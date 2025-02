Qui est Joe Wadih Issa El Khoury, Ministre de l’Industrie

- Advertisement -

Formation et parcours professionnel : Joe Wadih Issa El Khoury a commencé son parcours académique avec un baccalauréat en génie civil de l’Université Américaine de Beyrouth, suivi d’un master en gestion des affaires de l’INSEAD. Il a travaillé plusieurs années chez Merrill Lynch à Paris avant de rejoindre le groupe Méditerranéen au Liban en tant que vice-président exécutif de la banque d’investissement Méditerranéenne.

Carrière dans l’investissement : Il a longtemps occupé le poste de président du conseil d’administration et directeur général de la maison d’investissement, branche bancaire d’investissement du groupe Saradar. Ses responsabilités couvraient la gestion de portefeuilles et de fortunes, le financement de projets, la fusion d’entreprises, les marchés de capitaux, et l’investissement immobilier. Il a également établi un bureau pour la gestion des investissements familiaux.

Innovations et leadership : Parmi ses réalisations, Joe a dirigé le lancement du premier programme de bonds Euro libanais, la première obligation convertible en actions émise par un groupe industriel libanais, et le premier fonds d’investissement créé par une entreprise immobilière.

Engagement international et diversifié : Il a siégé aux conseils d’administration de sociétés dans divers secteurs tels que la mode, l’aviation, l’hôtellerie, le ciment, les services bancaires, les postes, l’immobilier, les ports, l’agriculture et la technologie, répartis entre les États-Unis, l’Europe et le Conseil de Coopération du Golfe.

Vie personnelle et engagement communautaire : Joe est marié, père de deux enfants, et possède la double nationalité française et libanaise. Polyglotte, il parle couramment l’anglais, le français, l’arabe et maîtrise l’espagnol. Il a été président de l’association des anciens d’INSEAD au Liban, secrétaire général du Rassemblement des Dirigeants et Chefs d’Entreprises Libanais (RDCL) et vice-président de la Ligue Maronite.

Avec cette riche expérience multidisciplinaire et multiculturelle, Joe Wadih Issa El Khoury apporte une perspective globale et une expertise variée à son rôle de ministre de l’Industrie, promettant une approche innovante et diversifiée à la gestion des défis industriels du pays.