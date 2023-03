Cette décision devrait aider les efforts de Beyrouth pour récupérer les actifs prétendument achetés avec des fonds volés s’il est reconnu coupable

Le Liban a intenté une action en justice la semaine dernière en intentant des poursuites nationales et internationales contre son gouverneur de la Banque centrale, Riad Salamé.

Cette décision pourrait ouvrir la voie à la récupération d’actifs prétendument achetés à l’aide de plus de 330 millions de dollars de fonds publics détournés, s’il est reconnu coupable.

Des accusations ont été déposées au Liban par la juge Helena Iskandar, présidente de l’Autorité des affaires au ministère de la Justice, mercredi dernier contre M. Salamé, son frère Raja et son assistante Marianne Hoayek.

Les trois hommes étaient accusés de blanchiment d’argent, de corruption, de faux, d’enrichissement illicite et d’évasion fiscale.

Mme Iskandar a également déposé une plainte similaire en France jeudi, en se constituant partie civile, au nom de l’État libanais, dans l’affaire française contre M. Salamé, a déclaré une source judiciaire à The National.

Les poursuites se sont ajoutées à une liste déjà longue de procédures judiciaires contre M. Salamé, qui était autrefois salué comme l’architecte d’un secteur financier florissant dans le pays avant son effondrement économique sans précédent qui a plongé plus de 80% de la population dans la pauvreté.

Au moins six pays européens – la Belgique, la France, l’Allemagne, le Luxembourg, le Liechtenstein et la Suisse – ont ouvert des enquêtes pour déterminer si des fonds détournés ont été utilisés pour acheter de luxueuses propriétés européennes appartenant à M. Salamé et à ses co-accusés.

En 2021, une enquête distincte a été ouverte au Liban, qui a conduit à des accusations portées contre M. Salamé, son frère et Mme Howayek en février.

Des enquêteurs locaux et internationaux enquêtent sur Forry, une société détenue par Raja Salamé, qu’ils croient être une société écran créée dans le but de canaliser des millions de dollars de la banque centrale.

Les deux frères ont nié tout acte répréhensible.

M. Salamé a répété vendredi avoir déclaré aux enquêteurs européens au Liban qu’”aucun fonds public n’est allé à une société appartenant à son frère”.

Il a également déclaré qu’aucun fonds de la banque centrale n’avait été acheminé vers ses comptes personnels.

Cependant, les deux plaintes déposées par l’État libanais la semaine dernière diffèrent de ces actions en justice précédentes en ce qu’elles visent à soutenir les efforts locaux et internationaux pour récupérer les avoirs achetés à l’aide de fonds volés.

Revendiquer les droits du Liban

Le Liban est considéré comme une victime mais pour récupérer les fonds détournés, en cas de condamnation, “il devrait activement revendiquer son droit en tant que partie lésée au niveau national et international, car ces avoirs ne sont pas automatiquement restitués à l’État victime”, a déclaré Karim Daher, avocat et membre du panel International Financial Accountability, Transparency and Integrity.

Au Liban, les avoirs détournés pourraient être restitués aux personnes reconnues coupables d’un crime après avoir purgé leur peine et payé les peines, a-t-il déclaré.

Cependant, à l’étranger, les avoirs confisqués sont vendus au profit du pays d’accueil ou des plaignants.

Dans l’affaire française contre M. Salamé, les deux plaignants sont l’Association collective des victimes de pratiques frauduleuses et criminelles au Liban, un groupe de déposants dont l’épargne est bloquée dans des banques libanaises, et Sherpa, une ONG anti-criminalité financière en France.

Cela signifie qu’en cas de condamnation de M. Salamé en France, ses avoirs y seraient réclamés par les deux associations.

Étape tant attendue

Depuis des mois, les organisations de la société civile soulignent l’importance de suivre les bonnes étapes pour récupérer les avoirs volés au Liban, qui a subi des décennies de corruption endémique au cours desquelles les fonds publics ont été dilapidés, conduisant à l’une des pires crises économiques depuis 1850, selon la Banque mondiale.

En septembre 2021, le ministre de la Justice a fourni aux autorités une note juridique sur les procédures à suivre pour récupérer les avoirs volés. Cependant, peu de choses ont été faites jusqu’à la semaine dernière.

La décision du Liban est intervenue après que la juge française Aude Buresi, qui entend l’affaire contre M. Salamé, a déclaré à Mme Iskandar que si Beyrouth ne portait pas plainte, il serait trop tard pour réclamer des avoirs potentiellement détournés, a indiqué la source judiciaire.

Les derniers développements pourraient être de bonnes nouvelles pour le Liban à court d’argent.

“Le Nigeria a récupéré – et il récupère toujours depuis 2005 – des centaines de millions de dollars d’actifs volés à l’étranger après des enquêtes sur la corruption”, a déclaré M. Daher.

Mais un écueil majeur est la capacité de l’État libanais, qui est dirigé par la même élite qui a présidé à l’effondrement économique du pays, à gérer l’argent récupéré.

M. Daher a déclaré que cela pourrait être évité grâce à un cadre juridique adopté en 2021 sur le “recouvrement des fonds résultant de la corruption”.

Cela comprend la création d’un fonds dédié, doté d’une indépendance financière et administrative, pour gérer les actifs récupérés et veiller à ce qu’ils ne soient pas mélangés aux revenus du Trésor.

Article écrit en anglais par Nada Maucourant Atallah et publié sur https://www.thenationalnews.com/mena/lebanon/2023/03/21/why-did-lebanon-lodge-two-lawsuits-against-central-bank-governor-riad-salameh/.