises du Moyen-Orient, jouant un rôle clé en Afghanistan, en Palestine ou encore dans les négociations entre l’Iran et les États-Unis.

À la lumière de cette expérience, le Qatar s’active aujourd’hui au Liban. Ses liens solides avec différents acteurs, notamment le Hezbollah et certaines factions sunnites, lui confèrent une position privilégiée. Contrairement aux puissances occidentales, il n’impose pas de conditions drastiques à son aide, ce qui le rend plus acceptable par l’ensemble des parties prenantes.

Les défis d’une intervention qatarie au Liban

Le premier obstacle auquel Doha se heurte reste le positionnement des autres acteurs internationaux. L’Arabie saoudite, rivale régionale du Qatar, n’accepte pas l’idée de voir Doha jouer un rôle central dans un pays historiquement ancré dans son giron d’influence. Riyad privilégie une approche plus tranchée, cherchant à affaiblir le Hezbollah et à imposer des conditions strictes aux dirigeants libanais.

De leur côté, les États-Unis et la France, pourtant en retrait dans la gestion de la crise libanaise, voient d’un œil méfiant les ambitions qataries. Le soutien de Doha aux Frères musulmans, ainsi que son approche pragmatique avec l’Iran, suscitent des inquiétudes dans les milieux diplomatiques occidentaux.

Sur le plan intérieur, le Qatar doit aussi composer avec une classe politique profondément divisée. Si certains leaders voient en son intervention une bouée de sauvetage, d’autres s’inquiètent d’une éventuelle dépendance économique et diplomatique vis-à-vis de l’émirat.

Des aides financières mais pas de réformes

Le Qatar a déjà commencé à déployer son influence par des aides financières directes. En janvier 2025, Doha a annoncé une enveloppe de 500 millions de dollars destinés au soutien des infrastructures essentielles, notamment dans les secteurs de la santé et de l’électricité. Contrairement aux fonds débloqués par d’autres bailleurs de fonds, ceux du Qatar sont accessibles sans conditions de réformes strictes.

Toutefois, ce soutien présente un risque. En apportant une aide sans exiger de changements structurels, Doha ne fait que prolonger un système politique corrompu et inefficace. Cette approche diffère radicalement de celle du Fonds monétaire international (FMI), qui lie toute assistance financière à des engagements concrets en matière de gouvernance et de lutte contre la corruption.

Certains experts dénoncent ainsi une stratégie de consolidation du statu quo, permettant aux élites libanaises de maintenir leur pouvoir sans véritablement répondre aux attentes de la population.

Quel avenir pour l’implication qatarie ?

Le Qatar peut-il aller au-delà de l’aide financière et imposer un cadre politique viable au Liban ? Les scénarios d’évolution restent incertains.

Le premier scénario repose sur un succès de la diplomatie qatarie. En usant de son influence, Doha pourrait parvenir à établir une feuille de route acceptée par l’ensemble des forces politiques, favorisant la formation d’un gouvernement réformiste. Ce cas de figure impliquerait cependant une collaboration plus étroite avec la France et les États-Unis, ce qui reste peu probable à court terme.

Un second scénario, plus réaliste, serait un maintien du soutien économique qatarien sans véritable percée politique. Doha continuerait alors à financer des projets humanitaires et des infrastructures, sans toutefois s’impliquer dans la refonte du système libanais.

Enfin, un dernier scénario verrait une confrontation indirecte entre le Qatar et d’autres puissances régionales. Si Riyad décide d’intensifier sa pression pour exclure l’influence qatarie, le Liban pourrait devenir un nouvel enjeu de rivalité entre les monarchies du Golfe, ajoutant une complexité supplémentaire à une crise déjà profondément enracinée.

Une influence opportuniste ou un réel stabilisateur ?

Le Qatar a prouvé qu’il pouvait jouer un rôle clé dans la gestion des crises régionales. Sa diplomatie souple et son pragmatisme en font un acteur crédible, capable d’intervenir là où d’autres échouent. Mais au Liban, la situation est différente. Les intérêts divergents des puissances régionales, la corruption endémique et l’absence d’une vision commune rendent toute tentative de stabilisation extrêmement complexe.

Si Doha veut véritablement peser dans la résolution de la crise libanaise, elle devra aller au-delà du simple soutien financier et s’impliquer activement dans la refonte institutionnelle du pays. Sans cela, son rôle risque de se limiter à celui d’un bienfaiteur opportuniste, capable d’apporter une aide immédiate, mais incapable de construire une solution durable.