Le Ministère de la santé indique que 91 personnes ont été diagnostiquées comme étant positives au coronavirus COVID19 ce mercredi. Parmi elles, 68 cas dont 2 membres de la Croix Rouge Libanaise et 23 cas en provenance de l’étranger.

Le nombre total de personnes contaminées est de 2542 cas. 1835 cas sont locaux et 707 à l’étranger.

Le nombre de personnes guéries est de 1455 et le nombre de cas actifs est de 1087. Le nombre de cas actif dépasse donc désormais le seuil des 1000 personnes.

38 personnes sont actuellement hospitalisées dont 21 cas considérés comme graves.

Un nouveau décès est malheureusement annoncé par les autorités libanaises portant le nombre total de décès à 38 personnes.

3945 personnes ont subi le test PCR, 2592 personnes localement et 1353 à leurs arrivées à l’aéroport international de Beyrouth.

2 membres de la Croix Rouge Libanaise contaminés

La Croix Rouge Libanaise a annoncé que 2 de ses ambulanciers ont été contaminés par le coronavirus. Un d’entre eux, par ailleurs employé d’un hôpital, aurait contaminé son collègue au sein d’un centre de l’institution situé dans la banlieue Sud de Beyrouth.

Conformément aux directives de l’Organisation Mondiale de la Santé, tout le personnel paramédical a été examiné et mis en quarantaine ainsi que leurs familles, précise le communiqué qui rappelle avoir mis en oeuvre tous les protocoles de sécurité, y compris la la stérilisation des voitures. ambulance, la formation et l’utilisation des équipements de protection individuelle, afin d’ assurer la sécurité générale des personnes et des patients, des bénévoles et du personnel.

La Croix Rouge Libanaise rappelle avoir transféré plus de 2 637 personnes suspectées ou encore dont l’infection par le coronavirus COVID19 a été confirmée ainsi que 29 848 tests PCR auprès des laboratoires accrédités par les autorités locales.

Le caza de Baabda constitue désormais le premier épicentre de la maladie au Liban, avec 404 cas décomptés depuis l’apparition de la maladie le 21 février dernier.

Au niveau statistique, ce 15 juillet

Quelle est la répartition du COVID par tranche d’âge et par sexe au Liban? 7.72 % des cas seraient âgés de moins de 10 ans

10.49 % de 10 à 19 ans

25.47 % de 20 à 29 ans

17.48 % de 30 à 39 ans

13.3 % de 40 à 49 ans

11.44 % de 50 à 59 ans

7.4 % de 60 à 69 ans

4.31 % de 70 à 79 ans

et 2.41 % de plus de 80 ans



60% des cas seraient des hommes et 40% des femmes. Quelle gravité des personnes atteintes au Liban? 45.6 % seraient asymptomatiques, 50.45 % montreraient des symptômes légers et 3.95 % seraient critiques. Quelles sont les origines des contaminations au Liban? Selon les informations communiquées, 57% des personnes infectées auraient été en contact avec des cas confirmés, 28% suite à des déplacements à l’étranger, 13 % toujours sous investigation et 1% de source inconnue. Quelle est la répartition des cas sur un plan géographique au Liban, par rapport à hier?

Le caza de Baabda compte 404 cas

Le Metn compte 383 cas

Beyrouth compte 340 cas (+6)

Le Chouf compte 164 cas au total (+5)

Le caza d'Aley compte 159 cas (+5)

Tyr compte 124 cas

Zahlé compte 130 cas

le Kesrouan compte 96 cas (+1)

Le caza du Akkar compte 89 cas

Tripoli compte 88 cas (+1)

Zghorta compte 82 cas

Bcharré compte 74 cas

Saïda compte 70 cas (+4)

le caza de Jbeil compte 59 cas

Nabatiyeh compte 35 cas

Baalbeck compte 32 cas (+1)

Bint Jbail compte 32 cas (+2)

Denniyeh compte 30 cas (-6)

Batroun compte 25 cas

La Békaa Ouest compte 19 cas

Le Koura compte 17 cas

Marjayoun compte 8 cas

Jezzine compte 5 cas

le Hermel compte 4 cas

Rachaya compte 3 cas

Hasbaya compte 2 cas



Et une enquête serait en cours pour 67 cas.



*Ces chiffres semblent inclure certains faux négatifs qui sont corrigés le lendemain.