Qui est Joe Saddi – Ministre de l’Énergie

Joe Saddi est une figure éminente du monde des affaires et du conseil stratégique au Moyen-Orient. Ancien directeur général et président de Booz & Company, il possède une expertise approfondie en gestion de l’énergie, en stratégie d’entreprise et en développement économique. Son parcours l’a amené à conseiller de grandes entreprises et des gouvernements sur les politiques énergétiques et les réformes sectorielles.

Expérience et réalisations

Saddi a dirigé plusieurs projets majeurs en matière de restructuration énergétique et de gouvernance des ressources naturelles dans la région MENA. Son rôle au sein de Booz & Company lui a permis d’acquérir une connaissance approfondie des défis structurels du secteur de l’énergie, notamment la dépendance aux importations, l’inefficacité des infrastructures et la nécessité de diversifier les sources d’approvisionnement. Il a également plaidé pour l’intégration des énergies renouvelables dans la politique énergétique nationale.

Nomination au poste de ministre de l’Énergie

Joe Saddi a été nommé ministre de l’Énergie en janvier 2025 sur proposition des Forces Libanaises (LF) dans le gouvernement de Nawaf Salam. Sa nomination intervient dans un contexte de crise énergétique aiguë, marqué par des pénuries chroniques d’électricité et un besoin urgent de réformes dans le secteur de l’électricité et des hydrocarbures.

Avec son expérience approfondie dans le conseil en management et une expertise particulière dans l’énergie et les services publics, Joseph Sadi est bien placé pour diriger les initiatives stratégiques dans son rôle de Ministre de l’Énergie et de l’Eau, visant à optimiser les ressources et à renforcer la durabilité dans ces secteurs vitaux.