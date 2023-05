Liban Cables confirme son engagement depuis l’usine de Nahr Ibrahim et installe 600 kW supplémentaires à son système d’énergie solaire de pointe, atteignant une capacité annuelle de production de 1,2 MW. En remplaçant 2 de ses 6 générateurs électriques par des panneaux photovoltaïques, Liban Cables réduira les émissions de gaz à effet de serre de 1 500 tonnes par an, soit l’équivalent des émissions de 750 voitures. Liban Cables est un pionnier de la transition énergétique au Liban depuis 2017, date à laquelle l’entreprise a inauguré le système d’énergie solaire de 600 kW.

Beyrouth, le 03 mai 2023 : Liban Cables, une société Nexans, un leader dans la conception et la fabrication de systèmes, de solutions et services innovants de câbles, a inauguré l’extension de son système d’énergie solaire de pointe de 600 kW sur son site industriel de Nahr Ibrahim. Cette installation permet d’atteindre une production totale de 1,2 MW, distinguée par une solution innovante de stockage d’énergies conteneurisées, d’une capacité de 500 kW.

Ce projet permettra à Liban Cables de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 1 500 tonnes par an, soit l’équivalent des émissions de 750 voitures, en remplaçant deux de ses six générateurs électriques par des panneaux photovoltaïques.

Les 3 020 panneaux photovoltaïques installés sur le site de Liban Cables et connectés à l’usine avec les solutions Nexans, généreront plus de 1 800 MWh par an. Cette énergie renouvelable couvrira plus de 18% à 20 % de l’électricité nécessaire à l’usine pour produire une large gamme de câbles pour le bâtiment, l’industrie et les infrastructures. Ce qui équivaut à la consommation annuelle d’électricité de 434 foyers libanais sur une durée de 25 ans.

L’inauguration officielle s’est déroulée sous le Haut Patronage et en présence de S.E Dr. Walid Fayad, Ministre de l’Énergie et de l’Eau et S.E M. George Bouchikian, Ministre de l’Industrie.

Mme Maria Lorente, Senior Corporate VP CHRO & CSR – Nexans, ainsi que des clients, des distributeurs, des partenaires et des membres de la presse, ont également assisté à l’événement de lancement.

Commentant cette inauguration, M. Nabil Khlat, PDG de Liban Cables, a déclaré : « L’usine de Liban Cables abrite l’un des plus grands projets d’énergie renouvelable du pays. Ces installations représentent l’engagement de Nexans à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 4,2 % par an d’ici 2030 et à contribuer à atténuer l’impact du changement climatique en développant l’utilisation des énergies renouvelables. »

Le Ministre de l’Industrie, S.E. Georges Bouchikian a déclaré : « La prospérité et la stabilité de la société sont assurées par l’intégration et l’interaction entre les secteurs de l’industrie, du tourisme, du commerce et des services. L’état ne peut exister et perdurer sans protéger ses secteurs et leur donner des opportunités de croissance. Le secteur privé dans tous ses aspects reste le garant de l’économie. La volonté de Liban Cables d’investir financièrement dans ce projet, et comme les industriels l’ont fait avant, est un gage de bien être, de souplesse, de ne compter que sur soi sans que cela implique une substitution à l’état ou la disparition et l’isolement de ce dernier. Je félicite Liban Cables d’être une institution leader dans la fabrication de câbles et de solutions avancées et innovantes dans ce domaine. Le partenariat de Liban Cables avec le groupe Nexans ouvre des horizons et des opportunités.»

Le Ministre de l’Énergie et de l’Eau, S.E Dr. Walid Fayad s’est adressé aux participants en disant : « Le ministère de l’énergie et de l’eau est prêt à coordonner et coopérer avec le ministère de l’industrie afin de soutenir et d’appuyer le plus grand nombre d’usines libanaises à transformer leur système d’approvisionnement en électricité en énergie renouvelable.

Il a aussi déclaré que : « le ministère de l’énergie et de l’eau à préparer une proposition en collaboration avec le ministère des finances afin d’exonérer tous les importateurs de panneaux solaires de la TVA et autres taxes et ce en accord avec l’article 72 du budget 2022. »

Enfin, Le Ministre de l’Énergie et de l’Eau, S.E Dr. Walid Fayad a informé l’audience que « Les négociations entre l’équipe du ministère et d’EDL d’un côté et les représentants de 11 entreprises du secteur privé qui ont obtenu des licences pour produire de l’électricité arrivera à son terme et la signature du contrat aura lieu vendredi prochain selon une précédente décision du cabinet.”

En 2017, Liban Cables avait déjà démontré sa position de pionnier de la transition énergétique en installant un système d’énergie solaire de 600 kWp sur son site industriel de Nahr Ibrahim, le premier à être réalisé dans le cadre du projet Small Decentralized Renewable Energy Power Generation (DREG), un programme des Nations Unies pour le développement et du Ministère libanais de l’Énergie et de l’Eau.

À propos de Liban Cables, une société Nexans

Liban Cables a été fondée en 1967 par un groupe d’industriels libanais, soutenus par l’assistance technique de deux sociétés internationales de premier plan, Les Câbles De Lyon – France & Phelps Dodge USA. Aujourd’hui, Liban Câbles fait partie d’un groupe multinational, Nexans, leader mondial de l’industrie du câble reliant les personnes, les idées et le futur. Notre objectif est de fournir de l’énergie électrique durable pour tous. Les principales activités qui nous permettront de concrétiser notre vision se concentrent sur trois domaines clés : L’Environnement, le Social et la Gouvernance.

Chaque jour, nos employés sont inspirés par un objectif : Electrify the future

À propos de Nexans

Depuis plus d’un siècle, Nexans joue un rôle crucial dans l’électrification de la planète et s’engage à électrifier le futur. Avec près de 28 000 personnes dans 42 pays, le Groupe ouvre la voie vers le nouveau monde de l’électrification : plus sûr, durable, renouvelable, décarboné et accessible à tous. En 2022, Nexans a généré 6,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires standard. Le Groupe est un leader dans la conception et la fabrication de systèmes de câbles et de services à travers quatre grands domaines d’activité : Production d’énergie & Transmission, Distribution, Usages et Industrie & Solutions. Nexans a été le premier acteur de son industrie à créer une Fondation d’entreprise destinée à soutenir des actions en faveur de l’accès à l’énergie pour les populations défavorisées à travers le monde. Le Groupe s’engage à contribuer à la neutralité carbone d’ici 2030.

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A.

