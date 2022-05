L’ouverture des votes dans certaines localités a été retardée en raison de problèmes techniques ou encore liés au manque de personnels présents, indique l’Agence Nationale d’Information.

Dans le Sud du Liban, à Abel al-Saqi et Qabrikha, les délégués des candidats se sont opposés à l’ouverture des bureaux de vote en raison “du manque de sangles à l’intérieur de l’urne”. Le scrutin a cependant plus reprendre ensuite suite aux instructions des autorités du sérail.

À Qabrikha, le processus électoral n’a pas encore commencé, en raison de l’absence du maire de Marjayoun.

Au niveau de la circonscription de Zahrani et plus précisément du bureau de vote de la ville d’Anqoun Al-Zahrani, des incidents liés à l’interprétation de la réglementation a empêché l’ouverture du bureau de vote. Dans la ville de Khartoum, aucune ouverture d’un bureau de vote a été constatée, tandis qu’à Kafr Beit, seules 24 listes ont été figurent, et le reste des listes appartenant la circonscription de Tyr.

À Jbeil, les bureaux de vote n’ont pas été ouverts au niveau de la circonscription de Jbeil, en raison de l’absence du responsable de celui-ci jusqu’à présent.