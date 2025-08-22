vendredi, août 22, 2025
Liban : Des fedayin aux salafistes, l’évolution armée des camps palestiniens

Analyses
Dans le tumulte d’un Liban marqué par des cicatrices indélébiles, l’armement des camps palestiniens incarne une saga de résistance et de survie qui a muté au fil des décennies. Des fedayin intrépides des années 1970, symboles d’une lutte nationale, aux salafistes radicaux d’aujourd’hui, influencés par des idéologies jihadistes, cette évolution reflète les influences géopolitiques changeantes et les fractures internes. Alors que le désarmement a timidement commencé hier à Bourj el-Barajneh avec une remise d’armes limitée, retour sur les racines de cette militarisation, ses fournisseurs variés, ses répercussions sur le tissu libanais, et les défis actuels posés par un processus inégal. Une plongée dans un héritage explosif, où les échos de la guerre civile résonnent encore, amplifiés par les instabilités régionales.

Les réfugiés palestiniens au Liban : Racines d’une diaspora enracinée dans l’exil

L’arrivée massive des Palestiniens au Liban remonte à la tourmente de 1948, quand la fondation d’Israël provoque un exode forcé de centaines de milliers de personnes. Près de 100 000 atterrissent dans ce pays aux confins fragiles, fuyant des villages rasés et des vies brisées. Les vagues suivantes, déclenchées par les conflits de 1967 et au-delà, portent leur nombre à environ un demi-million, bien que les décomptes varient face aux départs et aux pertes. Ces exilés s’établissent dans des camps qui, de provisoires, deviennent des bastions urbains : des labyrinthes comme Bourj el-Barajneh, où la densité humaine défie l’imagination, ou Aïn el-Héloué, théâtre de tensions récurrentes.Privés de citoyenneté pour ne pas perturber l’équilibre confessionnel libanais, ils endurent une exclusion systémique : emplois restreints, propriétés interdites hors camps, dépendance à l’UNRWA pour les bases vitales. Cette précarité forge une identité résiliente, centrée sur le rêve d’un retour impossible, tout en les rendant vulnérables aux manipulations politiques. Dans ce contexte, l’armement émerge non comme une agression, mais comme un bouclier contre l’oubli et les menaces.

Pourquoi les camps se sont-ils armés ? De la défense instinctive à une stratégie organisée

La genèse de l’armement remonte aux premières décennies d’exil, quand des groupes informels se forment pour contrer les incursions ennemies et les frictions locales. L’accélération vient en 1969 avec un pacte controversé permettant aux combattants palestiniens de s’organiser librement, en échange d’une discrétion supposée. Cela transforme les camps en plateformes de guérilla, visant à maintenir la flamme de la cause nationale depuis l’étranger.Au-delà de la confrontation externe, les armes assurent une cohésion interne dans des espaces chaotiques, où l’absence d’autorité étatique laisse place à l’autogestion. Elles symbolisent une souveraineté perdue, un moyen de préserver l’honneur face à l’humiliation quotidienne. Au fil du temps, l’arsenal s’enrichit, passant de simples outils de défense à des engins plus létaux, reflétant une adaptation aux réalités changeantes. Pourtant, cette évolution engendre des divisions : des querelles factionnelles qui sapent l’unité, comme les affrontements récents dans les camps du sud.

Qui a fourni les armes et quelles en furent les retombées ? Un réseau d’influences et un legs destructeur

Les flux d’armes débutent avec l’ascension de l’OLP, alimentée par des soutiens arabes divers : des régimes comme celui de Damas, qui voit dans les Palestiniens un levier d’influence, ou des puissances plus lointaines fournissant via des intermédiaires. À partir des années 1980, des acteurs non arabes entrent en scène : des soutiens idéologiques qui infusent des armes sophistiquées aux groupes émergents. Les factions se diversifient : des nationalistes laïcs aux idéologues marxistes, en passant par des entités islamistes nourries par des flux iraniens, et enfin des courants salafistes inspirés par des doctrines rigoristes du Golfe.Les conséquences sont cataclysmiques : ces camps, devenus inaccessibles à l’État, fomentent un désordre qui culmine dans le conflit interne des années 1970-1990. Alliances et trahisons transforment le pays en arène, avec des épisodes tragiques comme les sièges sanglants et les vengeances collectives. Le sud devient une zone tampon explosive, invitant des interventions étrangères qui ravagent le paysage. Même après la paix formelle, les rémanences persistent : des batailles localisées qui coûtent cher en vies et en infrastructures, perpétuant un cycle de méfiance et d’isolement.

Le désarmement à l’œuvre : Des premiers gestes hésitants vers une ambition globale

Hier, dans l’un des camps beyrouthins, un convoi modeste d’armes a été transféré aux forces officielles, marquant le coup d’envoi d’un plan étalé sur plusieurs mois. Ce schéma progressif commence par des sites moins conflictuels, pour s’attaquer ensuite aux nœuds gordiens. Des mécanismes de contrôle assurent une transparence relative, sous l’œil vigilant d’intervenants externes. Bien que les quantités initiales soient modestes – des saisies récentes plutôt que des stocks profonds –, cela représente un symbole fort, poussé par des pressions internationales et des engagements bilatéraux.

Quelles factions cèdent, lesquelles résistent ? Une mosaïque de positions irréconciliables

Parmi les acteurs, certains optent pour la collaboration, remettant des éléments périphériques de leur arsenal dans un geste de bonne volonté. D’autres, ancrés dans une vision intransigeante, rejettent toute concession, arguant que leurs moyens sont essentiels à une lutte plus large. Les courants radicaux, en particulier, brandissent la menace d’une opposition farouche, craignant une dilution de leur influence. Cette hétérogénéité complique l’équation, risquant de créer des disparités qui minent l’ensemble du projet.

Les dangers d’un équilibre précaire : Des modérés submergés par l’extrémisme ?

Un déséquilibre dans le processus pourrait éroder les positions des pragmatiques, ouvrant la porte à des éléments plus durs qui capitaliseraient sur le mécontentement. Des précédents historiques montrent comment des vides ont engendré des monstres, menant à des escalades internes. Les retombées pourraient s’étendre : une déstabilisation sociale accrue, des pressions sur les alliances régionales, et une vulnérabilité accrue pour les populations civiles piégées au milieu.

Un remède à la volatilité frontalière ? Contre les ombres d’une Syrie instable et les réseaux extrémistes

En ciblant les poches d’influence radicale liées à des voisins turbulents, ce mouvement pourrait assécher des canaux de déstabilisation transfrontaliers. Cela amoindrirait les menaces latentes, favorisant une sérénité relative dans un environnement marqué par des flux illicites. Néanmoins, un échec pourrait inverser la tendance, invitant des intrusions qui exacerbent les fractures existantes. Un enjeu critique pour un pays à la croisée des tempêtes régionales.En conclusion, cette trajectoire armée, des pionniers de la résistance aux adeptes d’idéologies contemporaines, souligne les défis persistants du Liban. Le pas actuel vers la désescalade offre une lueur, mais les pièges abondent, appelant à une vigilance accrue.

Revue de presse du 22/08/25: Le désarmement palestinien au Liban et les recompositions régionales
Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006.

