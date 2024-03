Un nouveau front s’ouvre dans le conflit israélo-libanais, cette fois-ci dans le domaine du numérique. Le 1er mars 2024, la Direction générale de la Sûreté générale libanaise a publié un communiqué avertissant ses citoyens de ne pas utiliser le site web “kiwi.com” pour réserver des billets d’avion, car il est basé en “Palestine occupée”.

Un contexte historique conflictuel

Le conflit entre le Liban et Israël remonte à la création de l’État d’Israël en 1948, sur des terres que les Arabes considèrent comme les leurs. Depuis lors, les deux pays ont été en guerre à plusieurs reprises, et le Liban a toujours soutenu la cause palestinienne.

Le boycott arabe des produits israéliens

En 1948, la Ligue arabe a mis en place un boycott des produits israéliens, qui est toujours en vigueur aujourd’hui. Ce boycott vise à faire pression sur Israël pour qu’il se retire des territoires occupés et qu’il respecte les droits des Palestiniens, même si de nombreux pays arabes ont abandonné la mise en application de ces mesures.

Le site “kiwi.com” dans la ligne de mire

Le site “kiwi.com” est une plateforme de réservation de voyages en ligne qui permet aux utilisateurs de comparer les prix et de réserver des vols, des hôtels et des locations de voitures. La société est basée à Ostrava, en République tchèque, mais elle possède également des bureaux en Israël.