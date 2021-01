Moins d'une minute de lecture

La compagnie aérienne Cham Wings a repris la liaison entre Alep et Beyrouth ce vendredi avec un premier vol qui est arrivé aux environs d’une heure du matin. Cette liaison était interrompue depuis 2011 en raison de la guerre civile qui ravageait la Syrie et plus particulièrement cette région.

En raison des circonstances actuelles posées par le coronavirus COVID19, les 36 passagers à bord de l’aéronef ont dû procéder des tests PCR 3 jours avant ce vol. 44 personnes se sont également embarquées vers la capitale du Nord de la Syrie.

Pour rappel, la compagnie Syrian Air effectue de son côté 3 vols hebdomadaires entre Damas et Beyrouth.