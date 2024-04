La 9ème édition de la Nuit des Idées, un événement culturel majeur prévu initialement pour le samedi 20 avril 2024 à Beyrouth, a été reportée à une date ultérieure. L’annonce a été faite par l’Institut français du Liban, organisateur de l’événement, qui n’a pas encore fixé de nouvelle date pour sa tenue. Cette décision intervient dans un contexte de tensions accrues au Moyen-Orient, suscitant des inquiétudes quant à la sécurité des participants et des organisateurs.

L’Institut Français précise cependant que les autres évènements restent pour l’heure à l’ordre du jour.

Contexte géopolitique tendu

Le Moyen-Orient est actuellement le théâtre de plusieurs conflits et tensions diplomatiques, notamment entre Israël et l’Iran, mais aussi en raison de la situation interne au Liban, qui connaît une instabilité politique et économique persistante. Ces éléments constituent un fond de tension qui peut rendre la tenue d’événements internationaux particulièrement délicate.