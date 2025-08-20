mercredi, août 20, 2025
L’effondrement du commerce extérieur libanais : causes et conséquences macroéconomiques

Une économie sans exportations compétitives

Le Liban, longtemps tributaire de ses services, du tourisme et des transferts de la diaspora, fait aujourd’hui face à une crise structurelle de son commerce extérieur. Selon les dernières données disponibles citées dans les journaux du 20 août 2025, la balance commerciale reste chroniquement déficitaire, avec des importations représentant plus de 18 milliards de dollars annuels, contre à peine 2,5 milliards de dollars d’exportations. Ce déséquilibre abyssal, accentué depuis 2019, pèse lourdement sur la stabilité monétaire et l’accès aux devises étrangères.

Les exportations libanaises, historiquement limitées à quelques filières comme les produits agroalimentaires (vins, fruits, huile d’olive) et les métaux recyclés, se sont contractées de plus de 40 % depuis 2020, selon les chiffres publiés par les chambres de commerce et les douanes. L’explosion des coûts logistiques, la perte de compétitivité liée à l’instabilité politique, l’effondrement de l’appareil productif national, et la paralysie du port de Beyrouth ont fragilisé davantage encore les maigres capacités exportatrices du pays.

Dans un contexte de taux de change multiples, de restrictions bancaires, et d’un manque total de financement des exportateurs, les entreprises libanaises peinent à répondre aux standards internationaux. Les transactions se font majoritairement en cash, les crédits documentaires sont impossibles à ouvrir, et la confiance des partenaires régionaux a été sérieusement entamée.

Une dépendance massive aux importations essentielles

En parallèle, les importations libanaises, bien que réduites par rapport à leur pic de 2018-2019, restent élevées et incompressibles. Le pays continue à importer la quasi-totalité de ses besoins en carburants, en biens pharmaceutiques, en blé, en machines, en matières premières, et en biens de consommation courante. En 2024, la facture énergétique (essence, diesel, gaz) a dépassé les 3,5 milliards de dollars, absorbant une part significative des devises entrantes.

Les importations alimentaires ont atteint près de 4 milliards de dollars, représentant un tiers des dépenses mensuelles des ménages, alors même que les revenus sont majoritairement libellés en livres. Ce déséquilibre structurel provoque une pression constante sur les réserves de devises de la Banque du Liban, qui sont tombées sous la barre des 7 milliards de dollars disponibles, selon les chiffres évoqués dans les sources PDF du 20 août.

Les produits pharmaceutiques, auparavant subventionnés, représentent à eux seuls près de 1,2 milliard de dollars d’importations annuelles, dans un marché fragmenté et de plus en plus soumis aux circuits parallèles. L’absence d’une politique industrielle locale et l’incapacité de l’État à réorienter la production intérieure aggravent cette dépendance.

Un déficit commercial structurel sans financement extérieur

Le déficit commercial dépasse les 15 milliards de dollars annuellement, soit plus de 40 % du PIB estimé du pays. Dans un système normal, ce déséquilibre pourrait être compensé par des investissements étrangers, des transferts de la diaspora ou des emprunts souverains. Or, le Liban ne bénéficie ni d’accès aux marchés internationaux depuis le défaut de 2020, ni d’un programme de financement multilatéral, ni de flux d’IDE significatifs.

Les transferts de la diaspora, estimés à plus de 6 milliards de dollars annuels, restent la principale source de devises, mais sont dépensés immédiatement et ne suffisent pas à stabiliser la balance des paiements. L’absence d’un accord avec le FMI prive le pays de lignes de crédit urgentes et bloque l’accès à des appuis budgétaires conditionnés.

Les réserves nettes de la Banque du Liban, déjà affaiblies, sont sollicitées pour les besoins en carburants, en médicaments et pour soutenir les importations publiques essentielles. Le maintien artificiel du taux officiel ne correspond pas aux flux réels du commerce extérieur, créant un marché noir, un système à double vitesse et une inflation continue sur les produits importés.

Le port de Beyrouth : infrastructure clé en déclin

Le port de Beyrouth, infrastructure centrale du commerce libanais, reste dans un état de gestion incertaine cinq ans après l’explosion du 4 août 2020. Aucune autorité unifiée n’a été désignée pour sa reconstruction. Les quais les plus stratégiques ne sont toujours pas réhabilités. Les chiffres du trafic portuaire montrent une baisse continue du volume conteneurisé, de l’ordre de 25 % par rapport à 2018.

Ce ralentissement impacte directement les délais et les coûts d’importation, avec des répercussions en chaîne sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement nationale. Les importateurs libanais sont contraints de passer par Tripoli, Saïda ou les ports syriens, augmentant les délais logistiques et les frais de transport.

Conséquences macroéconomiques multiples

L’effondrement du commerce extérieur se traduit par une instabilité croissante de la balance des paiements, une inflation persistante sur les produits importés, et une fragilisation du taux de change. Les hausses de prix les plus marquées depuis 2022 concernent les denrées alimentaires, les carburants et les biens pharmaceutiques, tous dépendants des flux d’importation.

La faible base exportatrice empêche tout ajustement naturel de la balance courante. Le Liban ne peut espérer aucune croissance tirée par les exportations. Le tissu industriel, déjà faible avant 2019, a perdu la majorité de ses capacités d’investissement. L’absence de financement bancaire, de mécanismes de garantie à l’export, et de politique industrielle nationale empêche toute relance du secteur.

En l’état actuel, la dépendance à l’importation rend toute politique monétaire indépendante illusoire. Le moindre choc externe — variation du prix du pétrole, tensions régionales, fermetures de frontières — provoque des vagues d’inflation et des pénuries. La Banque du Liban, sans réserves suffisantes ni coordination avec le ministère des Finances, reste spectatrice.

