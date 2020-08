Les récentes et dramatiques explosions au port de Beyrouth avec toutes leurs conséquences humanitaires se greffent à la crise financière, économique, sociale et sanitaire que connaît le Liban depuis Octobre 2019 et fragilisent encore davantage l’ensemble de la société libanaise et des structures associatives et humanitaires. Nous faisons appel aujourd’hui à votre générosité dans le cadre de la campagne de collecte de dons financiers intitulée « Opération Liban » pour venir en aide aux plus démunis pour répondre à leurs besoins les plus urgents, au lendemain de cette catastrophe mais aussi, leur permettre de reconstruire leurs logements.



▶️Cette campagne d’aide est soutenue activement par « L’Amicale des Arméniens de Toulouse » qui met notamment à disposition son compte bancaire pour la collecte des dons et mobilise ses membres et bénévoles aux côtés de ceux des Amis du Liban.

Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire vos dons :

– soit par virement bancaire – IBAN : FR76 3000 3021 1000 0372 6451 831

– soit par chèque : les chèques seront envoyés par voie postale à l’Association des Amis du Liban à l’adresse suivante : 43 Avenue Maurice Bourges Maunoury, appartement 703 – 31200 TOULOUSE ; ils doivent être établis à l’ordre de l’ « Amicale des Arméniens de Toulouse – Opération Liban ».

Les sommes récoltées seront réparties entre différentes organisations non gouvernementales présentes sur le terrain, au Liban, telles que la Croix Rouge, Offre Joie, Arc en Ciel… Si besoin, elles seront aussi utilisées pour financer les frais d’achat et où d’acheminement de vivres et de matériels vers le Liban.

En contrepartie de votre don, vous recevrez un Cerfa qui vous donnera droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66% du montant du don, dans la limite de 20% du revenu imposable.

Afin de garantir la transparence de nos actions, un bilan de la collecte et des versements des dons pourra être communiqué au donateur qui en fera la demande expresse.

Pour les aides qui nécessitent une organisation logistique (telles que : produits vestimentaires, alimentaires, sanitaires, médicaux ou autres), nous travaillons avec les collectivités territoriales de Toulouse et la Métropole de Toulouse pour la mise en place d’un dispositif visant à faciliter l’acheminement des vivres vers les ONG présentes sur le terrain. La collecte de ces produits n’étant pas encore officiellement lancée, nous reviendrons vers vous dès que possible avec plus de précisions à ce sujet.

☎️Pour tous renseignements sur notre plan d’aide pour le Liban, merci de contacter :

Anthony KHEIR (secrétaire) : 06 70 08 30 86

Farid JAMMAL (trésorier) : 07 50 92 34 98

Mohamad HOURANI (chargé de communication) : 07 58 85 46 43

Le bilan provisoire des explosions de Beyrouth du mardi 04 août s’élève à 171 morts et plus de 6000 blessés. On compte toujours à ce jour des dizaines de disparus et plus de 300 000 personnes sans abri😔.

Merci par avance pour votre mobilisation.

Vos dons peuvent sauver des vies🙏.

Fraternellement

L’Association les Amis du Liban – Toulouse