Les mouvements de protestation au Liban : des médias à la politique locale

Conférence avec Tine Gade et Kjetil Selvik, modérée par Laurent Bonnefoy, le mardi 21 mars 2023 à 18h30, en présentiel et en visioconférence :



Cette conférence s’appuie sur les récents ouvrages de Kjetil Selvik et Tine Gade sur le Liban (Journalism in the Grey Zone : Pluralism and Media Capture in Lebanon and Tunisia de Kjetil Selvik et Sunni City : Tripoli from Islamist Utopia to the Lebanese Revolution de Tine Gade).En croisant les perspectives, les deux auteurs proposent un examen approfondi de la révolution libanaise d’octobre 2019 sous l’angle des stratégies de pouvoir des élites libanaises et du mouvement de contestation contre la corruption.

Si l’intervention de Kjetil Selvik se focalise sur les élites libanaises et leurs méthodes de contrôle et de manipulation des médias, elle vise surtout à élucider les raisons qui ont poussé de nombreux journalistes et médias à rompre avec ce clientélisme lors des soulèvements populaires de 2019. Tina Gade nous propose, quant à elle, une analyse partant de la situation à Tripoli, ville au nord du Liban, qui regroupe à elle seule tous les ingrédients de la crise nationale (inégalités rampantes, taux de pauvreté, etc.). Si les hommes politiques de Tripoli tissent des liens de patronage avec la population, ils accordent surtout aux milices islamistes des « couvertures politiques ». Tina Gade examine la manière dont le clientélisme libanais et l’affaiblissement de l’État produisent à Tripoli le phénomène des groupes armés.