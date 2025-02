Projet de hausse des tarifs télécoms au Liban, un nouveau coup dur pour les consommateurs

- Advertisement -

Le secteur des télécommunications sous pression

Le réseau télécom libanais est au bord de l’implosion. Entre coupures fréquentes, infrastructure vieillissante et coûts élevés, l’accès à Internet devient un luxe pour de nombreux citoyens. Selon les dernières informations, le gouvernement envisage d’augmenter les tarifs des télécommunications, une mesure qui risque d’exacerber la fracture numérique et d’alourdir encore plus le fardeau économique des ménages​.

1. Un réseau en crise : coupures et lenteur généralisée

Depuis plusieurs années, les Libanais sont confrontés à des interruptions fréquentes d’Internet et de téléphonie mobile. Ces perturbations sont causées par un manque d’investissement dans l’infrastructure, une mauvaise gestion des ressources et l’instabilité du réseau électrique​.

Les opérateurs télécoms signalent que les générateurs censés assurer la continuité du service souffrent d’un manque de carburant en raison de la crise énergétique qui touche le pays. Cela entraîne des coupures prolongées, en particulier dans les régions rurales où l’accès à Internet est déjà limité​.

Un ingénieur en télécommunications témoigne :

« Notre réseau fonctionne avec des équipements obsolètes et des solutions temporaires. Tant que le gouvernement ne met pas en place un plan de modernisation, les coupures deviendront de plus en plus fréquentes. »​.

Une hausse des tarifs qui menace l’accès aux télécommunications

Alors que les Libanais subissent déjà une connexion instable et des services défaillants, le gouvernement envisage d’augmenter les tarifs des télécommunications, une décision qui suscite une vive controverse. Cette hausse toucherait à la fois la téléphonie mobile, l’Internet domestique et les services de données, aggravant ainsi les difficultés des ménages et des entreprises déjà en crise​.

1. Un accès à Internet de plus en plus coûteux pour les ménages

Avec l’inflation galopante et l’effondrement du pouvoir d’achat, les Libanais peinent déjà à régler leurs factures de services essentiels. Une hausse des prix des télécommunications viendrait ajouter un poids supplémentaire sur les budgets des ménages, notamment pour les étudiants, les travailleurs à distance et les petits entrepreneurs qui dépendent d’Internet pour leurs activités​.

Un habitant de Beyrouth témoigne :

« Aujourd’hui, nous devons choisir entre acheter des produits de première nécessité et payer une connexion Internet. Si les prix augmentent encore, beaucoup de gens ne pourront plus se permettre d’avoir accès aux télécoms. »​.

Selon des experts économiques, une telle décision risque d’accentuer la fracture numérique et de priver certaines catégories de la population d’un accès aux informations et aux opportunités économiques. Dans un pays où l’éducation en ligne et le télétravail sont devenus indispensables, une augmentation des tarifs pourrait condamner de nombreux Libanais à l’isolement numérique​.

2. Un impact désastreux sur les entreprises et les start-ups

Les entrepreneurs et les entreprises technologiques sont particulièrement préoccupés par cette éventuelle hausse des tarifs. Le secteur du digital et des start-ups, qui tente tant bien que mal de survivre dans un environnement économique déjà hostile, pourrait être gravement affecté par une augmentation des coûts d’accès à Internet​.

Un entrepreneur basé à Beyrouth explique :

« Nous dépendons d’Internet pour communiquer avec nos clients et développer nos projets. Si les tarifs augmentent, beaucoup de petites entreprises ne pourront plus fonctionner correctement et seront contraintes de fermer. »​.

Certains experts estiment que cette décision pourrait accélérer l’exode des talents vers l’étranger, notamment dans les domaines du numérique et de la technologie, où la connectivité est un élément clé du développement​.

Une hausse justifiée par le gouvernement, mais vivement contestée

Le gouvernement libanais tente de justifier cette augmentation des tarifs télécoms en mettant en avant les coûts opérationnels en hausse et la nécessité d’investir dans la modernisation des infrastructures. Toutefois, les chiffres annoncés ont provoqué un tollé dans l’opinion publique : une augmentation de 30 % sur les abonnements mobiles et fixes, et jusqu’à 40 % sur les forfaits Internet à haut débit​.

1. Un manque de transparence dans la gestion des coûts

Les autorités expliquent que les dépenses liées à l’entretien du réseau et aux importations d’équipements télécoms ont explosé en raison de la crise monétaire. Avec une livre libanaise en chute libre, les opérateurs doivent payer leurs fournisseurs en devises étrangères, ce qui alourdit considérablement les coûts​.

Un responsable du ministère des Télécommunications a déclaré :

« Nous n’avons pas d’autre choix que d’ajuster les tarifs pour assurer la continuité du service. Sans cette hausse, le secteur risque de s’effondrer et nous ne pourrons plus garantir un réseau stable aux Libanais. »​.

Cependant, de nombreux experts dénoncent un manque de transparence dans la gestion du secteur des télécommunications. Les revenus issus des abonnements télécoms, qui sont parmi les plus chers de la région, ne semblent pas avoir été investis efficacement pour améliorer le réseau​.

Un analyste en télécommunications explique :

« Depuis des années, le secteur est mal géré et souffre de détournements de fonds et de gaspillage. Plutôt que d’exiger des comptes aux responsables, on préfère répercuter les coûts sur les citoyens. »​.

2. Une décision qui accentue la fracture numérique

Avec cette hausse, de nombreuses familles pourraient être contraintes de réduire leur consommation d’Internet ou de se désabonner complètement, ce qui creuserait encore plus l’écart entre les catégories sociales. Les classes moyennes et populaires, déjà écrasées par la crise économique, risquent d’être exclues du numérique​.

Un enseignant d’université alerte sur les dangers de cette mesure :

« Aujourd’hui, les étudiants ont besoin d’Internet pour suivre leurs cours, faire des recherches et communiquer avec leurs professeurs. Si l’accès devient trop cher, nous allons voir une génération privée d’éducation numérique. »​.

Les zones rurales et les petites villes seront particulièrement touchées, car elles souffrent déjà d’un accès limité aux infrastructures télécoms. Les coupures fréquentes et le manque de couverture réseau dans certaines régions vont encore s’aggraver avec cette hausse des prix​.

3. Une polémique politique : entre nécessité et exploitation économique ?

Face aux critiques, certains responsables politiques dénoncent une politique de « taxation déguisée » visant à renflouer les caisses de l’État sur le dos des citoyens. Ils accusent le gouvernement d’utiliser cette hausse des tarifs comme une alternative à une véritable réforme économique​.

Un député de l’opposition a déclaré :

« On nous dit que cette hausse est nécessaire pour améliorer le réseau, mais en réalité, c’est une nouvelle ponction sur le pouvoir d’achat des Libanais. L’État cherche à compenser ses déficits en taxant indirectement les télécommunications. »​.

D’autres analystes estiment que le gouvernement aurait pu explorer d’autres solutions, comme la renégociation des contrats avec les fournisseurs étrangers ou la recherche de financements internationaux pour moderniser le secteur​.

Existe-t-il des alternatives à la hausse des tarifs ?

Alors que le gouvernement justifie une augmentation des tarifs des télécommunications de 30 % pour les abonnements mobiles et fixes et jusqu’à 40 % pour les forfaits Internet haut débit, de nombreux experts estiment qu’il existe d’autres solutions pour éviter une crise numérique​.

1. Une meilleure gestion des revenus du secteur télécom

L’un des principaux arguments avancés contre cette augmentation est la mauvaise gestion des revenus générés par les télécommunications. Le Liban dispose déjà de l’un des tarifs Internet les plus élevés de la région, sans que cet argent soit réinvesti efficacement​.

Un économiste critique :

« Avant d’augmenter les prix, le gouvernement devrait d’abord rendre des comptes sur la gestion des fonds précédemment collectés. Où est passé l’argent des abonnements télécoms de ces dernières années ? Pourquoi le secteur n’a-t-il pas été modernisé plus tôt ? »​.

Les experts suggèrent que l’audit des finances des entreprises de télécommunications pourrait révéler des gaspillages ou des détournements, ce qui permettrait d’éviter de faire porter la charge financière aux consommateurs​.

2. Un recours à des financements internationaux pour moderniser l’infrastructure

Plutôt que d’augmenter les tarifs, certains spécialistes recommandent de chercher des financements internationaux pour moderniser le réseau télécom. De nombreux organismes, comme la Banque mondiale ou l’Union européenne, pourraient être disposés à accorder des prêts ou des subventions pour renforcer les infrastructures​.

Un consultant en télécommunications explique :

« D’autres pays en crise ont su négocier des accords avec des institutions financières internationales pour rénover leurs infrastructures. Pourquoi le Liban n’explore-t-il pas cette voie au lieu d’imposer des hausses de tarifs insoutenables ? »​.

Cependant, ces financements nécessiteraient des engagements en matière de transparence et de bonne gouvernance, ce qui reste un point de blocage pour un État souvent accusé de mauvaise gestion​.

3. Une régulation plus efficace pour éviter les abus

Enfin, plusieurs observateurs soulignent la nécessité d’une réforme en profondeur du secteur télécom pour éviter des hausses de prix abusives à l’avenir. La création d’un organisme de régulation indépendant pourrait permettre de garantir une gestion plus équitable des ressources et de limiter l’impact des décisions gouvernementales sur les consommateurs​.

Un spécialiste des télécommunications affirme :

« Sans un cadre réglementaire clair et indépendant, nous risquons de voir les prix continuer d’augmenter sans amélioration réelle du service. Il est temps d’instaurer des mécanismes de contrôle pour protéger les citoyens. »​.

Un tournant pour l’avenir du numérique au Liban

Alors que le pays traverse une crise économique sans précédent, l’accès aux télécommunications devient un enjeu central pour la population et les entreprises. Si le gouvernement persiste dans sa décision d’augmenter les tarifs de 30 % à 40 %, le risque est de voir une fracture numérique encore plus marquée, isolant les Libanais et freinant le développement économique​.

Le débat sur cette hausse est loin d’être clos, et les semaines à venir seront décisives pour savoir si des alternatives peuvent être trouvées ou si cette mesure sera imposée malgré la contestation croissante​.