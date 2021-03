Pour le Pavillon libanais de la 17ème Exposition Internationale d’Architecture – La Biennale di Venezia, Hala Wardé, fondatrice du cabinet HW Architecture, qui a réalisé le Louvre Abu Dhabi avec Jean Nouvel, présente A Roof for Silence dans les Magazzini del Sale (Zattere), du 22 mai au 21 novembre 2021.

Sélectionnée dans le cadre du premier concours public ouvert par les autorités libanaises pour représenter le Liban, la proposition de Hala Wardé a été choisie le 16 octobre 2019 par un comité d’experts désigné par le ministère de la Culture et la Fédération des ingénieurs et architectes libanais.

En écho à la problématique « How will we live together ? » posée par Hashim Sarkis, commissaire général de cette 17ème Exposition Internationale d’Architecture – La Biennale di Venezia, Hala Wardé aborde le vivre-ensemble à travers un questionnement autour des espaces de silence, en faisant dialoguer l’architecture, la peinture, la musique, la poésie, la vidéo et la photographie.

« Pourquoi ne pas penser les lieux par rapport à leur potentiel de vide plutôt que de plein ? Comment lutter contre la peur du vide en architecture ?

Comment imaginer des formes qui génèrent des lieux de silence et de recueillement ? » Hala Wardé

Le Pavillon libanais est conçu comme une partition musicale, faisant résonner les disciplines, les formes et les époques pour provoquer l’expérience sensible d’une pensée articulée autour des notions du vide et du silence comme conditions temporelles et spatiales de l’architecture. Une installation « révélationnaire» selon la formule de Paul Virilio, en hommage au célèbre penseur et urbaniste.

Conçu comme un manifeste pour une nouvelle forme d’architecture, le projet de Hala Wardé s’appuie sur les formes cryptiques d’un ensemble de seize oliviers millénaires du Liban. Figure tutélaire du Pavillon libanais, ces arbres légendaires, dont les creux abritent la vie de différentes espèces, sont des lieux de recueillement ou de rassemblement, où les paysans se réunissent depuis des générations pour y décider des affaires du village où y célébrer des noces.

