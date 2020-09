Le nombre de personnes contaminées et de décès est le plus important depuis l’apparition de la maladie au Liban, le 21 février dernier.

750 personnes contaminées par le coronavirus COVID-19 ont été diagnostiquées ces dernières 24 heures. Le Ministère de la santé indique également que 18 personnes seraient également décédées durant cette période. Au total, 27 518 ont été contaminées depuis le 21 février 2020, date de la découverte d’un premier cas au Liban.

Le nombre de contaminations locales reste toujours important avec 750 cas contre 669 hier.

Seuls 25 cas seraient en provenance de l’étranger.

Le nombre total des personnes touchées par le virus atteint le chiffre 25 518 cas locaux et 1 531 cas en provenance de l’étranger.

16 498 cas sont actuellement actifs et 10 739 personnes sont guéries. 66% des personnes contaminées présentent toujours une contamination par le virus, un taux assez élevés par rapport aux autres pays mais en légère baisse depuis une semaine.

423 personnes sont désormais hospitalisées, un nombre dont la moyenne est toujours en augmentation sur une semaine. Par ailleurs, 121 (-7 par rapport à hier) personnes sont dans un état considéré comme critique, un nombre en léger mieux.

18 décès ont été donc annoncés ces dernières 24 heures. Le nombre total de personnes décédées est de 281 depuis l’apparition de la maladie au Liban, le 21 février 2020.

11 756 tests PCR ont été effectués au cours des dernières 24 heures. 8 806 tests ont été réalisés sur des suspicions locales et 2 950 à l’aéroport international de Beyrouth.

