Plan Barak : une réponse libanaise sous pression

Un document américain exigeant et une réponse libanaise en équilibre fragile

L’État libanais a récemment finalisé sa réponse au document transmis par l’émissaire américain Tom Barak, dans un contexte où les tensions régionales et les équilibres internes libanais se heurtent à la rigidité des exigences internationales. Le document américain, présenté aux autorités libanaises par l’intermédiaire de l’envoyé spécial, demandait une série d’engagements clairs, notamment sur le plan sécuritaire, le déploiement militaire, les réformes institutionnelles et la mise en œuvre de la résolution 1701. Face à cela, la délégation officielle libanaise a tenté de formuler une réponse jugée « équilibrée », selon les propos d’un responsable gouvernemental impliqué dans la rédaction.

Ce souci d’équilibre est né de la nécessité de concilier les intérêts stratégiques de l’État avec les positions internes, notamment celles du Hezbollah, tout en répondant aux exigences pressantes des États-Unis. Les responsables libanais, dont les présidents des trois institutions, ont poursuivi leurs consultations jusque tard dans la nuit, cherchant à forger un consensus autour d’un texte qui préserverait à la fois la souveraineté nationale et les lignes rouges politiques internes. Malgré cette volonté d’apaisement, la réponse libanaise n’a pas suffi à dissiper l’irritation américaine, qui attendait des engagements plus fermes sur les points jugés fondamentaux par Washington.

Le socle affirmé : résolution 1701, armée libanaise et cessez-le-feu

La réponse libanaise s’articule autour de plusieurs principes jugés non négociables. Elle affirme en premier lieu l’engagement du Liban à respecter les termes de la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l’ONU, adoptée à l’issue de la guerre de 2006. Le gouvernement libanais y rappelle son attachement aux accords de cessation des hostilités, condition préalable à tout apaisement durable de la situation au sud du pays. Ce rappel vise à souligner que le Liban n’est pas à l’origine des violations et que son objectif reste la stabilité et la sécurité des civils.

Le second pilier de cette réponse est le soutien clair et renouvelé à la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL) et à l’armée libanaise. Le document affirme l’importance de renouveler le mandat de la FINUL dans sa forme actuelle, avec une coopération étroite entre celle-ci et l’armée nationale. Dans cette optique, le Liban appelle la communauté internationale à renforcer le soutien logistique et financier à ses forces armées. Ce renforcement est considéré comme une condition essentielle pour permettre à l’armée d’étendre son autorité au sud du Litani, et ainsi d’assurer la mise en œuvre complète des engagements de l’État.

Désarmement implicite, mais pas d’engagement formel

Un des points les plus sensibles du document américain portait sur la nécessité de désarmer le Hezbollah, ou du moins de s’engager dans un processus de démilitarisation coordonné et encadré. La réponse libanaise n’aborde pas frontalement cette exigence, ce qui a été perçu par les diplomates américains comme une esquive politique. Néanmoins, certaines formulations du texte laissent entendre une volonté de limiter la présence armée en dehors du cadre étatique, notamment au sud du Litani.

Le document propose ainsi le démantèlement des installations militaires hors du contrôle de l’État, dans une zone définie comme devant être exempte de toute présence armée non officielle. Cette formulation indirecte vise à préserver l’ambiguïté autour du statut du Hezbollah, tout en répondant partiellement aux attentes internationales. Elle reflète également les lignes rouges internes, fixées notamment par le président du Parlement qui a souligné l’importance de prendre en compte les remarques du Hezbollah dans l’élaboration de la position officielle.

Souveraineté territoriale et revendications nationales

Le document de réponse insiste également sur la nécessité de régler les litiges territoriaux encore non résolus entre le Liban et Israël. Il réaffirme la demande libanaise concernant le retrait israélien des zones contestées, notamment les fermes de Chebaa, les collines de Kfar Chouba et les cinq points de friction non encore démarqués. Cette exigence s’inscrit dans une logique de défense de la souveraineté nationale, considérée comme une condition sine qua non à toute pacification.

Le texte met aussi en avant la question des prisonniers et des disparus libanais, détenus par Israël ou portés disparus durant les conflits précédents. Le gouvernement libanais y réitère sa demande d’obtenir des clarifications et d’engager des procédures internationales pour permettre leur retour. Cette revendication humanitaire vient renforcer la position du Liban sur le plan moral, en insistant sur les obligations de la puissance occupante en vertu du droit international humanitaire.

Réformes politiques et relance du dialogue national

En parallèle aux questions sécuritaires, la réponse libanaise évoque les engagements de l’État en matière de réformes internes. Elle insiste sur la nécessité de mettre en œuvre les dispositions de l’Accord de Taëf, notamment celles relatives à la décentralisation, à la réforme électorale et à l’équilibre des pouvoirs. Cette réaffirmation vise à démontrer la volonté du gouvernement d’entamer un processus de refondation politique, nécessaire pour restaurer la confiance des partenaires étrangers.

Le document appelle à l’activation du « Comité du Mécanisme », une instance multilatérale prévue pour assurer le suivi de la cessation des hostilités et prévenir les escalades. Le Liban demande également la fin des attaques israéliennes sur son territoire, qu’il qualifie de violations récurrentes des engagements internationaux. Il appelle les États-Unis à jouer un rôle actif pour faire pression sur Israël, afin de garantir le respect des accords signés et de rétablir les équilibres sécuritaires.

Le rôle des parrains arabes dans le processus de paix

Enfin, la réponse libanaise souligne l’importance d’un parrainage arabe du processus de paix. Cette demande s’inscrit dans une stratégie régionale visant à replacer le Liban dans un cadre de coopération intra-arabe, en contrepoint d’une médiation exclusivement occidentale. Le document suggère que des pays comme l’Égypte, le Qatar ou encore la Ligue arabe pourraient jouer un rôle d’accompagnement diplomatique, afin de garantir une plus grande neutralité du processus.

Cette ouverture vers un parrainage régional vise également à rassurer certaines forces politiques internes, réticentes à confier entièrement à Washington ou à Paris la gestion d’un dossier aussi stratégique. Elle traduit aussi une volonté d’élargir les mécanismes de médiation à des acteurs qui connaissent mieux la complexité du tissu politique libanais.

Une réponse jugée insuffisante mais révélatrice des équilibres internes

Malgré le soin apporté à sa rédaction, cette réponse n’a pas suffi à apaiser la colère de l’administration américaine. Washington reproche à Beyrouth de ne pas avoir répondu clairement aux demandes fondamentales, notamment en ce qui concerne le désarmement du Hezbollah, l’établissement d’un calendrier de mise en œuvre et la définition d’un mécanisme de suivi contraignant. Cependant, du point de vue libanais, cette réponse constitue un compromis réaliste, dicté par les contraintes de l’équilibre interne et la complexité du contexte régional.

Elle reflète aussi une stratégie plus large : ne pas rompre le dialogue avec les puissances internationales tout en maintenant une cohésion nationale déjà fragilisée. Les autorités libanaises ont ainsi cherché à donner des gages de bonne volonté, sans pour autant franchir les lignes rouges fixées par les équilibres internes. Cette démarche, si elle est jugée insuffisante par certains, témoigne d’une tentative de préserver l’autonomie politique du pays dans un environnement régional de plus en plus polarisé.