L’alerte est de nouveau lancée. Le Liban, déjà meurtri par l’effondrement tragique de deux immeubles à Beyrouth en 2020 et 2023, voit son spectre s’étendre à d’autres régions. L’ingénieur Youssef Fawzi Azzi, président du Réseau de la sécurité des bâtiments, a révélé que plus de 400 bâtiments à Bourj Hammoud, une banlieue densément peuplée au nord de Beyrouth, présentent un risque imminent d’effondrement.

Un bilan humain et matériel lourd

Le 20 février 2023, un immeuble de six étages s’est effondré à Mansouriyé, une banlieue est de Beyrouth, faisant six morts et plusieurs blessés. Deux semaines plus tard, un drame similaire se produisait à Choueifate, au sud de la capitale, tuant quatre personnes, dont un bébé. Ces tragédies, loin d’être des cas isolés, s’inscrivent dans une réalité alarmante qui touche l’ensemble du pays.

Un cocktail de facteurs

Selon M. Azzi, l’augmentation des précipitations, liée au changement climatique, fragilise les fondations des bâtiments, en particulier les plus anciens et ceux construits dans des zones anarchiques sans respect des normes de sécurité. La vétusté des infrastructures, le manque d’entretien et les négligences des autorités aggravent la situation.

Des études pour mieux comprendre et prévenir

Le Réseau de la sécurité des bâtiments, en collaboration avec l’Université James Madison (JMU) aux États-Unis, mène des études pour analyser l’impact des écoulements d’eau sur les structures urbaines. L’objectif est de mieux comprendre les causes des effondrements et de proposer des solutions préventives.

Un appel à l’action urgent

Face à l’urgence de la situation, M. Azzi exhorte le gouvernement libanais à prendre des mesures concrètes. La mise en place de politiques de gestion de l’eau, notamment la construction de barrages et de lacs artificiels, est indispensable pour limiter l’afflux d’eau vers les zones urbaines. De plus, des inspections approfondies des bâtiments à risque et des rénovations urgentes sont nécessaires pour éviter de nouvelles tragédies.

Un défi national

La sécurité des bâtiments ne peut être reléguée au second plan. Il s’agit d’un défi national qui exige une mobilisation de toutes les forces vives du pays. La collaboration entre les autorités, les experts, les organisations de la société civile et les citoyens est essentielle pour sauver des vies et garantir un avenir plus sûr au Liban.