Les stations essence ouvriront demain, annonce le ministre de l’énergie

Les stations essence ouvriront demain, indique le ministre de l’énergie Walid Fayad suite à une série de contact qu’il a entrepris avec le premier ministre Najib Mikati, les sociétés de distribution de carburant et les propriétaires de stations essence.

Pour rappel, les sociétés de distribution de carburant avaient annoncé une grève de 2 jours en parallèle à celle de banques exigeant l’alignement des prix de l’essence sur la parité au marché noir et non plus à 85% sur celle de la plateforme électronique Sayrafa de la Banque du Liban et 15% du marché noir.

Ces demandes auraient signifié une hausse immédiate de 15% des prix en dépit d’un léger relâchement la semaine dernière.