Les premiers libanais d’Ukraine sont parvenus au Liban à 4 heures du matin depuis Bucarest où ils étaient hébergés dans les hôtels appartenant à un homme d’affaire libanais Mohammad Mourad après fuit la guerre entre l’Ukraine et la Russie.

Ils ont ainsi été accueilli à l’Aéroport International Rafic Hariri par le président de la Haute Commission de Secours, le général de division Muhammad Khair et leurs familles.

Celui-ci a indiqué que dès le début des hostilités, le Liban a tenté d’obtenir une évacuation de ses ressortissants bloqués en Ukraine durant un cessez-feu qui n’a pas eu lieu. Des efforts seraient en cours avec l’ambassade du Liban à Kiev. Il indique que les autorités libanaises n’ont pas privilégié le fait de rassembler les ressortissants libaanis bbloquer sur place.

Pour l’heure, 960 ressortissants libanais sont enregistrés auprès des services de l’ambassade du Liban dont 450 devraient être évacués vers la Pologne et 250 sont déjà sur place.

Pour les autres, “Un certain nombre de Libanais sont toujours en Ukraine, selon leur volonté, malgré le danger, mais nous sommes en contact avec eux. Une coordination est en cours avec la Croix-Rouge ukrainienne et le ministère des Affaires étrangères d’Ukraine a été contacté. assurer la coordination et la communication entre la Croix-Rouge ukrainienne et l’ambassade du Liban à Kiev afin que nous puissions récupérer ceux que nous ne pouvions pas sortir pour le moment, et j’espère que l’opération sera achevée dès que possible. “

Muhammad Khair annonce l’arrivée d’ici 48 heures d’un deuxième avion évacuant les ressortissants libanais depuis la Pologne.

Sur place, les forces russes tentent actuellement d’encercler Kiev et ont effectué une opération aéroportée à l’encontre de Kharkiv. L’armée russe affirme aussi avoir conquis la ville de portuaire ukrainienne de Kherson, située au sud du pays, effectuant une jonction avec les forces de la république du Donbass