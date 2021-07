Les industriels libanais seront autorisés à importer directement du fioul et d’autres dérivés pétroliers en raison des pénuries actuelles sur le marché local.

Cette décision a été annoncée par le ministre sortant de l’industrie Imad Hoballah à l’issue d’une réunion qui s’est déroulée au Palais Présidentiel de Baabda. Etaient présents, outre le président de la République, le général Michel Aoun et Imad Hoballah, le Ministre sortant de l’Energie et de l’Eau Raymond Ghajar, le Vice-Président de l’Association des Industriels, Georges Nasraoui, le secrétaire général de la Présidence de la République, Dr Antoine Choucair, et le Directeur Général du Ministère de l’Industrie , Danny Gédéon.

Il s’agira pour les entreprises de résoudre le problème induit par les coupures d’électricité y compris des générateurs de quartier et par conséquent de mettre en oeuvre la résolution 66/2004. Ce carburant ne devrait pas être concerné par les subventions accordées par la Banque du Liban. La levée des subventions devrait également l’exclure de toute possibilité de commercialisation, l’industriel le payant en dollar, a indiqué le ministre de l’industrie.

Quant au ministère de l’énergie, il devra faciliter ces importations ou encore le stockage des produits pétroliers.

Côté industriels, le vice président de l’association, Georges Nasraoui a indiqué que de nombreuses usines sont déjà à l’arrêt technique faute de fioul et d’électricité. Il s’agit donc de relancer ces usines et permettre de livrer notamment le marché local.

Cette information intervient alors que les pénuries de carburants continuent au Liban, alors que la Banque du Liban peine à accorder en temps et en heure les lignes de crédit jugées nécessaires pour permettre le déchargement des tankers qui se trouvent pourtant le long des côtes libanaises.

Cette autorisation pourrait cependant aggraver la détérioration de la parité de la livre libanaise face au dollar, les industriels locaux devant acheter des dollars frais auprès du marché noir pour financer ces achats.

