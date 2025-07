Pressions américaines et ultimatum diplomatique : les coulisses de la mission Barrack au Liban

- Advertisement -

Aucune garantie venue de Tel-Aviv

L’émissaire américain Thomas Barrack, arrivé à Beyrouth en début de semaine, a exposé aux autorités libanaises une feuille de route diplomatique sans engagement officiel d’Israël pour un retrait du Sud-Liban ni pour un cessez-le-feu immédiat. Les discussions menées avec les responsables politiques et militaires n’ont permis d’obtenir aucune concession formelle de Tel-Aviv sur ces deux points clés. Au contraire, la partie israélienne maintient sa condition d’un désarmement total de toutes les formations armées opérant au Sud, sans promesse de calendrier ni garantie écrite.

Une aide financière conditionnée

Au cours de ses entretiens, Barrack a proposé un soutien financier conséquent : un montant supérieur à huit milliards de dollars serait alloué au Liban sous forme d’aide directe, de garanties d’investissements et de soutien budgétaire. Cette enveloppe dépend cependant d’une acceptation rapide par Beyrouth de la feuille de route américaine. Parmi les conditions figurent la mise en œuvre d’un calendrier de désarmement et des engagements politiques garantissant la stabilité des frontières.

Un avertissement présidentiel

L’émissaire américain a également transmis un message personnel de Donald Trump. Le président des États-Unis a exprimé son impatience, estimant que tout retard supplémentaire pourrait remettre en cause l’ensemble de l’offre américaine. Selon les propos rapportés aux interlocuteurs libanais, Trump considère que le Liban risque de perdre une opportunité diplomatique et économique majeure s’il ne s’aligne pas rapidement sur la proposition. La formule utilisée par Barrack laisse entendre que le chef de l’exécutif américain souhaite obtenir une réponse avant la fin du mois en cours.

Scénarios de représailles en cas de refus

Face à la réticence de plusieurs partis politiques libanais, l’émissaire a dressé un tableau des risques encourus si Beyrouth ne répond pas positivement. Le premier danger évoqué est une intensification des opérations militaires israéliennes sur le territoire libanais, avec la possibilité d’un élargissement des cibles au-delà de la zone frontalière. Un scénario d’incursion terrestre a également été mentionné comme hypothèse réaliste dans le cas d’une impasse diplomatique.

Modifications envisagées du mandat de la FINUL

Un autre point abordé lors des réunions concerne le rôle futur de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL). L’administration américaine envisage de soutenir une révision du mandat de la FINUL permettant l’installation de points de contrôle permanents dans les zones sensibles du Sud. Ce changement nécessiterait une adoption par le Conseil de sécurité des Nations unies, mais Washington a laissé entendre qu’il pousserait dans ce sens si le Liban refusait d’accepter les termes de la feuille de route.

Évolution régionale et risques internes

Au-delà du volet israélo-libanais, les discussions ont porté sur la situation aux frontières est et nord-est du pays. Le risque d’un déploiement de groupes armés syriens sur la frontière orientale a été cité comme l’une des conséquences possibles d’un échec des négociations actuelles. Les responsables libanais ont exprimé leurs craintes quant à un glissement sécuritaire susceptible de fragiliser encore davantage un pays déjà confronté à des tensions économiques et sociales majeures.

Prochaines étapes diplomatiques

Aucune date précise n’a été communiquée pour une nouvelle visite de Barrack, mais des sources proches des négociations estiment que les discussions se poursuivront par canaux interposés dans les dix jours à venir. Une session d’évaluation est prévue à Washington pour examiner la position finale de Beyrouth et ajuster la réponse américaine. Les diplomates libanais, confrontés à un dilemme stratégique, devront faire connaître leur décision avant la fin du mois pour éviter un durcissement immédiat de la position américaine.