Revue de presse du 22/08/25: Le désarmement palestinien au Liban et les recompositions régionales

Le 22 août 2025, la plupart des quotidiens libanais et arabes ont consacré leur une à deux thèmes centraux : l’annonce du début du désarmement palestinien dans le camp de Bourj el-Barajneh à Beyrouth et l’évolution des conflits régionaux, notamment à Gaza et en Ukraine. Les journaux Al Quds, Al 3arabi Al Jadid, Al Joumhouriyat, Al Sharq, Al AKhbar et Ad Diyar se sont particulièrement concentrés sur la première phase du processus de remise des armes palestiniennes, un dossier hautement sensible dans l’équilibre interne libanais. Parallèlement, Al Bina’ et Nahar ont mis en avant la persistance des combats à Gaza, les menaces de Benjamin Netanyahu et les négociations internationales.

Le début du désarmement palestinien au Liban

Selon Al Quds du 22 août 2025, l’armée libanaise a annoncé avoir reçu une première livraison d’armes palestiniennes dans le camp de Bourj el-Barajneh, conformément aux engagements pris lors du sommet libano-palestinien du 21 mai 2025 entre Joseph Aoun et Mahmoud Abbas. Le quotidien souligne que cette étape symbolise la volonté de l’État libanais d’affirmer sa souveraineté et d’appliquer le principe de l’exclusivité des armes sous contrôle national. Toutefois, le journal précise que plusieurs factions palestiniennes, dont le Hamas, ont nié l’existence d’une telle remise, affirmant qu’il ne s’agissait que d’une affaire interne à Fatah. Al 3arabi Al Jadid du 22 août 2025 confirme que des véhicules de l’armée sont entrés dans le camp pour récupérer un premier lot d’armes lourdes et moyennes. Le journal rapporte les propos de l’ambassadeur Ramiz Dimashqiya, président du Comité libano-palestinien, qui a insisté sur le caractère progressif de l’opération. Celle-ci devrait se poursuivre dans les semaines suivantes dans d’autres camps, du sud au nord du pays. En revanche, Al AKhbar du 22 août 2025 adopte un ton plus critique, évoquant une opération de communication sans véritable portée militaire. Le journal affirme que ce qui a été livré correspond surtout à du matériel obsolète, qualifié de « ferraille », récupéré par l’armée plus pour la symbolique politique que pour un réel impact sécuritaire. L’analyse d’Al AKhbar laisse entendre que cette manœuvre répond avant tout à des pressions extérieures, en particulier américaines et israéliennes, relayées par certains cercles politiques locaux.

Réactions politiques et controverse interne

Selon Al Joumhouriyat du 22 août 2025, les réactions politiques libanaises se sont rapidement multipliées. Le Premier ministre Nawaf Salam a salué l’événement, estimant qu’il s’agissait d’une étape cruciale pour la consolidation de l’État et la réaffirmation de son autorité. En revanche, certaines forces politiques, notamment proches du Hezbollah, ont exprimé des réserves sur la portée réelle de la mesure et sur le risque de voir cette initiative s’inscrire dans un cadre plus large visant à ouvrir la voie au désarmement de la résistance. Dans son édition du même jour, Al Sharq rappelle le précédent historique de 1969, avec les accords du Caire qui avaient légalisé la présence armée palestinienne au Liban. Le journal souligne que le nouveau processus symbolise une tentative de clore définitivement cette page, au moment où l’État cherche à restaurer son autorité face à la pression internationale et aux tensions internes. Ad Diyar du 22 août 2025 insiste sur les pressions américaines, relayées par l’émissaire Tom Barrak, en faveur d’une stratégie plus large visant à réduire l’influence du Hezbollah et à redessiner l’équilibre sécuritaire du Liban. Dans cette perspective, la remise des armes palestiniennes constituerait une première étape vers une application plus stricte du principe de souveraineté armée de l’État.

La guerre de Gaza en toile de fond

Si la remise des armes palestiniennes à Beyrouth a occupé les unes libanaises, le conflit à Gaza est demeuré omniprésent dans la presse régionale. Selon Al Bina’ du 22 août 2025, Benjamin Netanyahu a décidé de reporter son plan d’occupation totale de la ville de Gaza, faute d’un nombre suffisant de réservistes mobilisés. Le quotidien met en avant les calculs politiques du Premier ministre israélien, qui utiliserait la menace militaire pour renforcer sa position dans les négociations menées à Doha, tout en calmant temporairement la contestation interne. Al 3arabi Al Jadid du 22 août 2025 souligne la radicalité du discours israélien, citant à la fois Netanyahu et son ministre de la Défense, Yisrael Katz, qui a promis de « détruire Gaza comme Bayt Hanoun ». Le journal insiste sur le soutien implicite du président américain Donald Trump, lequel a réaffirmé que le Hamas devait disparaître de Gaza pour que la région retrouve une stabilité durable. De son côté, Ad Diyar du 22 août 2025 rapporte les propos du secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, appelant à un cessez-le-feu immédiat et à la libération de tous les otages, dénonçant par ailleurs la poursuite de la colonisation israélienne.

L’Ukraine et la sécurité européenne

Parallèlement au dossier palestinien, Al Quds du 22 août 2025 consacre un long article aux déclarations du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Celui-ci a affirmé qu’il n’accepterait de rencontrer Vladimir Poutine qu’après avoir obtenu des garanties de sécurité internationales. Le quotidien rapporte que l’Ukraine, avec le soutien de la France, du Royaume-Uni et de l’Allemagne, souhaite mettre en place une force de maintien de la paix qui nécessiterait l’engagement de dizaines de milliers de soldats européens. La presse insiste sur la prudence des chancelleries occidentales, partagées entre la volonté de soutenir Kiev et la crainte d’un enlisement militaire. Le chancelier allemand Friedrich Merz, le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Keir Starmer ont tous exprimé leur ouverture à l’idée d’un déploiement, mais en insistant sur la difficulté logistique et politique d’une telle mission.

Entre souveraineté libanaise et pressions internationales

La presse du 22 août 2025 montre ainsi un double enjeu : sur le plan libanais, le désarmement palestinien ouvre un processus incertain, entre volonté affichée de souveraineté et contestation interne. Sur le plan régional et international, la persistance des guerres à Gaza et en Ukraine rappelle que le Liban demeure pris dans un environnement instable où les décisions locales sont étroitement liées aux pressions extérieures.

Politique locale : le Liban face au désarmement palestinien et aux équilibres internes

Le 22 août 2025, la presse libanaise a largement commenté la remise symbolique d’armes palestiniennes dans le camp de Bourj el-Barajneh à Beyrouth, considérée comme une étape du processus entamé par le sommet entre Joseph Aoun et Mahmoud Abbas. Si certains journaux y voient une consolidation de l’autorité de l’État, d’autres dénoncent une manœuvre politique sous pression internationale.

Les annonces officielles et la position du gouvernement

Selon Al Joumhouriyat du 22 août 2025, le Premier ministre Nawaf Salam a salué la remise des premières armes palestiniennes à l’armée libanaise, la qualifiant d’ »étape essentielle pour restaurer la souveraineté et renforcer l’État ». Le quotidien précise que l’exécutif considère cette opération comme le prolongement naturel des engagements pris lors du sommet libano-palestinien du 21 mai 2025. De son côté, Al Quds du 22 août 2025 rapporte les propos de Ramiz Dimashqiya, président du Comité libano-palestinien, qui a souligné que l’opération se déroulerait par étapes et concernerait progressivement l’ensemble des camps, du sud au nord du pays. La volonté affichée du gouvernement est de mettre fin à la présence d’armes lourdes palestiniennes hors du contrôle de l’État, une revendication récurrente depuis les années 1970.

Les réticences des factions palestiniennes

Toutefois, les réactions ne sont pas unanimes. Al Quds du 22 août 2025 indique que le Hamas et d’autres factions regroupées au sein de la coalition nationale palestinienne ont nié l’existence d’une telle remise d’armes, qualifiant les informations d’ »infondées ». Ces groupes ont insisté sur le fait que leur arsenal resterait exclusivement tourné vers la lutte contre Israël et ne serait jamais utilisé dans le cadre des tensions internes au Liban. Al 3arabi Al Jadid du 22 août 2025 rapporte que pour une partie de la direction palestinienne, la question reste avant tout politique, liée aux rapports de force internes au mouvement Fatah et à ses relations avec l’Autorité palestinienne.

Les réserves des forces libanaises

Selon Ad Diyar du 22 août 2025, plusieurs forces libanaises se montrent prudentes face à cette dynamique. Le Hezbollah, par la voix de ses proches, souligne le risque de voir l’initiative se transformer en précédent destiné à légitimer un processus plus large de désarmement qui viserait à terme la « résistance ». Al AKhbar du 22 août 2025 adopte une position similaire, affirmant que l’opération ne concerne en réalité que du matériel dépassé et qu’elle est avant tout destinée à répondre aux pressions américaines et israéliennes. Pour ce quotidien, l’objectif véritable serait de tester la capacité du gouvernement à appliquer le principe de l’exclusivité des armes, prélude à une offensive politique plus large contre les armes du Hezbollah.

Le précédent des accords du Caire et les échos dans la classe politique

Al Sharq du 22 août 2025 revient sur le précédent historique de 1969, avec les accords du Caire qui avaient permis aux Palestiniens de conserver leurs armes dans les camps. Le quotidien rappelle que cette décision avait profondément modifié l’équilibre interne libanais et ouvert la voie à des décennies de conflits. En ce sens, la remise actuelle d’armes serait l’occasion de clore ce chapitre. Néanmoins, la presse libanaise note que la classe politique demeure divisée : une partie soutient pleinement l’initiative, estimant qu’elle incarne la restauration de l’État, tandis qu’une autre la considère comme une opération de façade destinée à satisfaire les pressions extérieures.

Le rôle de la communauté internationale

Ad Diyar du 22 août 2025 insiste sur l’importance du rôle joué par les États-Unis et les émissaires internationaux, en particulier Tom Barrak. Le quotidien rapporte que l’administration Trump aurait multiplié les pressions sur Beyrouth pour accélérer le processus, le liant à l’ensemble des discussions sur la souveraineté et la sécurité au Liban. Al Joumhouriyat du 22 août 2025 mentionne également que la Ligue arabe a exprimé son soutien à l’initiative, estimant qu’elle permettait de renforcer l’État libanais dans un contexte régional marqué par l’instabilité.

Les implications internes et la scène politique

Al AKhbar du 22 août 2025 évoque les répercussions internes de l’opération, soulignant qu’elle pourrait être utilisée par certains acteurs politiques pour renforcer leur légitimité. Le journal estime que le gouvernement Salam tente de montrer sa capacité à agir concrètement face à un dossier sensible. Dans le même temps, Al Joumhouriyat souligne que cette dynamique pourrait alimenter de nouvelles tensions entre les partisans d’un État fort et ceux qui considèrent que la souveraineté ne peut être imposée sans consensus national.

Les risques de contestation et la fragilité du processus

La presse libanaise du 22 août 2025 s’accorde sur un point : la remise des armes palestiniennes reste fragile. Le processus dépend autant de la volonté politique libanaise que du rapport de forces entre factions palestiniennes. Al 3arabi Al Jadid met en avant le risque de blocages internes, rappelant que des échéances prévues en juin avaient déjà été reportées faute de conditions favorables. Al Quds évoque également la possibilité que certains groupes refusent de coopérer, menaçant la viabilité de l’initiative.

Une équation entre souveraineté et compromis

À travers ses multiples facettes, le dossier du désarmement palestinien révèle les dilemmes de la politique libanaise. Restaurer la souveraineté nationale demeure une priorité affichée, mais elle se heurte à la réalité des équilibres communautaires, aux pressions internationales et aux tensions régionales. Les journaux du 22 août 2025 décrivent un Liban en quête de crédibilité, oscillant entre une volonté affirmée d’imposer l’autorité de l’État et la crainte de déclencher des réactions en chaîne au sein du fragile équilibre interne.

Citations et discours des personnalités politiques : entre souveraineté et pressions internationales

Le 22 août 2025, la presse libanaise et arabe a relayé de nombreuses prises de position de responsables politiques libanais et étrangers. Le thème dominant demeure la question du désarmement palestinien au Liban et son éventuelle extension vers un débat plus large sur la souveraineté et les armes de la résistance. Les propos rapportés traduisent un mélange de détermination nationale et de préoccupations vis-à-vis des pressions internationales.

Joseph Aoun et Nawaf Salam : la souveraineté comme fil directeur

Selon Al Joumhouriyat du 22 août 2025, le président Joseph Aoun a rappelé lors de son dernier entretien avec des responsables militaires que la souveraineté de l’État ne pouvait être partagée. Le chef de l’État a insisté sur la nécessité de mettre en œuvre les décisions du sommet libano-palestinien du 21 mai 2025 et de montrer à la communauté internationale que le Liban est capable d’imposer l’autorité de ses institutions. De son côté, le Premier ministre Nawaf Salam, cité par Al Quds du 22 août 2025, a salué le début du processus à Bourj el-Barajneh en le présentant comme une « étape historique pour consolider l’État et renforcer la confiance des citoyens dans leurs institutions ». Pour Salam, il ne s’agit pas d’un geste symbolique mais du prélude à une politique globale visant à restaurer l’autorité de l’État sur l’ensemble du territoire.

Ramiz Dimashqiya : la mise en œuvre du sommet libano-palestinien

Le président du Comité libano-palestinien, Ramiz Dimashqiya, a été l’un des plus cités dans les journaux du 22 août 2025. Selon Al 3arabi Al Jadid, il a affirmé que « la phase actuelle n’est que le début d’un processus progressif » et que l’armée libanaise poursuivra la collecte des armes dans les différentes régions. Dimashqiya a insisté sur le fait que cette opération n’avait pas pour but de viser une faction particulière mais de répondre à la décision conjointe prise par Joseph Aoun et Mahmoud Abbas.

Les démentis du Hamas et la défense de la légitimité de l’armement

Al Quds du 22 août 2025 rapporte les propos d’un communiqué conjoint de plusieurs factions palestiniennes, dont le Hamas, affirmant que « le s a r ne sera jamais utilisé qu’en défense de la cause palestinienne et du droit au retour ». Pour ces mouvements, les informations sur une remise volontaire d’armes relèvent de la désinformation. Ils soulignent que leur armement est une « garantie vitale face à l’occupation israélienne » et qu’il ne saurait être remis tant que le conflit persiste. Al AKhbar du 22 août 2025 reprend cette position en soulignant que les factions palestiniennes considèrent le dossier comme une affaire interne à Fatah et non comme un engagement collectif.

Les mises en garde des alliés du Hezbollah

Selon Ad Diyar du 22 août 2025, plusieurs personnalités proches du Hezbollah ont exprimé leur inquiétude quant aux conséquences de cette dynamique. Ils estiment que l’accent mis sur la souveraineté et l’exclusivité des armes pourrait être instrumentalisé pour ouvrir la voie à une remise en cause des armes de la résistance. Le quotidien cite un député chiite qui a déclaré que « l’équilibre du pays ne peut être assuré en affaiblissant la résistance, car elle demeure le seul rempart face aux menaces israéliennes ».

Les prises de position internationales

La presse du 22 août 2025 a également relayé des déclarations de dirigeants étrangers. Selon Al Quds, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé qu’il ne rencontrerait Vladimir Poutine qu’après avoir obtenu des garanties de sécurité internationales. Ce discours a été soutenu par le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Keir Starmer, qui se sont dits ouverts à un déploiement de forces européennes. Parallèlement, Al 3arabi Al Jadid rapporte les propos du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qui a réaffirmé sa volonté de « prendre le contrôle de Gaza par tous les moyens ». Il a également affirmé sur Sky News Australia que « même si le Hamas accepte un cessez-le-feu, Israël poursuivra ses opérations pour éradiquer les derniers terroristes et sécuriser l’avenir de la région ».

Les appels des organisations internationales

Ad Diyar du 22 août 2025 rapporte enfin les déclarations du secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres, qui a appelé à un cessez-le-feu immédiat à Gaza et à la libération de tous les otages. Guterres a dénoncé la colonisation israélienne, la qualifiant de violation du droit international. De son côté, Al 3arabi Al Jadid cite Philippe Lazzarini, commissaire général de l’UNRWA, qui a mis en garde contre la mort possible de milliers d’enfants à Gaza en raison de la malnutrition, dénonçant une « famine organisée et instrumentalisée comme arme de guerre ».

Un langage politique entre fermeté et méfiance

Les discours rapportés par la presse du 22 août 2025 révèlent une ligne de fracture claire. D’un côté, le président Aoun, Nawaf Salam et Dimashqiya affirment la nécessité de renforcer l’État et de restaurer la souveraineté. De l’autre, les factions palestiniennes et les proches du Hezbollah mettent en garde contre toute instrumentalisation de ce processus. À l’échelle internationale, les déclarations se font plus tranchées : Zelensky cherche à consolider ses soutiens occidentaux, Netanyahu persiste dans sa logique de confrontation, et les organisations internationales insistent sur l’urgence humanitaire. L’ensemble de ces prises de parole met en évidence l’isolement du Liban dans une région sous tension, où chaque discours devient un acte politique lourd de conséquences.

Diplomatie : pressions internationales et repositionnements régionaux

La presse du 22 août 2025 a accordé une place centrale aux initiatives diplomatiques autour du Liban, de Gaza et de l’Ukraine. Les journaux mettent en évidence l’implication des États-Unis, de la Ligue arabe et des chancelleries européennes, ainsi que la manière dont ces pressions s’articulent avec les dynamiques internes libanaises.

Les pressions américaines sur le Liban

Selon Ad Diyar du 22 août 2025, Washington pousse Beyrouth à accélérer le processus de souveraineté en lien avec le désarmement palestinien et, à terme, avec le dossier du Hezbollah. Le journal rapporte que l’émissaire Tom Barrak a présenté une « feuille de route » liant la remise progressive des armes palestiniennes à une stratégie plus large de stabilisation, comprenant également le retrait israélien de certaines positions au Sud-Liban. Al Joumhouriyat du 22 août 2025 précise que le président américain Donald Trump a demandé à Israël de réduire ses opérations militaires non urgentes au Liban, afin de ne pas fragiliser le gouvernement de Nawaf Salam au moment où il s’engage dans le processus de mise en œuvre du principe de l’exclusivité des armes. Cette démarche s’accompagne d’un engagement américain à obtenir de Tel-Aviv un retrait progressif de cinq positions au Sud-Liban, à condition que Beyrouth poursuive sa politique de désarmement.

Le rôle de la Ligue arabe et des médiations régionales

Selon Al Sharq du 22 août 2025, la Ligue arabe a réaffirmé son soutien à l’État libanais et au président Joseph Aoun, considérant que la remise des armes palestiniennes s’inscrit dans la logique de consolidation de l’autorité étatique. Le journal indique que des contacts ont eu lieu entre Le Caire, Riyad et Beyrouth pour coordonner une position commune, notamment en vue d’éviter toute escalade régionale. Al Joumhouriyat rapporte également la visite de Hossam Zaki, secrétaire général adjoint de la Ligue arabe, à Beyrouth, où il a rencontré Joseph Aoun, Nabih Berri et Nawaf Salam, réaffirmant que « la décision libanaise de mettre en œuvre la souveraineté ne peut être dissociée d’un soutien arabe clair ».

L’Europe face aux enjeux de l’Ukraine

Al Quds du 22 août 2025 met en avant la question ukrainienne comme un autre axe de l’agenda diplomatique. Le président Volodymyr Zelensky a déclaré qu’il ne rencontrerait Vladimir Poutine qu’après avoir obtenu des garanties de sécurité solides. La France, le Royaume-Uni et l’Allemagne ont indiqué être prêts à discuter d’un éventuel déploiement de forces de maintien de la paix, mais en soulignant les contraintes logistiques et politiques d’une telle mission. Emmanuel Macron, cité par Al Quds, a rappelé que « l’Europe ne peut se contenter d’une diplomatie de façade, elle doit assumer ses responsabilités ». Le Premier ministre britannique Keir Starmer et le chancelier allemand Friedrich Merz se sont montrés plus prudents, mais favorables à une solution internationale de sécurité.

Les positions israéliennes et les tentatives de médiation

Al 3arabi Al Jadid du 22 août 2025 rapporte les propos de Benjamin Netanyahu affirmant que, même en cas de cessez-le-feu avec le Hamas, Israël poursuivra ses opérations militaires afin de « sécuriser Gaza et éliminer les derniers combattants ». Le quotidien mentionne que Tel-Aviv envisage d’envoyer un nouveau groupe de négociateurs à Doha, tout en continuant ses offensives sur le terrain. Al Bina’ du 22 août 2025 souligne que Netanyahu joue une double carte : apaiser temporairement la contestation interne par des négociations symboliques, tout en renforçant sa position militaire pour arracher davantage de concessions à ses interlocuteurs palestiniens.

Les initiatives de l’ONU et des organisations internationales

Ad Diyar du 22 août 2025 rapporte l’appel du secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, à un cessez-le-feu immédiat à Gaza et à la libération sans conditions des otages. Il a dénoncé dans le même temps la colonisation israélienne, qualifiée de « violation du droit international ». Al Nahar du 22 août 2025 reprend les propos de Philippe Lazzarini, commissaire général de l’UNRWA, qui a alerté sur la situation humanitaire à Gaza, évoquant une « famine organisée » risquant de tuer des milliers d’enfants si l’aide internationale n’est pas débloquée rapidement. La Croix-Rouge internationale, citée par Nahar, a également décrit la situation comme « intenable » et a exhorté la communauté internationale à agir.

La diplomatie régionale et la recomposition des équilibres

La presse du 22 août 2025 illustre la complexité des équilibres diplomatiques : les États-Unis conditionnent leur soutien à des avancées concrètes du Liban sur le désarmement ; la Ligue arabe tente de soutenir Beyrouth tout en évitant une confrontation avec les acteurs régionaux ; l’Europe se débat avec le défi ukrainien, tandis qu’Israël poursuit sa politique de fait accompli à Gaza. Le Liban, au centre de ces pressions croisées, cherche à démontrer qu’il reste capable d’imposer sa souveraineté sans basculer dans un affrontement interne ou régional.

Politique internationale : guerres persistantes et recompositions stratégiques

La presse du 22 août 2025 accorde une large place aux grands dossiers internationaux, notamment la guerre à Gaza, le conflit ukrainien et les tensions régionales. Ces enjeux, suivis de près par les journaux libanais et arabes, mettent en lumière l’impact des rapports de force mondiaux sur la stabilité régionale et la place du Liban dans ce contexte.

Gaza : entre menaces israéliennes et médiations hésitantes

Selon Al Bina’ du 22 août 2025, Benjamin Netanyahu a décidé de reporter son plan d’occupation totale de la ville de Gaza, faute de réservistes en nombre suffisant. Le quotidien estime que cette décision reflète la difficulté d’Israël à maintenir son effort militaire sur le long terme, en raison des tensions sociales internes et du coût humain de l’opération. Le journal souligne toutefois que le Premier ministre israélien continue d’utiliser la menace d’une invasion totale comme levier dans les négociations en cours à Doha. Al 3arabi Al Jadid du 22 août 2025 met en avant les propos du ministre de la Défense israélien, Yisrael Katz, qui a promis de « détruire Gaza comme Bayt Hanoun », insistant sur la volonté d’Israël d’aller au bout de son entreprise militaire. Le quotidien insiste également sur le soutien implicite de Donald Trump, qui a réaffirmé que le Hamas devait être éradiqué pour permettre une paix durable. Ad Diyar du 22 août 2025 rapporte pour sa part les appels d’Antonio Guterres, secrétaire général de l’ONU, à un cessez-le-feu immédiat et à la libération des otages, dénonçant la colonisation israélienne comme une violation flagrante du droit international.

Ukraine : la recherche de garanties internationales

Al Quds du 22 août 2025 accorde une place importante aux déclarations du président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a affirmé qu’il ne rencontrerait Vladimir Poutine qu’une fois des garanties de sécurité internationales obtenues. Selon le quotidien, Kiev souhaite mobiliser un soutien militaire et diplomatique plus solide de la part des chancelleries occidentales, notamment la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni. Emmanuel Macron a insisté sur la nécessité d’un engagement concret de l’Europe, tandis que Friedrich Merz et Keir Starmer se sont montrés plus prudents, en rappelant les difficultés logistiques d’un déploiement massif. Al 3arabi Al Jadid du 22 août 2025 précise que l’Ukraine envisage la mise en place d’une force multinationale pouvant compter plusieurs dizaines de milliers de soldats européens, ce qui constituerait un tournant majeur dans l’implication occidentale.

Les repositionnements américains et russes

Selon Ad Diyar du 22 août 2025, l’administration Trump maintient une ligne dure sur l’Ukraine mais privilégie des canaux diplomatiques avec Moscou afin d’éviter une escalade incontrôlée. Le quotidien souligne que les États-Unis cherchent à maintenir la pression militaire sur la Russie tout en explorant une sortie de crise qui ne nuise pas à leurs intérêts stratégiques ailleurs, notamment au Moyen-Orient. Al Bina’ du 22 août 2025 indique que la Russie, de son côté, insiste sur la reconnaissance de ses gains territoriaux avant toute discussion sérieuse, refusant de revenir à la situation antérieure à 2014. Le Kremlin cherche à diviser les Européens en misant sur leurs divergences internes et leur crainte d’un conflit prolongé.

La recomposition des équilibres au Moyen-Orient

La presse libanaise du 22 août 2025 met également en avant les implications régionales. Selon Al Sharq, la question du désarmement palestinien au Liban est perçue comme un signal destiné à rassurer les partenaires arabes et occidentaux sur la capacité de Beyrouth à s’inscrire dans une stratégie de stabilisation régionale. Al AKhbar, en revanche, estime que cette dynamique s’inscrit dans un agenda plus large visant à affaiblir le Hezbollah et à remodeler l’équilibre stratégique du Liban au profit d’Israël et de ses alliés. Al Joumhouriyat rappelle enfin que la guerre de Gaza et les pressions internationales autour du Liban s’inscrivent dans un contexte plus global de recomposition régionale, où l’Iran, l’Arabie saoudite et la Turquie jouent chacun leurs cartes diplomatiques.

Une scène internationale éclatée et instable

À travers ces différents dossiers, la presse du 22 août 2025 met en évidence une scène internationale marquée par l’instabilité et les repositionnements. À Gaza, Israël joue la carte de la force tout en négociant. En Ukraine, Kiev cherche à renforcer ses soutiens occidentaux face à une Russie qui refuse de reculer. Dans ce contexte, les États-Unis, l’Europe, la Russie et les pays de la région se livrent à une bataille diplomatique qui dépasse les frontières immédiates des conflits. Le Liban apparaît en toile de fond comme un pays où les équilibres internes sont directement affectés par ces dynamiques globales.

Justice : affaires sensibles et équilibres fragiles

La presse du 22 août 2025 a évoqué plusieurs volets judiciaires liés aux tensions régionales et internes. Si le désarmement palestinien occupe l’essentiel du débat, certains journaux mettent en lumière les enjeux judiciaires en cours, les arrestations dans le cadre des échanges de prisonniers avec Israël et les interrogations sur la capacité de la justice libanaise à s’imposer face aux pressions politiques.

Arrestations et sécurité dans les camps palestiniens

Selon Al Quds du 22 août 2025, la remise symbolique d’armes palestiniennes dans le camp de Bourj el-Barajneh s’est accompagnée de contrôles sécuritaires renforcés. Le quotidien rapporte que plusieurs individus ont été interpellés par l’armée libanaise, certains pour trafic d’armes, d’autres pour leur implication présumée dans des affrontements internes au camp. Ces arrestations, qualifiées de « limitées mais symboliques », visent à montrer que la remise des armes ne se réduit pas à un simple geste politique mais s’accompagne d’un volet judiciaire. Toutefois, Al AKhbar du 22 août 2025 conteste cette lecture, estimant que les arrestations sont davantage liées à des rivalités entre factions palestiniennes qu’à une volonté réelle de l’État d’imposer son autorité.

Les échanges de prisonniers et leurs implications judiciaires

Ad Diyar du 22 août 2025 consacre un article aux négociations en cours à Doha entre Israël et le Hamas, évoquant la possibilité d’un échange de prisonniers à grande échelle. Le journal précise que certains détenus libanais, notamment ceux arrêtés lors d’incidents frontaliers, pourraient être concernés par ces discussions. La question soulève un enjeu judiciaire au Liban, où des familles militent pour que leurs proches bénéficient de cette ouverture, tandis que le gouvernement insiste sur le fait que toute libération devra se faire dans le cadre légal. Selon Al 3arabi Al Jadid du 22 août 2025, le Hamas exige la libération de centaines de prisonniers palestiniens et libanais en échange d’otages israéliens, une condition jugée « irréaliste » par Tel-Aviv.

La justice libanaise face aux pressions politiques

Al Joumhouriyat du 22 août 2025 revient sur les limites structurelles de la justice libanaise, soulignant qu’elle reste largement soumise aux rapports de force politiques. Le quotidien cite un magistrat anonyme qui affirme que « la justice ne peut fonctionner dans un pays où la décision finale appartient à l’équilibre communautaire plus qu’à l’État de droit ». Cette analyse met en lumière la difficulté pour les tribunaux de traiter des dossiers sensibles, qu’il s’agisse de la présence armée palestinienne, des affrontements internes ou des accusations de corruption.

Les dossiers de corruption en suspens

Selon Al Liwa’ du 22 août 2025, plusieurs enquêtes sur des malversations financières impliquant des personnalités politiques de premier plan n’ont pas avancé. Le journal souligne que malgré les annonces répétées de réformes judiciaires, les procédures restent bloquées par l’ingérence politique. Le quotidien rappelle que la population libanaise exprime une frustration croissante face à l’impunité des élites, au moment où le pays traverse une crise institutionnelle et sociale profonde.

Entre instrumentalisation et quête d’indépendance

La presse du 22 août 2025 montre une justice libanaise prise entre deux dynamiques : d’un côté, l’instrumentalisation politique, qui l’empêche d’agir efficacement dans les affaires sensibles ; de l’autre, une demande populaire pressante pour une véritable indépendance judiciaire. Les affaires liées au désarmement palestinien, aux échanges de prisonniers et à la corruption illustrent cette tension. Al Quds insiste sur la volonté de l’armée d’accompagner la remise des armes par des mesures judiciaires, tandis qu’Al AKhbar voit dans cette démarche une simple opération de façade. Au-delà de ces divergences, l’ensemble des journaux s’accorde sur un constat : sans une justice indépendante et forte, le Liban ne pourra durablement imposer l’autorité de l’État.

Société : tensions sociales et vulnérabilités humanitaires

Le 22 août 2025, la presse libanaise et arabe a souligné les répercussions sociales des crises sécuritaires et régionales sur la population. Les articles mettent en avant la situation dans les camps palestiniens, les inquiétudes liées aux conditions humanitaires à Gaza et les effets des tensions politiques sur la vie quotidienne des Libanais.

Les camps palestiniens et le quotidien des réfugiés

Selon Al Quds du 22 août 2025, le processus de remise d’armes palestiniennes a provoqué des réactions contrastées dans les camps. À Bourj el-Barajneh, des habitants ont exprimé leur inquiétude face à une éventuelle montée des tensions internes entre factions, craignant que les civils soient les premiers à en payer le prix. Le journal rapporte que de nombreuses familles redoutent également une réduction de l’assistance humanitaire si l’UNRWA devient la cible de nouvelles pressions politiques. Al 3arabi Al Jadid du 22 août 2025 confirme cette atmosphère tendue, en soulignant que la population civile se retrouve « prise en otage » entre les négociations politiques et les affrontements de pouvoir.

L’impact humanitaire de la guerre de Gaza

Ad Diyar du 22 août 2025 cite Philippe Lazzarini, commissaire général de l’UNRWA, qui a averti que « des milliers d’enfants risquent de mourir de malnutrition à Gaza si l’aide n’est pas immédiatement renforcée ». Le journal insiste sur le fait que la famine est utilisée comme « arme de guerre » dans un contexte où l’accès aux vivres et aux médicaments est délibérément restreint. Nahar du 22 août 2025 relaie également le témoignage de la Croix-Rouge internationale, qui décrit une situation humanitaire « intenable », marquée par l’effondrement des infrastructures médicales et l’absence d’accès à l’eau potable. Al 3arabi Al Jadid du 22 août 2025 rapporte par ailleurs des manifestations organisées en Europe et dans certaines capitales arabes pour dénoncer le blocus israélien et exiger une aide humanitaire urgente.

Les fractures sociales libanaises

Al Liwa’ du 22 août 2025 met en évidence les divisions croissantes au sein de la société libanaise, où la question de la souveraineté et du désarmement palestinien accentue les clivages communautaires. Le journal souligne que dans certaines régions, des associations civiles appellent à soutenir le processus de désarmement comme un moyen de renforcer la stabilité, tandis que d’autres le perçoivent comme une menace pour l’équilibre national. Cette fracture se retrouve également dans les discours politiques, qui influencent directement le climat social.

La pauvreté et les services publics en crise

Selon Al Joumhouriyat du 22 août 2025, le Liban continue de faire face à une crise socio-économique profonde. Le journal rappelle que les services publics, déjà affaiblis, peinent à répondre aux besoins de la population, notamment dans le secteur de la santé et de l’éducation. De nombreuses familles dépendent encore des aides humanitaires et des ONG locales pour survivre. Al Sharq du 22 août 2025 met en avant les difficultés rencontrées par les hôpitaux, confrontés à une pénurie chronique de médicaments et de matériel médical, aggravée par les pressions budgétaires et les retards dans le financement international.

Une société sous tension

À travers ces récits, la presse du 22 août 2025 décrit une société libanaise et régionale prise dans un étau. Les camps palestiniens sont secoués par les enjeux sécuritaires et politiques, tandis que la population de Gaza est confrontée à une crise humanitaire d’une ampleur dramatique. Au Liban, la pauvreté, les divisions communautaires et la fragilité des institutions alimentent un climat de défiance généralisée. Selon Al AKhbar du 22 août 2025, ce contexte crée une « société de survie », où les solidarités locales tentent de compenser l’absence de l’État et l’échec des réformes.