Les inquiétudes grandissent : seule l’élite libanaise pourrait devenir riche grâce à la manne pétrolière

Publicité

Les experts affirment que des réformes sont nécessaires pour garantir que toute découverte profite aux masses

Alors que le Liban démarre des forages exploratoires pour le pétrole et le gaz, après qu’un accord majeur ait réglé sa frontière maritime avec Israël, les experts ont averti que toute aubaine ne profiterait pas aux Libanais ordinaires à moins que des réformes ne soient mises en œuvre.

Les forages dans le bloc 9 offshore du pays ont débuté jeudi, avec un consortium dirigé par le français TotalEnergies et comprenant la société italienne ENI et QatarEnergy .

Publicité

Même si les résultats sont attendus dans 67 jours, les experts affirment que les Libanais, confrontés à l’une des pires crises financières et économiques depuis le milieu du 19e siècle, ne devraient pas placer leurs espoirs dans les hydrocarbures pour résoudre leurs problèmes.

“Il est essentiel de faire la différence entre les intérêts du Liban en tant que nation et les objectifs de la classe politique, qui, jusqu’à présent, sont ceux qui bénéficient de l’ensemble du processus”, a déclaré l’experte en politique énergétique Laury Haytayan .

Le ministre intérimaire de l’Energie, Walid Fayad, a déclaré au National que même si le début des forages était une étape positive, toute découverte de réserves ne sortirait pas le Liban de sa crise économique – surtout si aucune réforme n’est mise en œuvre.

L’accord sur la frontière maritime entre le Liban et Israël sous médiation américaine, signé en octobre 2022, établit pour la première fois une frontière claire en Méditerranée orientale.

À un moment donné, les négociations risquaient de dégénérer en conflit entre Israël et son ennemi juré, le Hezbollah, le groupe armé libanais soutenu par l’Iran qui exerce un contrôle étendu sur le sud du Liban.

L’accord entre les deux pays – techniquement toujours en guerre – est le résultat de plus d’une décennie d’efforts menés par les États-Unis pour régler un différend sur les réserves potentiellement abondantes de pétrole et de gaz revendiquées par les deux parties.

Deux ans après l’explosion meurtrière de Beyrouth, la même classe politique largement tenue pour responsable de la mort de plus de 200 personnes lors de l’explosion d’août 2020 était de retour à la table des négociations avec Washington.

“Dès le départ, cet accord a favorisé la classe politique libanaise”, a déclaré Mme Haytayan .

« Négocier avec Israël était une manœuvre stratégique visant à renforcer son image internationale, en particulier lorsque sa crédibilité était au plus bas en raison de l’effondrement économique. »

Les politiciens libanais ont présenté ces découvertes potentielles comme une rare lueur de lumière dans un pays traversant une période économique sombre – maintenant dans sa quatrième année.

Avant de visiter la plate-forme de forage en début de semaine, l’influent président du Parlement Nabih Berri a déclaré que « dans cette obscurité vient un jour de joie ».

Le Premier ministre par intérim Najib Mikati a déclaré qu’il s’agissait d’une « page lumineuse de l’histoire ».

« Tous les partis politiques tentent de revendiquer l’héritage du projet visant à transformer le Liban en un « pays pétrolier » », a déclaré Mme Haytayan .

Le Courant patriotique libre a cherché à conclure un accord avant la fin du mandat présidentiel de son fondateur Michel Aoun en octobre 2022. Il pourrait alors invoquer cela comme un héritage de sa présidence.

Parallèlement, M. Berri, chef du parti chiite Mouvement Amal, s’est positionné comme le gardien de la souveraineté du Liban dans cet accord.

Quant au Hezbollah, l’accord est considéré comme un moyen de sortir le Liban de ses difficultés financières sans un accord avec le Fonds monétaire international – et sans les réformes cruciales qu’il implique, a déclaré Mme Haytayan .

“Malheureusement, cette situation risque de perpétuer le statu quo, en injectant des dollars pour soutenir le système, tout en alimentant les réseaux de corruption et en maintenant une façade de stabilité qui porte atteinte à l’intérêt général”, a-t-elle ajouté.

Un long chemin à parcourir

Il n’est pas certain que des réserves de gaz naturel soient découvertes.

Et s’ils sont découverts, cela conduirait à des investigations plus approfondies sur la qualité et si la quantité est viable.

“Dans l’industrie pétrolière et gazière, prédire le contenu d’un puits est par nature incertain”, a déclaré Marwan Abdallah, directeur exécutif de l’Organisation pour le pétrole et l’énergie durables, un groupe qui cherche à promouvoir la bonne gouvernance et la transparence dans le secteur pétrolier et gazier du Liban. .

“Actuellement, des découvertes ont été faites en Israël et à Chypre, suggérant un potentiel dans les environs du Liban.”

« Si du gaz est trouvé, il existe plusieurs scénarios, l’un dans lequel les quantités ne répondent qu’aux besoins locaux et l’autre où il y en a suffisamment pour l’exportation. »

M. Abdallah a déclaré que l’exportation, étant donné l’état de guerre avec Israël et les sanctions contre la Syrie voisine, serait compliquée pour le Liban, mais pas impossible, si des exemptions étaient négociées.

Quoi qu’il en soit, cela nécessiterait des investissements pour construire les infrastructures nécessaires à l’utilisation nationale du gaz et, si le Liban devait exporter, pour construire de nouveaux gazoducs.

M. Abdallah a demandé : « Qui investira et comment le Liban attirera-t-il les investissements étrangers ?

Il estime qu’il faudrait environ cinq ans au Liban pour commencer à produire du pétrole et du gaz, si des réservoirs commercialement viables étaient découverts.

“Nous devons planifier à l’avance”, a-t-il déclaré.

Gains privés et politiques

Cependant, M. Abdallah doute de la capacité de la classe politique à gérer efficacement ces ressources, invoquant le manque de capacité de l’État et les problèmes omniprésents de corruption et de clientélisme politique.

La crise économique a été imputée à des décennies de corruption et de mauvaise gestion de la part de l’élite libanaise.

On craint que des problèmes similaires ne réapparaissent, l’establishment politique s’appropriant également les revenus pétroliers et gaziers à des fins privées ou politiques.

« Nous nous retrouvons à chercher des solutions auprès de ceux-là mêmes qui n’ont pas réussi à établir une bonne gouvernance », a déclaré M. Abdallah.

Un exemple est le secteur de l’électricité.

Le pays est en proie à un déficit chronique qui contribue à alourdir la dette du pays de plusieurs milliards de dollars, à des querelles politiques autour de contrats obscurs et à une décennie sans une seule nouvelle centrale électrique – alors que le pays subit des coupures de courant paralysantes.

M. Abdallah a demandé : « Quelle assurance avons-nous que ces personnes feront preuve d’une plus grande efficacité à l’avenir ? »

Cadre juridique

Le cadre juridique du Liban comprend des mesures contre la mauvaise gestion et la corruption.

En 2017, le pays a ratifié une loi visant à réglementer les partenariats public-privé. Un an plus tard, le gouvernement a également promulgué la loi sur la transparence dans le secteur pétrolier, destinée à accroître l’ouverture des processus pétroliers et gaziers.

En 2021, une loi sur les marchés publics, saluée par la communauté internationale pour avoir jeté les bases d’une plus grande transparence dans les marchés publics, a été adoptée.

« Celles-ci sont sur le papier, mais en réalité, leur mise en œuvre est incomplète », a déclaré M. Abdallah.

M. Fayad, qui faisait partie de la délégation qui a visité la plate-forme plus tôt cette semaine, a fait preuve d’un optimisme prudent et d’un franc réalisme.

«C’est définitivement positif», a-t-il déclaré au National.

« Maintenant, à lui seul, est-ce que cela remet le Liban sur les rails ?

« Non, cela nécessite toutes les lois et décisions exécutives nécessaires. Cela ne résout pas la [crise] financière, les problèmes du secteur financier.»

Il a pris la parole après l’annonce qu’une étude 3D d’une zone offshore connue sous le nom de bloc 8, voisine du bloc 9 à l’ouest, allait bientôt commencer.

M. Fayad espère que des gisements d’hydrocarbures d’une valeur de plusieurs milliards de dollars pourront être découverts dans le bloc 9.

Lorsqu’on lui a demandé si des réformes étaient nécessaires pour garantir qu’aucune recette ne soit « perdue », M. Fayad a répondu « à 100 pour cent, bien sûr » – tout en ajoutant que « tout est compliqué ».

Le levé du bloc 8 sera réalisé par la société britannique Geoex MCG et la société égyptienne Brightskies Geoscience.

Ils réaliseront l’opération sous l’autorité du ministère de l’Energie, sur une superficie d’environ 1.400 kilomètres carrés.

Article écrit en anglais par Nada Maucourant Atallah et publié sur https://www.thenationalnews.com/mena/2023/08/28/concerns-that-only-lebanons-elite-would-strike-it-rich-from-an-oil-bonanza/.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and tap on selected text.