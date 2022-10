Présidentielle/Round 4: Michel Moawad perd des voix

Publicité

Le parlement s’est réuni ce lundi 24 octobre pour un quatrième round du scrutin présidentiel. Les derniers jours ont été marqués par des dissensions importantes au sein du groupe parlementaire dit du changement.

Sur les 110 députés présents à la session, 50 bulletins blancs ont été déposés dans les urnes, 39 bulletins principalement du bloc des Forces Libanaises en faveur de Michel Moawad contre 42 lors du scrutin précédent, 13 pour “le nouveau Liban, 10 pour l’historien Issam Khalifé, et 2 autres bulletins qui ont été annulés.

Une nouvelle session devrait être organisée le 27 octobre prochain à 11 heures, a annoncé le président du Parlement Nabih Berri.

