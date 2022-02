Les forces de sécurité intérieure ont annoncé l’arrestation de 7 personnes dont 6 ressortissants syriens et un libanais au niveau de la localité de Mashta Hassan. Ils sont accusés d’avoir facilité l’entrée en territoire libanais d’une ressortissante syrienne et de ses 2 filles pour les enlever.

Les kidnappeurs auraient ainsi contacté le mari de la femme sur son téléphone pour exiger le versement d’une rançon de 20 000 USD le 15 février dernier. Celui-ci aurait cependant informé les forces de sécurité intérieure qui ont pu intervenir le 20 février 2022. Les 6 ressortissants syriens ont alors indiqué que la femme et ses 2 filles étaient détenus au Liban à un domicile situé dans la localité de Koch dans le Hermel et appartenant à A. n.m., né en 1999 et de nationalité libanaise.

Les suspects ont depuis été déférés devant les autorités judiciaires compétentes.

Mis en cause pour avoir protégé le gouverneur de la Banque du Liban suite à la publication d’un mandat d’arrêt le visant, le commandant des Forces de Sécurité intérieure, le général Imad Othman, semble avoir ainsi multiplié les opérations de ses forces dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue, les trafics d’êtres humains ou d’espionnage.