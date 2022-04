Janus Gate, l’installation monumentale et ambitieuse proposée par Ayman Baalbaki, et Allô Chérie la turbulente œuvre vidéo de Danielle Arbid, prennent toutes deux pour point de départ les rues de Beyrouth. Les deux artistes dialoguent avec l’urbanité polysémique de cette ville qui incarne aussi bien le Liban que le monde, en la représentant au cœur des soubresauts de la crise mondiale et de l’instabilité émotionnelle de notre relation technologisée au monde.



Ayman Baalbaki nous présente une installation biface, à l’image d’une Beyrouth fragmentée, qui tout comme le dieu latin Janus, oscille en permanence entre passé et futur, entre menaces et promesses, entre coulisses et façades, entre paix et guerre. L’espace public est représenté par de flamboyantes bâches publicitaires qui rappellent la devanture des immeubles en construction, si nombreux à Beyrouth. A l’arrière, l’envers du décor est celui d’une pauvre guérite de gardien, triste cabane de bidonville. Entre les deux, une porte qui demeure entrouverte, pour que l’on puisse passer à travers et basculer d’un côté ou de l’autre.



En écho à cette fragmentation de Beyrouth, dans Allô Chérie Danielle Arbid traite à sa manière d’une perception perturbée de l’espace et du temps, accentuée par ses images tournées par un téléphone portable qui révèlent la concurrence accrue entre mondes physique et virtuel. Danielle Arbid nous embarque dans une voiture avec sa propre mère, prise dans une quête frénétique d’argent dans les rues de Beyrouth, aussi intime que politique quand on connait la crise qui ravage le Liban aujourd’hui. Le panorama de Beyrouth défile sous nos yeux à travers le parebrise, renforçant encore l’ambiguïté entre espace public et espace privé.



Les deux artistes explorent ces multiples espace-temps et lignes de démarcation pour nous immerger dans un récit chargé et explosif, renforcé par leur mise en espace divisée. Ainsi, dans Allô Chérie, la superposition du son et de l’image captés séparément est accentuée par l’utilisation, pour la première fois dans le travail de Danielle Arbid, de la technique du split screen. A la manière d’un jeu vidéo, nous basculons avec elle tantôt à droite, tantôt à gauche, et nous pénétrons dans son œuvre comme nous passons à travers Janus Gate.

De son côté, Ayman Baalbaki, multiplie les types d’intervention plastiques: vandalisées, déchirées, taguées, brûlées, percées, brisées, rehaussées de peinture projetée, les bâches composent des espaces en trompe-l’œil. Elles troublent tous les repères spatiaux et temporels.



En plus d’être le lieu d’une création esthétique, cette exposition propose à tous les Libanais, qui habitent leur pays ou que la diaspora a éloignés, un espace d’échange symbolique sur leur histoire et sur la société d’aujourd’hui grâce au dialogue incarné par les deux artistes Ayman Baalbaki, qui vit et travaille au Liban, et Danielle Arbid qui a quitté son pays natal à l’âge de 17 ans mais qui n’a cessé de s’en inspirer depuis lors.



La dimension politique des deux œuvres est plus que jamais justifiée à la lumière de la situation actuelle du Liban. Elles mettent toutes deux en scène les contradictions et les difficultés du pays à travers leurs symptômes. La course effrénée en quête d’argent est indissociable de la violence qui fait rage aujourd’hui au Liban. La spéculation immobilière, qui promet du rêve, cache la ruine et trompe sur la marchandise. L’angoisse face à l’implosion économique et politique du Liban s’expose de plus en plus. Avec leurs propres moyens, et marchant sur le fil de l’éternel retour, tous deux mettent à vif la chair du Liban dans son chaos et dans sa beauté.