Revue de presse : l’impasse des négociations avec Israël accentue la pression militaire et politique sur le Liban

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Rome échoue à produire un retrait et Beyrouth durcit les conditions de la huitième ronde

La septième ronde des négociations entre le Liban et Israël à Rome constitue le principal sujet commun aux journaux libanais du 10 août 2026. Le constat qui s’en dégage est celui d’un processus maintenu en vie mais privé, pour l’instant, de résultats suffisants sur le terrain. Nahar, le 10 août 2026, rapporte que le Liban envisage désormais de conditionner sa participation à la huitième ronde à trois demandes précises. Beyrouth veut un arrêt complet des opérations militaires et des tirs, la fin des destructions de maisons, quartiers et terres agricoles, ainsi que la création d’une nouvelle zone expérimentale à Bint Jbeil ou à Khiam. Le journal précise que la prochaine réunion, envisagée en septembre, n’est pas encore définitivement acquise. Cette incertitude traduit un changement de ton. La délégation libanaise ne veut plus retourner à la table uniquement pour préserver la continuité du dialogue. Elle cherche à obtenir des faits avant la prochaine réunion. Selon Nahar, le 10 août 2026, la dernière journée de la ronde de Rome a connu un niveau élevé de tension. Le chef de la délégation libanaise, Simon Karam, aurait interrompu les discussions en réaction à ce que la partie libanaise considérait comme une forme de blocage israélien. La séance aurait pris fin environ deux heures avant l’horaire prévu. Le dossier du Sud ne se limite donc plus à une discussion sur un calendrier. Il porte sur la crédibilité même du processus. Le Liban estime avoir besoin d’un résultat visible pour défendre politiquement la poursuite des négociations. À l’inverse, Israël lie tout retrait à des garanties de sécurité plus larges. Al Joumhouria, le 10 août 2026, explique que la divergence centrale concerne désormais l’ordre des étapes. Le Liban veut que le retrait israélien ouvre la voie au déploiement complet de l’État et de l’armée. Israël réclame d’abord des garanties sur la capacité de l’État à empêcher le retour d’infrastructures militaires du Hezbollah. Ce désaccord est devenu la principale difficulté des pourparlers. Selon Al Joumhouria, le 10 août 2026, la partie israélienne a également présenté des données portant sur des installations militaires qui ne se limiteraient pas au secteur situé au sud du Litani. Si ces informations devaient être intégrées au processus, la mission demandée à l’État libanais deviendrait beaucoup plus large. Elle pourrait inclure des inspections, des saisies et des mesures dans des secteurs privés ou habités. Le journal souligne que l’armée libanaise serait alors confrontée à un problème juridique, politique et sécuritaire beaucoup plus complexe qu’un simple déploiement sur des positions évacuées.

Al Akhbar, le 10 août 2026, décrit la même ronde comme un échec marqué par l’absence de contrepartie israélienne. Le journal affirme que la délégation libanaise est revenue sans date ferme pour une huitième rencontre, sans engagement sur un retrait supplémentaire et sans accord permettant d’arrêter les opérations militaires. Il rapporte également des divergences entre les composantes politique et militaire de la délégation libanaise. Selon cette version, Israël aurait refusé d’ouvrir immédiatement une deuxième zone expérimentale. Il aurait demandé de concentrer les discussions sur la vérification de ce qui a déjà été accompli dans la première zone. La partie militaire libanaise aurait refusé que des localités déjà contrôlées par l’armée soient présentées comme de nouvelles concessions. Al Akhbar, le 10 août 2026, indique aussi que le dossier des détenus a pris une place importante. La délégation israélienne aurait séparé les détenus qu’elle considère comme membres du Hezbollah de ceux qu’elle qualifie de civils. Le journal rapporte qu’Israël aurait évoqué une possible transaction concernant certains détenus civils en échange du transfert de dépouilles de Juifs enterrés au Liban. Ce dossier s’ajoute à celui des frontières, des mécanismes de contrôle et du futur dispositif international dans le Sud. Il montre que les négociations ont progressivement intégré des questions qui n’étaient pas au cœur du processus initial. Al Liwaa, le 10 août 2026, rejoint de son côté les informations sur les trois conditions posées par Beyrouth. Le journal rapporte que le retour aux négociations est lié à un arrêt des hostilités, à la création d’une deuxième zone expérimentale et à la cessation des destructions. Il ajoute que le Liban compte sur une intervention américaine avant la prochaine ronde. Selon Al Liwaa, le 10 août 2026, le commandement américain aurait demandé à Israël de se retirer de certaines zones du Sud. La presse décrit donc une négociation dans laquelle Washington demeure indispensable, mais où son influence n’a pas encore produit le résultat attendu. Pour la présidence et le gouvernement de Nawaf Salam, l’enjeu est clair. Continuer à négocier sans obtenir de retrait exposerait l’exécutif à l’accusation d’accepter un processus sans réciprocité. Suspendre les discussions ferait toutefois perdre le seul cadre diplomatique actuellement disponible pour discuter du retrait et du retour de l’armée. Cette contradiction explique le durcissement progressif des conditions libanaises sans abandon formel de la négociation.

La poursuite des opérations israéliennes affaiblit la logique du dialogue

Le terrain a renforcé les doutes sur l’utilité immédiate des négociations. Plusieurs journaux du 10 août 2026 relèvent que les opérations israéliennes se sont poursuivies, voire intensifiées, après la fin de la ronde de Rome. Asharq Al-Awsat, le 10 août 2026, rapporte que Benjamin Netanyahu a annoncé qu’Israël menait au Liban une opération qu’il a qualifiée de très importante. Il a affirmé que l’armée avait agi avec intensité au cours des jours précédents et avait visé des éléments dans la région des hauteurs d’Ali Al-Taher. Il n’a pas donné davantage de détails. Le journal relève parallèlement des bombardements, des explosions, des opérations terrestres et des incendies dans plusieurs zones du Sud et de la Bekaa occidentale. Les dégâts touchent aussi des forêts et des espaces naturels. Les équipes de secours ont dû intervenir dans des conditions difficiles en raison du relief et de l’étendue des incendies. Nahar, le 10 août 2026, ajoute que les opérations israéliennes ont inclus des mouvements de troupes, des moyens commandés à distance et des opérations de reconnaissance dans la région d’Ali Al-Taher. Le quotidien rapporte des informations sur la recherche d’ouvertures de tunnels et sur des opérations menées dans cette zone. Il précise cependant que plusieurs détails circulant sur la nature des moyens utilisés n’étaient pas accompagnés d’éléments indépendants permettant de tout confirmer. Cette prudence est importante. Les informations militaires sont nombreuses, mais elles proviennent souvent de versions différentes et parfois opposées. Ce qui est en revanche établi dans l’ensemble du corpus est la poursuite des actions israéliennes après Rome. Cette réalité fragilise l’argument selon lequel la négociation produirait déjà un apaisement progressif. Elle renforce aussi la demande libanaise de relier toute nouvelle ronde à des mesures concrètes.

Ad Diyar, le 10 août 2026, rapporte des frappes, des explosions et des survols dans plusieurs localités du Sud. Le journal fait aussi état de deux blessés après un incident impliquant un appareil israélien près de Kfar Rumman. Il insiste surtout sur le décalage entre la négociation et la situation réelle. L’absence de détente permet au Hezbollah de présenter le processus comme une succession de concessions libanaises sans résultat israélien. Le parti critique donc de plus en plus ouvertement la stratégie de l’État. Selon Ad Diyar, le 10 août 2026, le Hezbollah demande l’arrêt du processus sous sa forme actuelle et réclame une réaction plus ferme aux opérations israéliennes. Le même journal accorde une grande importance à la carte publiée par le ministère israélien des Affaires étrangères. Cette carte faisait apparaître des portions du territoire du Sud d’une manière que Beyrouth a considérée comme une atteinte à ses frontières. Le président Joseph Aoun a demandé une mobilisation auprès des États-Unis et des instances internationales. Ad Diyar, le 10 août 2026, considère cette affaire comme suffisamment grave pour imposer une réponse officielle large. Nahar, le 10 août 2026, rapporte également que cette question pourrait être ajoutée au programme des prochaines discussions. Al Joumhouria, le 10 août 2026, indique pour sa part que la carte a été retirée d’une page officielle israélienne après des démarches libanaises, tout en restant visible sur une autre page. Cet épisode a pris une dimension politique supérieure à son contenu cartographique. Pour Beyrouth, il touche à la souveraineté et au statut des territoires concernés. Pour les adversaires du processus de Rome, il constitue une nouvelle preuve que le dialogue ne suffit pas à empêcher Israël de créer des faits politiques ou militaires.

La situation à Zawtar Al-Gharbiya illustre cette contradiction. Plusieurs journaux rapportent une nouvelle avancée israélienne ou l’installation d’un obstacle de terre à proximité de la localité, alors que cette zone devait servir d’exemple au fonctionnement du mécanisme de retrait et de déploiement de l’armée. Al Akhbar, le 10 août 2026, affirme que cet épisode démontre l’échec de la logique des zones expérimentales telle qu’elle avait été présentée. Selon le journal, le principe était simple : l’armée libanaise devait se déployer dans une zone, Israël devait s’en retirer, puis le modèle devait être reproduit ailleurs. Or le retrait n’a pas évolué au même rythme que les mesures libanaises. Cette asymétrie est au cœur du débat. Elle permet au Hezbollah et aux adversaires de la ligne gouvernementale de demander ce que le Liban obtient réellement en échange de ses engagements. À l’inverse, la présidence considère que l’abandon du cadre actuel priverait le pays de l’instrument diplomatique dont il dispose. L’armée reste également au centre du dispositif. Les journaux du 10 août 2026 évoquent à la fois les attentes placées dans son déploiement et les limites de ses capacités. Al Akhbar souligne que les demandes adressées à l’institution militaire dépassent largement ses moyens actuels. Le journal rappelle que les projets d’aide occidentale ou régionale restent limités et ne permettent pas de créer rapidement une capacité de défense suffisante face à Israël. Le débat sur la négociation rejoint donc celui sur le monopole des armes et les moyens réels dont disposerait l’État pour assumer seul la sécurité du territoire.

Joseph Aoun défend le choix de l’État face à une contestation croissante du Hezbollah

La crise prend désormais une dimension intérieure de plus en plus nette. Le président Joseph Aoun continue de défendre la voie politique et diplomatique. Le gouvernement de Nawaf Salam maintient lui aussi le principe d’un renforcement de l’autorité de l’État. Mais le Hezbollah considère que la poursuite de la négociation sans retrait israélien affaiblit la position libanaise. Al Akhbar, le 10 août 2026, formule cette opposition de manière particulièrement dure. Le journal estime que la question centrale consiste à savoir si le président est capable de refuser une nouvelle demande américaine lorsque la précédente mesure libanaise n’a pas obtenu de contrepartie israélienne. Il rapporte que des sources politiques considèrent le facteur temps comme un avantage pour la partie la plus forte. Une concession réalisée aujourd’hui peut devenir demain un fait acquis, puis servir de base à une nouvelle exigence. Dans cette lecture, le danger ne serait pas seulement l’échec des pourparlers. Il serait leur transformation en mécanisme permanent permettant de différer le retrait tout en accumulant les engagements du côté libanais. Cette position reflète la ligne éditoriale du journal et ne doit pas être confondue avec une conclusion indépendante. Elle montre toutefois l’intensité du débat qui entoure Joseph Aoun. Le président se trouve confronté à une double attente. Les partenaires internationaux lui demandent de renforcer la présence de l’État et de régler la question des armes. Ses opposants lui demandent de prouver que l’alliance avec Washington permet réellement d’obtenir quelque chose d’Israël.

D’autres voix insistent au contraire sur la nécessité de rester dans le cadre de l’État. Al Sharq, le 10 août 2026, rapporte plusieurs prises de position favorables à cette orientation. Le patriarche maronite Béchara Al-Rahi souhaite que les négociations produisent une paix juste et durable, mettent fin aux attaques et permettent le retrait ainsi que le retour des habitants déplacés. Il réaffirme son soutien à l’armée libanaise et demande son renforcement. Il insiste également sur le fait que l’État doit disposer seul de l’autorité légale et de la décision de guerre et de paix. Le député Walid Baarini, cité par Al Sharq, le 10 août 2026, estime de son côté que l’absence de règlement de la question des armes du Hezbollah prolongera l’instabilité. Il défend une solution passant par l’État et par une stratégie nationale. Ali Fadlallah adopte un ton différent. Toujours selon Al Sharq, le 10 août 2026, il juge que la négociation doit être évaluée en fonction de ses résultats. Il cite comme objectifs la libération du territoire, le retour des habitants, la libération des détenus et le lancement de la reconstruction. Il refuse cependant des concessions sans résultats correspondants. Ces déclarations montrent que le débat ne se résume pas à une opposition binaire entre négociation et affrontement. Une grande partie des acteurs accepte le principe du dialogue, mais diverge sur les conditions, les limites et les garanties nécessaires.

La couverture du 10 août 2026 fait ainsi apparaître un moment de vérité pour la stratégie officielle. Le prochain rendez-vous diplomatique ne pourra pas être présenté comme une réussite par sa seule tenue. Beyrouth cherche désormais des résultats avant même d’y participer. Un arrêt durable des opérations, une nouvelle zone expérimentale et la cessation des destructions sont devenus les critères mis en avant par plusieurs journaux. La capacité américaine à obtenir ces mesures sera déterminante. Elle conditionnera aussi la marge de Joseph Aoun face au Hezbollah. Si Washington obtient un retrait ou une réduction visible des opérations, la présidence pourra présenter la négociation comme un outil produisant des résultats. Si rien ne change, les critiques du processus gagneront en poids. Cette confrontation politique se déroule alors que l’armée doit simultanément renforcer sa présence, préserver la stabilité intérieure et répondre à des attentes internationales croissantes. Les journaux décrivent ainsi un Liban pris entre trois contraintes : l’action militaire israélienne, les demandes étrangères concernant l’autorité de l’État et le refus du Hezbollah de désarmer sans garanties sur la sécurité du pays. La septième ronde n’a résolu aucune de ces contradictions. Elle les a rendues plus visibles. La huitième ronde, si elle se tient, sera donc moins un nouvel épisode diplomatique qu’un test sur la capacité du processus à modifier réellement le rapport entre engagements libanais, retrait israélien et restauration de l’autorité de l’État.

Politique locale : l’État sous pression entre bataille parlementaire, contestation sociale et rapport de force avec le Hezbollah

Le Parlement revient au centre du jeu avec l’amnistie, la peine de mort et la loi sur les médias

La reprise du travail parlementaire place plusieurs dossiers sensibles au premier plan de la politique intérieure. Nahar, le 10 août 2026, présente la séance législative prévue les 11 et 12 août comme un test politique plutôt qu’une simple réunion destinée à liquider des textes accumulés. Trois dossiers concentrent les tensions : l’abolition de la peine de mort, la nouvelle loi sur les médias et l’amnistie générale. Leur présence en tête de l’ordre du jour n’est pas neutre. Ces textes avaient déjà provoqué des divisions et des problèmes de quorum. Leur retour traduit donc une volonté de rechercher des compromis. Le dossier de l’amnistie est celui qui a le plus évolué. Selon Nahar, le 10 août 2026, les députés sunnites impliqués dans les négociations ont cherché à unifier leur position. Une formule a été discutée avec le Premier ministre Nawaf Salam, puis présentée au président du Parlement Nabih Berri. Elle prévoit notamment de transformer certaines peines perpétuelles en peines de dix-sept ans. Elle permettrait aussi à certains détenus ayant passé douze années en prison de sortir tout en poursuivant leur procédure judiciaire. Des exclusions resteraient prévues pour les crimes considérés comme les plus graves. Le meurtre volontaire, le viol, certaines agressions sexuelles et les assassinats politiques figureraient parmi les cas exclus. Le dossier d’Ahmad Al Assir est directement concerné par ce débat. Selon le quotidien, la formule envisagée pourrait lui permettre de bénéficier d’un aménagement après une période supplémentaire, tandis que son parcours judiciaire continuerait. Nabih Berri aurait montré une disposition favorable aux modifications. Le groupe parlementaire Développement et Libération pourrait les soutenir. Nahar, le 10 août 2026, indique aussi que les Forces libanaises auraient signalé aux députés sunnites leur disponibilité à voter certaines modifications. Le Courant patriotique libre conserverait davantage de réserves. Les positions du Hezbollah restent plus complexes. Le parti se montre notamment réticent à l’abolition pure et simple de la peine de mort pour des raisons doctrinales et juridiques. Le résultat dépendra donc moins d’un accord communautaire isolé que de la capacité à construire une majorité transversale. Le Parlement devient ainsi un lieu de négociation sur des dossiers où les clivages politiques, confessionnels, judiciaires et sécuritaires se superposent.

Al Sharq, le 10 août 2026, confirme que la séance doit examiner quatorze projets ou propositions. Le journal cite parmi les textes importants l’amnistie, la réduction exceptionnelle de certaines peines, l’abolition de la peine capitale, la réforme bancaire et la loi sur les médias. Il rapporte que Nabih Berri a réservé deux journées aux débats afin de prévenir une nouvelle paralysie liée à la longueur des discussions. Une adoption plus rapide reste cependant possible si des compromis sont trouvés. Le quotidien estime que l’amnistie pourrait recevoir le soutien du tandem chiite, d’une partie importante des députés sunnites, du bloc de la Rencontre démocratique et de plusieurs députés issus des groupes dits du changement. Il rapporte aussi que les Forces libanaises et les Kataeb ont envoyé des signaux moins hostiles qu’auparavant. Cette évolution contraste avec la séance précédente, lorsque la question avait contribué à la perte du quorum. La loi sur les médias apparaît toutefois beaucoup moins stabilisée. Nahar, le 10 août 2026, souligne que les institutions médiatiques ont exprimé des objections de fond. Elles contestent notamment les dispositions permettant des poursuites pénales contre les journalistes et celles qui pourraient ouvrir la voie à leur emprisonnement. Les règles concernant l’octroi de nouvelles autorisations professionnelles suscitent également des critiques. Le texte pourrait donc être renvoyé en commission si aucun accord n’intervient avant la séance. Le débat sur l’abolition de la peine de mort reste, lui aussi, distinct de celui sur l’amnistie. Il ne suit pas exactement les mêmes lignes partisanes. Les convictions religieuses et les conceptions de la sanction pénale interviennent autant que les calculs politiques. La séquence parlementaire du 11 août s’annonce donc comme un examen de la capacité du Parlement à produire des accords après plusieurs années marquées par le blocage institutionnel. Le gouvernement de Nawaf Salam a intérêt à voir émerger des compromis. Mais la Chambre conserve sa propre dynamique. Nabih Berri reste l’acteur central de la gestion des équilibres. Le résultat déterminera aussi si la classe politique peut traiter simultanément des dossiers sécuritaires, judiciaires, économiques et sociaux sans qu’un seul d’entre eux ne fasse tomber l’ensemble de la séance.

La contestation du secteur public place le gouvernement Salam face à ses contraintes financières

La politique intérieure est également dominée par une confrontation entre le gouvernement et les employés du secteur public. Elle porte sur le versement rétroactif des augmentations accordées aux fonctionnaires. Nahar, le 10 août 2026, rapporte que le Rassemblement des associations du secteur public a rejeté la décision du Conseil des ministres de verser ces sommes en plusieurs tranches. Les organisations syndicales considèrent que cette décision est contraire à un avis du Conseil d’État. Elles réclament donc un paiement en une seule fois. Un mouvement de grève a été annoncé à partir du 10 août. Il pourrait être suivi d’actions plus larges, notamment de manifestations et de rassemblements. La Ligue des employés de l’administration publique a rejoint le mouvement. Al Sharq, le 10 août 2026, rapporte également la décision des assistants judiciaires d’arrêter le travail. Ceux-ci invoquent le même différend sur le paiement rétroactif. Ils contestent aussi l’argument selon lequel les ressources disponibles seraient insuffisantes. Leur communiqué établit une comparaison avec les moyens dégagés pour d’autres institutions publiques. Ils appellent donc leurs collègues à préparer une escalade syndicale si aucune solution n’est trouvée. Le conflit dépasse la question du calendrier de paiement. Il touche à la confiance entre l’État et ses agents. Après plusieurs années de forte dégradation des salaires réels, les employés publics considèrent ces sommes comme des droits acquis. Le gouvernement estime pour sa part qu’une injection brutale de liquidités pourrait créer un nouveau risque monétaire. Cette divergence confronte directement la logique sociale à la prudence financière. Elle intervient alors que l’administration doit assurer le fonctionnement des services publics, des tribunaux et des institutions de sécurité. Une grève prolongée pourrait donc produire des effets immédiats sur la vie quotidienne. Elle compliquerait aussi les efforts du gouvernement pour afficher un retour à un fonctionnement institutionnel plus normal. La contestation sociale devient ainsi un sujet politique majeur. Elle mesure la capacité du cabinet Salam à concilier restauration de l’État, maîtrise des dépenses et amélioration des revenus des fonctionnaires.

Le ministre des Finances Yassine Jaber a défendu la stratégie gouvernementale. Al Sharq, le 10 août 2026, rapporte qu’il a expliqué au patriarche Béchara Al Rahi les raisons du paiement fractionné. Selon lui, injecter environ 420 millions de dollars en une seule fois pourrait exercer une pression sur la livre libanaise et menacer la stabilité monétaire. Le ministre affirme que les augmentations ordinaires seront payées aux dates prévues. Le différend concerne donc surtout le volet rétroactif. Il laisse aussi entendre que le calendrier pourrait être accéléré si les recettes publiques s’améliorent. Cette position montre la ligne suivie par le gouvernement de Nawaf Salam. Celui-ci cherche à éviter une nouvelle déstabilisation financière tout en donnant des signes d’amélioration aux salariés publics. Le problème est politique autant que comptable. Les employés ont supporté une chute considérable de leur pouvoir d’achat. Ils jugent donc insuffisante une logique qui les appelle encore à attendre au nom de la stabilité monétaire. Les autorités, à l’inverse, redoutent qu’une dépense immédiate importante produise des effets sur l’ensemble de la population. À cette tension s’ajoute le dossier des salaires futurs. Ad Diyar, le 10 août 2026, rapporte que la Ligue des employés de l’administration publique demande la préparation d’une nouvelle grille salariale applicable à partir de 2027. Elle réclame également une hausse de l’indemnité quotidienne de transport et le maintien d’un système de rotation jusqu’à l’adoption de la nouvelle grille. La Ligue affirme que son principal combat ne se limite donc pas au versement rétroactif. Elle veut une réforme plus durable de la rémunération publique. Cette revendication oblige le gouvernement à réfléchir au financement structurel de l’administration. Elle rejoint les débats sur la réforme de l’État et sur la capacité de l’administration à conserver des fonctionnaires qualifiés. Le cabinet Salam se retrouve ainsi face à une double exigence. Il doit rassurer les partenaires financiers sur sa discipline budgétaire. Dans le même temps, il doit convaincre ses propres employés que la reconstruction institutionnelle ne se fera pas à leurs dépens.

Le rapport entre l’État et le Hezbollah s’impose derrière presque tous les dossiers politiques

Le dossier du Hezbollah reste le principal arrière-plan du débat politique local. Il traverse les négociations avec Israël, la question de l’armée, les rapports avec Washington et les relations entre les institutions libanaises. Ad Diyar, le 10 août 2026, rapporte que le député Melhem Riachi appelle le Hezbollah à s’ouvrir davantage au président Joseph Aoun. Il estime qu’un rapprochement avec la logique de l’État sur la question des armes pourrait renforcer les institutions et aider les habitants du Sud. La déclaration intervient alors que les relations entre Baabda et le Hezbollah sont marquées par une forte tension. Le parti critique les négociations et accuse les autorités de consentir des concessions sans obtenir de retrait israélien. Le président Joseph Aoun maintient pourtant le choix du processus politique. Selon Al Quds Al Arabi, le 10 août 2026, il a expliqué lors du dernier Conseil des ministres que la ronde de Rome avait abordé l’arrêt des hostilités, la destruction des maisons, les frontières, les détenus et les zones expérimentales. Il a fait état d’une avancée sur les frontières et le dossier des détenus. Il compte en revanche sur une intervention américaine concernant les tirs et les zones expérimentales. Ces déclarations permettent à la présidence de défendre la négociation comme un instrument encore actif. Mais elles ne dissipent pas la question centrale posée par ses adversaires. Ceux-ci demandent ce que l’État obtiendra avant de prendre de nouvelles mesures sur le dossier des armes. Le débat porte donc sur la chronologie. Pour une partie de la classe politique, le renforcement de l’État et la limitation des armes hors de ses institutions doivent avancer rapidement. Pour le Hezbollah, la présence israélienne et les opérations militaires imposent de conserver ses capacités tant qu’aucune garantie suffisante n’est obtenue. Cette différence produit une confrontation politique profonde, même lorsque les acteurs évitent une rupture institutionnelle totale. Elle place aussi l’armée dans une position délicate. L’institution doit étendre son contrôle sans devenir l’instrument d’un affrontement intérieur. Elle doit également faire face aux attentes américaines et européennes concernant son rôle dans le Sud.

La pression extérieure renforce encore ce débat intérieur. Al Sharq, le 10 août 2026, rapporte qu’un projet présenté au Sénat américain prévoit une aide annuelle pouvant atteindre 200 millions de dollars pour les forces armées libanaises. Cette enveloppe pourrait atteindre 300 millions si le gouvernement réalise des progrès jugés tangibles dans la limitation de l’influence militaire du Hezbollah. Le projet prévoit également des sanctions contre des personnes étrangères apportant un soutien matériel au parti. Même s’il s’agit d’une initiative américaine, son effet politique se fait sentir à Beyrouth. Il lie directement le financement de l’armée à une question qui divise les forces libanaises. Al Akhbar, le 10 août 2026, insiste pour sa part sur l’écart entre les missions demandées à l’armée et les moyens qui lui sont fournis. Le journal considère que les propositions d’aide européennes et régionales restent limitées par rapport aux besoins de l’institution. Il rapporte que l’Union européenne prévoit environ 100 millions d’euros d’aide, principalement pour la formation, la logistique et certains équipements. Le journal évoque aussi des offres turques et pakistanaises, mais estime qu’elles ne constituent pas encore une véritable stratégie de défense. Cette lecture nourrit l’argument du Hezbollah selon lequel l’armée ne disposerait pas encore des capacités nécessaires pour protéger seule le pays contre Israël. Les partisans du monopole étatique des armes répondent que le renforcement de l’armée passe justement par une décision politique claire et par un soutien international accru. La politique locale du 10 août est donc structurée par ce cercle difficile. L’État doit renforcer l’armée pour justifier le monopole des armes. Mais une partie de l’aide à l’armée dépend de progrès dans ce même monopole. Le Hezbollah, de son côté, invoque l’insuffisance des capacités de l’État pour justifier le maintien de son arsenal. Le débat n’est plus seulement théorique. Il détermine la relation entre la présidence, le gouvernement, le parti et les principaux partenaires internationaux du Liban.

Le gouvernement cherche à réaffirmer sa présence dans les territoires et dans l’économie urbaine

Le gouvernement tente parallèlement de montrer que le retour de l’État ne se limite pas au dossier du Sud. Al Sharq, le 10 août 2026, rapporte que le ministre de l’Intérieur Ahmad Al Hajjar a présidé à Tripoli une réunion du Conseil de sécurité des gouvernorats du Liban-Nord et du Akkar. Les discussions ont porté sur les tirs incontrôlés, les conflits individuels, les réseaux de drogue, la circulation, les véhicules non enregistrés, les motos et les transports informels. La réunion a aussi abordé les générateurs privés, les services de stationnement, les bâtiments menaçant de s’effondrer, les déchets et la contrebande aux frontières. Ahmad Al Hajjar a annoncé une présence sécuritaire renforcée. Il a insisté sur la continuité des opérations. Selon lui, la sécurité ne doit pas fonctionner sous forme de campagnes ponctuelles. Elle doit devenir une action régulière. Le ministre a également relié sécurité et développement économique. Cette approche correspond au discours général du cabinet Salam sur la restauration de l’administration. L’objectif politique est de montrer que l’État peut agir à Tripoli et au Akkar tout en gérant la crise nationale au Sud. Les problèmes traités sont très concrets. Ils touchent directement la population et les municipalités. Le gouvernement cherche ainsi à reconstruire une crédibilité par les services et par l’application des règles. Le même mouvement apparaît dans la gestion de certains dossiers de santé et de défense civile. Ad Diyar, le 10 août 2026, rapporte par exemple l’ouverture d’un centre de défense civile dans le Hermel et les annonces du ministre de la Santé Rakan Nassereddine concernant le paiement des créances hospitalières. Le ministre a également annoncé la poursuite de la prise en charge des blessés de l’explosion du port de Beyrouth. Ces actions ne modifient pas les grands rapports de force politiques. Elles montrent toutefois la volonté de faire de la présence administrative un élément du projet gouvernemental.

Cette volonté apparaît également dans le dossier du centre-ville de Beyrouth. Asharq Al-Awsat, le 10 août 2026, rapporte que le gouvernement de Nawaf Salam n’a pas accepté un renouvellement automatique du mandat de Solidere. Le Premier ministre a annoncé l’ouverture de discussions avec la société. Tout prolongement doit, selon lui, être lié à la relance du centre-ville, à l’achèvement de projets d’intérêt général et à des objectifs mesurables. Il demande aussi des calendriers et des mécanismes d’exécution précis. Le gouvernement veut favoriser l’accès des petites et moyennes entreprises au centre de la capitale. Cette orientation transforme un dossier immobilier en question de politique publique. Al Liwa’, le 10 août 2026, insiste lui aussi sur cette dimension. Le journal considère que l’avenir du centre-ville dépasse la situation d’une société privée. Il touche au rôle de Beyrouth dans l’économie, la culture et la vie sociale. Le texte met l’accent sur la nécessité de ramener les habitants, les jeunes entreprises, les commerces, les restaurants et les initiatives culturelles au cœur de la capitale. La question de Solidere rejoint ainsi un enjeu plus large de gouvernance. Le gouvernement tente de fixer des conditions à un acteur qui a longtemps occupé une place centrale dans la reconstruction de Beyrouth. Il cherche aussi à associer prolongation contractuelle et obligations de résultat. Ce dossier s’ajoute aux réformes financières et administratives conduites par Nawaf Salam. Ad Diyar, le 10 août 2026, rapporte que le Premier ministre a récemment présidé une réunion consacrée au plan permettant au Liban de sortir de la liste grise du Groupe d’action financière. Cette réunion associait notamment le ministre des Finances Yassine Jaber, le ministre de la Justice Adel Nassar, Ahmad Al Hajjar et le gouverneur de la Banque du Liban Karim Souaid. Ces différents dossiers traduisent la même orientation politique. Le cabinet cherche à lier restauration de l’autorité publique, réforme administrative, contrôle financier et relance économique. Cette ligne est cependant soumise à trois contraintes immédiates : la contestation sociale, les divisions parlementaires et le rapport de force toujours ouvert autour des armes du Hezbollah.

Citation et discours des personnalités politiques : souveraineté, armes et négociation structurent les prises de parole

Joseph Aoun défend la négociation tout en cherchant des résultats concrets

Les prises de parole attribuées au président Joseph Aoun dans la presse du 10 août 2026 s’inscrivent dans une ligne constante : maintenir la négociation avec Israël, tout en cherchant à démontrer qu’elle doit produire des résultats précis pour rester politiquement défendable. Nahar, le 10 août 2026, revient sur l’exposé fait par le chef de l’État devant le Conseil des ministres après sa visite à Washington et sa rencontre avec le président américain Donald Trump. Joseph Aoun y a présenté les discussions avec les États-Unis comme un levier à la fois politique et économique. Il a notamment évoqué la préparation d’un rendez-vous économique à Washington destiné à présenter les possibilités d’investissement au Liban à des institutions financières, des entreprises et des investisseurs américains. Le journal précise que l’ambassadeur américain Michel Issa serait chargé de la préparation et de la coordination avec les administrations concernées. Ce volet économique complète le discours présidentiel sur la souveraineté. Joseph Aoun ne présente pas le redressement de l’État uniquement comme une affaire militaire. Il cherche aussi à l’associer à un retour des capitaux, à une amélioration de la confiance internationale et à une relance de secteurs jugés essentiels. Dans le même temps, le président reste directement engagé dans le dossier des négociations avec Israël. Plusieurs journaux rapportent qu’il refuse de considérer l’échec relatif de la septième ronde à Rome comme la fin du processus. Il estime au contraire que le cadre de discussion doit rester ouvert. Cependant, la publication par le ministère israélien des Affaires étrangères d’une carte montrant des portions du Sud d’une manière contestée par Beyrouth a provoqué une réaction plus ferme. Ad Diyar, le 10 août 2026, rapporte que Joseph Aoun a demandé aux représentations diplomatiques libanaises d’agir auprès des États-Unis et des instances internationales. Le président a ainsi cherché à faire de cette affaire un dossier de souveraineté, et non un simple incident de communication. Son discours repose donc sur deux idées parallèles. La première consiste à conserver le canal américain et la négociation. La seconde impose que ce dialogue ne puisse être interprété comme une acceptation d’atteintes au territoire ou aux frontières. Cette position devient d’autant plus importante que les adversaires du processus l’accusent de ne pas produire de contreparties. Pour Joseph Aoun, la difficulté consiste donc à défendre une méthode graduelle sans donner l’image d’un pouvoir qui se contente de promesses. Son discours présidentiel reste centré sur l’État, sur l’armée et sur la nécessité de faire évoluer les rapports avec les partenaires étrangers. Il tente aussi de relier le règlement sécuritaire à une relance économique plus large.

Les propos de Joseph Aoun sont également lus à travers le rapport de force avec le Hezbollah. Al Akhbar, le 10 août 2026, adopte sur ce point un ton très critique. Le journal rapporte que le président met en avant sa relation avec Washington et avec Donald Trump pour défendre sa stratégie. Il considère cependant que l’efficacité de cette relation sera mesurée au moment où les États-Unis demanderont une nouvelle mesure libanaise alors qu’Israël n’aurait pas exécuté la précédente. Cette interrogation relève de la lecture du journal, mais elle résume une partie du débat politique. Joseph Aoun est appelé à montrer qu’il peut dire non à une demande extérieure si la réciprocité fait défaut. En parallèle, Al Quds Al Arabi, le 10 août 2026, rapporte que le président a présenté au gouvernement les dossiers abordés pendant les négociations : arrêt des hostilités, destruction de maisons, tracé des frontières, détenus et zones expérimentales. Il aurait signalé des avancées sur certaines questions, notamment les frontières et les détenus, tout en comptant sur une intervention américaine pour obtenir des progrès sur les autres volets. Ce discours vise à empêcher que les négociations soient réduites à un constat d’échec. Il permet au chef de l’État de montrer que plusieurs dossiers sont effectivement examinés. Toutefois, il admet implicitement que les questions les plus sensibles restent sans solution. Le discours présidentiel se situe donc entre prudence et volontarisme. Joseph Aoun ne promet pas une résolution immédiate. Il affirme que le processus doit être poursuivi parce qu’il constitue le moyen institutionnel disponible. Cette posture est également liée à sa conception du rôle de l’armée. Le président veut que l’autorité de l’État se renforce dans le Sud. Il ne présente pas cette évolution comme un affrontement intérieur avec le Hezbollah. Il l’inscrit dans une logique de récupération progressive de la souveraineté. Cette nuance est essentielle. Elle permet de comprendre pourquoi la présidence évite les formulations qui pourraient être interprétées comme un appel à une confrontation directe. Elle cherche au contraire à obtenir une convergence autour des institutions. La pression vient cependant de deux côtés. Israël demande davantage de garanties. Le Hezbollah considère qu’un désarmement ou une réduction de ses capacités sans retrait préalable ferait perdre au Liban un moyen de pression. Joseph Aoun doit donc défendre un discours où l’État reste la référence, sans provoquer une rupture interne qui affaiblirait précisément cette même référence.

Naim Kassem oppose la logique de la résistance à celle des concessions

Le secrétaire général du Hezbollah Naim Kassem porte dans la presse du 10 août 2026 un discours beaucoup plus frontal à l’égard de la stratégie de l’État. Al Sharq, le 10 août 2026, revient sur une prise de parole dans laquelle il attaque la direction politique libanaise tout en ouvrant une possibilité de dialogue avec les nouvelles autorités syriennes. Le journal relève que Naim Kassem a présenté le Hezbollah comme disponible pour une rencontre avec la direction syrienne lorsque les deux parties jugeront le moment approprié. Cette ouverture est politiquement importante, car les relations entre le parti et les nouvelles autorités à Damas sont chargées par l’héritage de la guerre syrienne. Le même discours contient pourtant une forte critique de la conduite de l’État libanais. Al Sharq souligne ce contraste et s’interroge sur la logique qui permettrait au Hezbollah de rechercher un canal avec Damas tout en contestant durement les choix de Beyrouth. Selon le journal, Naim Kassem réagit aussi favorablement à l’idée qu’un dialogue direct avec des responsables américains puisse être possible. Le quotidien rappelle que Donald Trump aurait évoqué devant Joseph Aoun sa disponibilité à parler au Hezbollah si le président libanais le demandait. Le fait que le parti ne rejette pas par principe cette perspective montre que son discours ne consiste pas à refuser toute négociation. Il distingue les interlocuteurs, les cadres et surtout les conditions. Naim Kassem considère que le problème n’est pas l’existence d’un dialogue, mais le rapport de force dans lequel celui-ci se déroule. C’est également le sens des communiqués et déclarations du Hezbollah rapportés par Ad Diyar, le 10 août 2026. Le parti affirme que les négociations directes avec Israël permettent à ce dernier de gagner du temps et de créer de nouveaux faits sur le terrain. Il demande au pouvoir de réexaminer sa ligne. La publication de la carte israélienne intégrant des portions du Sud est utilisée comme une preuve de ce qu’il présente comme des ambitions territoriales persistantes. Le discours de Naim Kassem et celui de son parti construisent donc une argumentation simple : les concessions libanaises ne doivent jamais précéder des mesures israéliennes vérifiables. Tant que les attaques, les destructions et l’occupation persistent, la résistance estime que ses armes conservent leur justification. Cette position place directement le parti en conflit avec les forces politiques qui veulent avancer plus rapidement vers le monopole des armes par l’État. Elle explique aussi la vigueur des attaques contre la négociation menée sous l’autorité de Joseph Aoun et du gouvernement de Nawaf Salam.

Le discours du Hezbollah comporte également une dimension institutionnelle. Dans le communiqué rapporté par Ad Diyar, le 10 août 2026, le parti demande une réaction du gouvernement, du Conseil supérieur de défense et des ministères concernés face à la carte israélienne et aux destructions dans le Sud. Il réclame notamment une démarche devant les institutions internationales. Le Hezbollah reproche aux autorités de s’être placées dans une situation où elles hésiteraient à engager de telles procédures. Le parti cherche ainsi à retourner contre l’État son propre discours sur la souveraineté. Il ne dit pas que l’État est inutile. Il affirme au contraire que les institutions devraient agir davantage contre Israël. Cette construction politique est importante. Elle permet à Naim Kassem de présenter le maintien des armes non comme un refus de l’État, mais comme une réponse à ce qu’il décrit comme une incapacité de l’État à garantir seul la protection du pays. Les adversaires du Hezbollah contestent précisément cette logique. Ils considèrent que la présence d’une force militaire autonome empêche l’État de construire les moyens et les relations nécessaires à cette protection. La confrontation devient donc presque circulaire. Le Hezbollah dit que l’État n’a pas les capacités suffisantes et qu’il faut conserver les armes. Ses adversaires répondent que l’État ne pourra jamais construire pleinement ces capacités tant que les armes restent dispersées. Naim Kassem ajoute à cela une critique de la politique américaine. Il considère que Washington ne se comporte pas comme un médiateur neutre si Israël poursuit ses opérations sans sanction. Cette perception est relayée par plusieurs articles d’Al Akhbar. Le journal insiste sur la faiblesse des garanties américaines et sur l’écart entre les engagements demandés au Liban et ceux obtenus d’Israël. Dans ce contexte, le discours de Naim Kassem vise autant Joseph Aoun que l’environnement international du processus. Il cherche à convaincre que le problème n’est pas seulement interne. Il serait lié à un rapport de force régional défavorable. Le secrétaire général du Hezbollah présente donc sa position comme une stratégie d’attente armée. Il ne ferme pas la porte aux discussions. Mais il refuse que le dialogue conduise à un désarmement avant que la question de l’occupation, des attaques et des garanties soit réglée.

Les discours de Beshara Al Rahi, Elias Audi et plusieurs responsables replacent l’État au centre

Le patriarche maronite Beshara Al Rahi a prononcé l’une des prises de parole les plus développées reproduites par la presse du 10 août 2026. Ad Diyar, le 10 août 2026, publie de larges extraits de son homélie prononcée à l’occasion du centenaire de l’église des saints Serge et Bacchus à Harf Miziara. Le patriarche établit un lien direct entre la foi, la persévérance et la situation nationale. Il décrit le Liban comme un pays qui doit continuer à réclamer la vie, la souveraineté et la dignité malgré les obstacles. Sa formulation la plus politique concerne les négociations. Beshara Al Rahi appelle à ce qu’elles produisent une paix juste et stable, protègent le Liban, arrêtent les agressions, conduisent au retrait et permettent le retour des déplacés ainsi que le lancement de la reconstruction. Il ne demande donc pas l’arrêt du processus. Au contraire, il lui assigne des objectifs précis. Sa seconde affirmation porte sur l’armée. Il réaffirme son soutien à l’institution militaire, demande son renforcement et son équipement, puis affirme que la loi ainsi que la décision de guerre et de paix doivent relever de l’État. Cette phrase intervient directement dans le débat sur les armes du Hezbollah. Elle exprime une conception institutionnelle nette, sans appeler pour autant à une confrontation armée intérieure. Le patriarche élargit ensuite son discours aux questions sociales et judiciaires. Il évoque les pauvres, les malades, les retraités, les militaires, les familles en difficulté et les jeunes qui envisagent l’émigration. Il demande une véritable réforme, une justice indépendante, une administration transparente et une reddition des comptes qui ne protège personne. Il insiste aussi sur la nécessité de connaître toute la vérité sur l’explosion du port de Beyrouth. Son discours combine donc souveraineté, justice et question sociale. Il ne traite pas le conflit avec Israël comme un sujet isolé. Il l’inscrit dans une réflexion sur la nature de l’État. Pour Beshara Al Rahi, la souveraineté extérieure ne peut être séparée de la capacité intérieure à rendre la justice et à administrer correctement le pays. Cette articulation donne une portée politique particulière à une homélie religieuse. Elle rejoint, sur plusieurs points, le discours de la présidence sur la restauration de l’État. Elle s’en distingue cependant par une insistance plus forte sur la justice sociale et sur la responsabilité morale des dirigeants.

Le métropolite Elias Audi adopte un registre différent mais tout aussi politique dans son homélie rapportée par Ad Diyar, le 10 août 2026, puis reprise par Al Sharq, le 10 août 2026. Il affirme que le monde n’a pas besoin de partis et d’associations qui se contentent de parler des droits des chrétiens. Il demande plutôt des responsables capables de considérer les fonctions publiques comme un service. Il critique les dirigeants qui multiplient les paroles et les promesses sans agir. Son appel à des responsables qui travaillent discrètement pour le bien commun constitue une critique directe des pratiques politiques libanaises. Le propos ne vise pas un parti déterminé. Il remet cependant en cause une culture politique fondée sur les annonces, les identités communautaires et la captation des institutions. Dans la même journée, plusieurs responsables politiques utilisent eux aussi un vocabulaire centré sur l’État. Al Sharq, le 10 août 2026, rapporte les propos du député Walid Baarini, qui estime que la question des armes du Hezbollah doit être réglée par une stratégie nationale. Il juge qu’en l’absence d’un contrôle effectif des armes, le Liban restera soumis à l’instabilité et à des contraintes extérieures. Baarini insiste toutefois sur l’unité intérieure et sur une solution passant par l’État. Il ne présente pas la confrontation avec le Hezbollah comme une option souhaitable. De son côté, Ali Fadlallah, cité par le même journal, adopte une position plus conditionnelle. Il affirme que la négociation doit être jugée à ses résultats. Il cite parmi les objectifs la libération du territoire, le retour des habitants, la libération des détenus et la reconstruction. Il refuse des concessions qui ne seraient pas accompagnées de résultats. Sa position se situe donc entre la ligne de l’État et les réserves de la résistance. Il accepte l’outil diplomatique mais refuse qu’il devienne une fin en soi. Ces différentes déclarations montrent que le débat politique libanais du 10 août ne se réduit pas à deux blocs parfaitement homogènes. Plusieurs responsables défendent l’État tout en exigeant des garanties. D’autres soutiennent les négociations tout en demandant une réciprocité plus forte. Les discours convergent surtout sur un point : aucune formule politique durable ne peut ignorer à la fois la souveraineté, la sécurité des habitants du Sud et la capacité réelle des institutions.

Ahmad Al Hajjar, Yassine Jaber et Rakan Nassereddine déplacent le discours vers l’action de l’État

Le ministre de l’Intérieur Ahmad Al Hajjar porte dans Al Sharq, le 10 août 2026, un discours centré sur la présence concrète de l’État dans les régions. Lors d’une réunion à Tripoli consacrée à la sécurité dans le Liban-Nord et le Akkar, il affirme que l’État ne doit pas limiter son action à Beyrouth. Il promet un renforcement visible de la présence sécuritaire et insiste sur le caractère permanent du travail policier. Selon lui, la sécurité ne peut pas être traitée sous forme de campagnes temporaires. Elle doit être suivie quotidiennement. Cette déclaration s’accompagne d’une série de dossiers très pratiques : tirs incontrôlés, conflits individuels, drogue, circulation, véhicules non enregistrés, motos, transports informels, bâtiments dangereux, générateurs privés, déchets et contrebande. Le ministre relie directement sécurité et développement. Il explique que les investissements et l’activité économique ont besoin de stabilité. Son discours offre une autre définition de la souveraineté que celle débattue autour du Sud. Il s’agit ici de la capacité de l’État à imposer les règles ordinaires dans toutes les régions. Ahmad Al Hajjar rappelle toutefois que le principal défi national reste l’occupation de portions du territoire par Israël. Il lie donc les deux dimensions. L’État doit être présent dans les quartiers et aux frontières. Cette formulation rejoint le projet général du gouvernement de Nawaf Salam, qui cherche à présenter la restauration institutionnelle comme un processus global. Le ministre de la Santé Rakan Nassereddine, cité par Ad Diyar, le 10 août 2026, développe une logique comparable dans le domaine social. Lors de l’ouverture d’un centre de la Défense civile dans le Hermel, il insiste sur la nécessité de renforcer les services publics dans les régions. Il annonce des progrès dans le paiement des créances des hôpitaux et rappelle que les blessés de l’explosion du port restent pris en charge par le ministère. Il insiste aussi sur les soins de santé primaires en raison du coût élevé des hospitalisations. Le message est politique : la présence de l’État doit se traduire par des services visibles. L’institution ne peut pas exiger la confiance uniquement par des discours sur la souveraineté. Elle doit aussi répondre aux besoins de la population.

Le ministre des Finances Yassine Jaber complète cette séquence par un discours de prudence budgétaire. Al Sharq, le 10 août 2026, rapporte qu’il a expliqué au patriarche Beshara Al Rahi la décision de fractionner le paiement rétroactif dû aux fonctionnaires. Il affirme qu’un versement immédiat d’environ 420 millions de dollars pourrait exercer une pression excessive sur la monnaie et menacer la stabilité financière. Il demande donc aux employés du secteur public de comprendre la logique du gouvernement. Le ministre assure que les augmentations seront versées dans les délais et laisse ouverte la possibilité d’accélérer les paiements si les recettes augmentent. Ce discours illustre une autre tension politique. Le gouvernement veut se présenter comme le défenseur de l’État, mais il doit aussi gérer les limites financières de cet État. Les syndicats refusent que la stabilité monétaire serve à reporter des droits qu’ils considèrent comme acquis. Yassine Jaber cherche donc à construire un argument fondé sur l’intérêt collectif. Il affirme qu’un paiement trop rapide pourrait finalement nuire au pouvoir d’achat de tous les Libanais. Cette justification ne fait pas disparaître la contestation. Elle montre toutefois que le cabinet Salam veut inscrire ses décisions dans un discours de discipline financière. Les déclarations de ces trois ministres révèlent une dimension moins spectaculaire de la politique locale. Ahmad Al Hajjar parle de sécurité quotidienne. Rakan Nassereddine insiste sur les soins et la protection civile. Yassine Jaber défend la stabilité monétaire. Leurs prises de parole complètent celles de Joseph Aoun et de Naim Kassem. Elles montrent que la bataille autour de la notion d’État ne porte pas seulement sur les armes et les frontières. Elle concerne aussi la capacité à payer les fonctionnaires, à maintenir les hôpitaux, à contrôler les routes, à lutter contre la contrebande et à fournir des services. C’est sur cette capacité concrète que se mesure également la crédibilité des appels au monopole de l’autorité publique.

Diplomatie : Beyrouth cherche des garanties américaines tout en élargissant ses appuis régionaux et internationaux

Washington au cœur de la négociation, mais Beyrouth cherche à transformer la médiation en garanties concrètes

La diplomatie libanaise du 10 août 2026 reste d’abord organisée autour de la relation avec les États-Unis et de la recherche d’une pression américaine capable de produire des résultats dans les négociations avec Israël. La septième ronde de Rome n’a pas permis d’obtenir le retrait demandé, mais elle n’a pas non plus conduit Beyrouth à rompre avec le cadre diplomatique. Nahar, le 10 août 2026, rapporte que le Liban envisage de conditionner sa participation à la prochaine ronde à trois mesures : un arrêt complet des opérations militaires, la fin des destructions dans le Sud et la création d’une nouvelle zone expérimentale à Bint Jbeil ou Khiam. La diplomatie libanaise cherche donc à modifier la nature de la médiation américaine. Il ne s’agit plus uniquement d’obtenir que Washington maintienne les deux parties autour d’une table. Beyrouth veut désormais que les États-Unis interviennent avant la prochaine réunion afin de produire des mesures visibles. Cette attente est également présente dans Al Liwa’, le 10 août 2026, qui rapporte que le Liban mise sur les démarches américaines menées entre Israël et Beyrouth pour débloquer le dossier. Le journal indique que le commandement américain a demandé à Israël de se retirer de certaines zones du Sud. Dans cette architecture, l’arrivée au Liban du responsable américain chargé du suivi sécuritaire constitue une étape importante. Il doit examiner avec les autorités et l’armée libanaises les mécanismes de vérification, les prochaines zones concernées et les conditions permettant d’avancer vers un retrait. Ad Diyar, le 10 août 2026, souligne que Beyrouth espère qu’il apportera une formule américaine permettant d’accélérer le mouvement sur le terrain. Le problème diplomatique reste toutefois entier : les États-Unis disposent d’un rôle déterminant dans les discussions, mais leur intervention n’a pas encore permis d’obtenir un retrait proportionnel aux engagements demandés au Liban. Cette situation nourrit une méfiance intérieure à l’égard de Washington et expose la présidence à des critiques. La diplomatie de Joseph Aoun repose pourtant sur cette relation. Plusieurs journaux rappellent que le président a rencontré Donald Trump à Washington et qu’il considère ce canal comme essentiel pour le règlement du dossier du Sud. Dans le même temps, il cherche à éviter que cette proximité soit assimilée à une dépendance. La prochaine phase devra donc montrer si la relation avec Washington peut fournir des garanties à la fois militaires, politiques et territoriales.

La publication d’une carte israélienne présentant des portions du Sud d’une manière contestée par Beyrouth a fourni un nouvel exemple de cette stratégie diplomatique. Ad Diyar, le 10 août 2026, rapporte que Joseph Aoun a donné des instructions aux ambassades libanaises afin qu’elles interviennent sur les plans américain et international. L’objectif était de contester immédiatement toute représentation pouvant être interprétée comme une modification des frontières. Cette réaction montre que la présidence veut utiliser simultanément plusieurs niveaux diplomatiques. Washington reste l’interlocuteur principal en raison de son rôle dans les négociations, mais les institutions internationales demeurent un cadre de recours sur les questions de souveraineté. Nahar, le 10 août 2026, indique que le sujet pourrait être intégré aux discussions de la prochaine ronde. Le quotidien rapporte également que les autorités considèrent la carte comme suffisamment grave pour justifier une mobilisation diplomatique. La question est d’autant plus sensible qu’elle intervient dans un contexte de présence militaire israélienne persistante et de divergences sur la délimitation des zones à évacuer. La diplomatie libanaise cherche donc à empêcher que les réalités militaires deviennent progressivement des réalités politiques. Al Joumhouria, le 10 août 2026, rapporte de son côté que des démarches libanaises auprès de Washington ont contribué au retrait de la carte d’une des pages officielles israéliennes, même si elle serait restée visible ailleurs. Cette séquence donne à Beyrouth un résultat limité, mais concret. Elle montre également les limites de son action. Le retrait d’une publication ne règle ni la présence militaire ni les divergences territoriales. De plus, le Liban doit gérer une contradiction permanente. Il souhaite l’appui américain pour obtenir un retrait israélien, mais refuse que la médiation se transforme en mécanisme imposant uniquement des obligations à la partie libanaise. La recherche d’une « étape contre une étape », évoquée par plusieurs publications le 10 août 2026, devient ainsi un principe diplomatique autant qu’un principe sécuritaire. Toute avancée sur le déploiement de l’armée ou sur le contrôle des armes doit, selon cette approche, être accompagnée d’un mouvement israélien. C’est cette réciprocité que Beyrouth tente désormais d’obtenir de Washington avant de s’engager plus loin.

Paris, Riyad, Ankara, Islamabad et Pékin dessinent un environnement diplomatique que Beyrouth tente d’élargir

La diplomatie libanaise ne se réduit toutefois pas au canal américain. La presse du 10 août 2026 montre un effort pour préserver plusieurs appuis et éviter que la gestion du Sud soit enfermée dans une relation bilatérale avec Washington. La place de la France est à cet égard révélatrice. Al Liwa’, le 10 août 2026, s’inquiète de la possibilité de voir Paris écarté d’un futur mécanisme international chargé de succéder à certaines fonctions de la force internationale dans le Sud ou de participer à la vérification des engagements. Le journal considère que les États-Unis et Israël cherchent à réduire la présence française dans le dispositif. Il rappelle que le Liban souhaite au contraire conserver la France parmi les acteurs internationaux impliqués. Paris entretient une relation historique avec Beyrouth et a participé pendant des décennies aux dispositifs internationaux présents au Sud. Le débat sur le futur mécanisme de contrôle dépasse donc la simple question du choix d’un pays. Il touche à l’équilibre diplomatique dans lequel le Liban souhaite inscrire tout accord. Plusieurs journaux rapportent qu’Israël a émis des réserves concernant la participation de la France et de l’Espagne, tandis que l’Italie et la Suisse ont été évoquées comme possibilités. Al Akhbar, le 10 août 2026, rapporte qu’Israël aurait proposé une participation suisse après avoir rejeté d’autres options européennes. Le choix de la partie chargée de la vérification n’est pas encore arrêté. Beyrouth veut éviter qu’un futur dispositif ne soit entièrement défini selon les préférences israéliennes. Cette bataille institutionnelle rejoint la question plus large du soutien à l’armée. Les pays européens souhaitent conserver une présence au Liban après l’évolution du dispositif international dans le Sud. La France, l’Italie et d’autres États européens apparaissent donc comme des partenaires possibles pour la formation, l’équipement et la surveillance. Dans cette perspective, la diplomatie libanaise cherche à multiplier les garanties plutôt qu’à remplacer un acteur par un autre. Le rapport aux États-Unis reste central, mais il s’accompagne d’une volonté de conserver une profondeur européenne. Cette stratégie permet aussi au Liban de réduire le risque qu’un seul partenaire détienne l’ensemble des leviers du processus.

Le repositionnement régional ouvre parallèlement de nouvelles possibilités. Ad Diyar, le 10 août 2026, consacre un développement aux effets possibles de l’accord conclu à La Mecque entre l’Arabie saoudite, la Turquie et le Pakistan. Le journal cite des sources diplomatiques qui voient dans ce rapprochement un changement pouvant toucher le Liban sans qu’une présence militaire directe des trois pays soit nécessaire. L’Arabie saoudite pourrait renforcer son soutien aux institutions libanaises, notamment l’armée et les forces de sécurité, à condition que l’État consolide son autorité. La Turquie dispose pour sa part de relations diverses au Liban et peut intervenir dans les secteurs de l’investissement, de l’énergie et de la reconstruction. Le Pakistan apparaît également dans les discussions sur le soutien militaire à l’armée. Selon Al Akhbar, le 10 août 2026, Islamabad a exprimé sa disponibilité à fournir des aides, notamment dans des domaines de défense et de brouillage. La diplomatie libanaise doit cependant éviter que ce nouvel environnement ne transforme le pays en terrain de compétition entre axes régionaux. Ad Diyar souligne précisément ce risque. Une montée en puissance du rôle saoudo-turc peut offrir à Beyrouth des ressources économiques et politiques, mais elle peut aussi accentuer les tensions avec l’Iran et le Hezbollah. Dans un registre différent, Al Binaa, le 10 août 2026, offre un aperçu détaillé des relations avec la Chine à travers un entretien avec l’ambassadeur chinois Tchen Tchouandong. Celui-ci rappelle le cinquante-cinquième anniversaire des relations diplomatiques entre Pékin et Beyrouth. Il affirme que la Chine soutient la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’unité du Liban, et demande le retrait israélien des territoires libanais. Il évoque également l’aide humanitaire chinoise et la participation de Pékin aux opérations internationales dans le Sud. Sur le plan économique, l’ambassadeur indique que les échanges entre les deux pays ont atteint 2,8 milliards de dollars en 2025 et 1,29 milliard au premier semestre 2026. Il mentionne aussi les projets culturels et la coopération dans le cadre de l’initiative chinoise des nouvelles routes commerciales. La diplomatie libanaise dispose ainsi d’un éventail de partenaires beaucoup plus large que le seul bloc occidental. L’enjeu consiste à transformer cette diversité en soutiens complémentaires, sans inscrire le pays dans une nouvelle logique d’alignement régional.

Politique internationale : l’affrontement autour d’Ormuz, Gaza et le Yémen maintient le Moyen-Orient sous forte tension

L’Iran transforme le détroit d’Ormuz en levier de négociation face aux États-Unis

La confrontation entre l’Iran et les États-Unis domine largement les pages internationales des publications du 10 août 2026. Le détroit d’Ormuz est devenu le principal levier utilisé par Téhéran pour négocier les conditions d’une sortie de crise. Al Quds Al Arabi, le 10 août 2026, rapporte que les discussions entre l’Iran et le sultanat d’Oman sur de nouvelles voies de navigation dans le détroit sont entrées dans leur phase finale. Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi distingue cependant ce dossier technique de la confrontation avec Washington. Selon lui, un accord avec Mascate sur les voies de navigation ne signifie pas automatiquement une réouverture complète du détroit. Téhéran conditionne cette dernière à des concessions américaines. Mohammad Bagher Zolghadr, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien selon la publication, a formulé plusieurs demandes. Il réclame notamment la fin des opérations américaines contre l’Iran et ses alliés régionaux, la levée du dispositif maritime entourant le pays, le retrait de forces américaines situées à proximité, la levée des sanctions, la restitution des avoirs iraniens gelés et le versement de compensations pour les dégâts causés par la guerre. Le Corps des gardiens de la révolution islamique présente de son côté Ormuz comme un véritable espace de confrontation. Son discours consiste à maintenir la pression sur Washington tant que ces conditions ne sont pas satisfaites. Dans ce contexte, Oman conserve son rôle d’intermédiaire. Le sultan Haitham ben Tariq s’est rendu à Doha pour rencontrer l’émir du Qatar Tamim ben Hamad Al Thani. Al Quds Al Arabi, le 10 août 2026, situe cette rencontre dans les efforts diplomatiques visant à contenir la crise. Le Qatar et Oman cherchent à empêcher une extension de la confrontation qui toucherait directement les exportations d’énergie et la sécurité des États du Golfe. La question d’Ormuz ne relève donc plus seulement de la liberté de navigation. Elle est devenue le point de rencontre entre les demandes nucléaires, les sanctions, les garanties de sécurité et les rapports de force militaires. Ad Diyar, le 10 août 2026, confirme que les discussions avec Oman progressent. Le journal rapporte que Washington travaille parallèlement sur un dispositif destiné à permettre un passage sûr des navires. Celui-ci inclurait un engagement iranien à ne pas ouvrir le feu. Mascate décrit pour sa part les discussions comme positives et constructives. Cette convergence sur les modalités de navigation contraste toutefois avec le maintien d’un profond désaccord politique. L’Iran accepte de discuter du fonctionnement du détroit, mais refuse que sa réouverture soit dissociée du règlement global de la confrontation.

La position américaine apparaît elle aussi traversée par des contraintes militaires et politiques. Al Quds Al Arabi, le 10 août 2026, rapporte, en citant des informations de la presse américaine, que Donald Trump aurait envisagé devant ses conseillers la possibilité de mettre fin aux opérations contre l’Iran sans obtenir au préalable un accord nucléaire définitif. Une réouverture complète d’Ormuz pourrait lui permettre de présenter la séquence comme un succès et d’alléger le dispositif militaire. Le journal rapporte également que le ministère américain de la Défense a demandé aux industriels d’accélérer la production et la livraison de munitions. Les stocks de certaines armes auraient diminué en raison de l’intensité des opérations. Al Binaa, le 10 août 2026, accorde une grande importance à cette dimension. Le quotidien estime que les limites des stocks de missiles et de munitions deviennent une contrainte stratégique pour Washington. Il rapporte que les responsables militaires américains peuvent encore frapper davantage de cibles, mais que les opérations aériennes ne suffisent pas nécessairement à imposer les objectifs politiques annoncés. Dans cette lecture, l’apaisement recherché par Donald Trump répondrait autant à une logique de sortie de crise qu’à une certitude de victoire. La prudence est nécessaire puisque ces éléments proviennent d’analyses et d’informations attribuées aux publications. Toutefois, plusieurs journaux du corpus convergent sur l’existence d’un débat américain concernant la durée et le coût de la confrontation. Cette pression militaire s’accompagne d’une pression économique sur les pays du Golfe. Nahar, le 10 août 2026, rapporte que les Émirats arabes unis ont accusé l’Iran d’avoir frappé un navire lié à leur compagnie pétrolière nationale pendant son passage dans le détroit. Le journal indique que plusieurs navires liés à cette compagnie auraient été attaqués depuis le début de la guerre. Dans le même temps, les Houthis ont annoncé une opération contre une raffinerie saoudienne à Jizan. Les deux épisodes montrent que la confrontation ne reste pas confinée à l’Iran et aux États-Unis. Elle affecte des États qui cherchent précisément à contenir l’escalade. Les routes énergétiques, les installations pétrolières et les navires deviennent ainsi des instruments de pression. La diplomatie régionale tente de construire une sortie, mais chaque incident augmente simultanément le coût politique d’un compromis.

Netanyahu rejette le plan en quinze points et replace Gaza au centre de la politique israélienne

La situation à Gaza constitue le deuxième grand dossier international du 10 août 2026. Plusieurs publications rapportent le refus explicite de Benjamin Netanyahu du plan en quinze points destiné à organiser la deuxième phase du cessez-le-feu. Al Arabi Al Jadid, le 10 août 2026, indique que le Premier ministre israélien a annoncé devant son gouvernement qu’Israël rejetait le document adopté par le Conseil de paix pour Gaza et accepté par le Hamas. Netanyahu affirme que l’armée israélienne n’effectuera aucun retrait avant le désarmement du mouvement palestinien. Il précise que cette exigence porte sur les armes lourdes comme sur les armes légères. Il refuse également la perspective d’un État palestinien à Gaza ou en Cisjordanie tant qu’il restera Premier ministre. Le Hamas répond en demandant aux États-Unis ainsi qu’aux médiateurs égyptien, qatari et turc de faire pression sur Israël afin d’obtenir l’application du plan. Le mouvement affirme rester disposé à mettre en œuvre les quinze points et demande un calendrier clair. Le ministre égyptien des Affaires étrangères Badr Abdelatty a, de son côté, insisté sur la nécessité d’appliquer les engagements convenus, dont le retrait israélien et l’accès humanitaire. Le désaccord porte donc sur la séquence du désarmement et du retrait. Le projet prévoit une évolution progressive. Netanyahu exige que le désarmement soit accompli avant tout nouveau retrait. Cette divergence risque de bloquer la deuxième phase du processus. Al Akhbar, le 10 août 2026, rattache directement la position de Netanyahu aux élections israéliennes prévues en octobre. Le journal estime que la compétition entre le Premier ministre et ses adversaires pousse le gouvernement vers une ligne plus dure. Selon cette analyse, chaque concession sur Gaza risque d’être exploitée par les rivaux de Netanyahu. Le refus du document en quinze points doit donc être lu à la fois comme une position sécuritaire et comme une décision de politique intérieure israélienne. Le chef du gouvernement cherche à montrer à son électorat qu’il ne cédera ni sur le désarmement du Hamas ni sur le contrôle militaire. Cette stratégie complique les efforts de Washington. Elle montre également que l’administration Trump ne dispose pas d’une adhésion automatique du gouvernement israélien à ses projets, malgré la proximité entre les deux exécutifs.

Al Quds Al Arabi, le 10 août 2026, rapporte que le plan prévoit un désarmement progressif parallèlement aux retraits israéliens, l’entrée d’un comité national palestinien chargé de l’administration de Gaza, l’arrêt des opérations militaires, l’ouverture des points de passage et l’augmentation de l’aide. Le journal indique que le Hamas a accepté le principe d’un rassemblement et d’un stockage des armes selon un mécanisme déterminé, en commençant par les armements lourds. Israël refuse toutefois que son retrait précède l’achèvement du désarmement. Cette opposition maintient le cessez-le-feu dans une situation fragile. Des frappes et des tirs continuent. Le journal fait état de victimes palestiniennes lors de nouvelles opérations israéliennes. Il rapporte également que les discussions israéliennes portent sur de possibles retraits partiels afin de permettre le déploiement d’une force internationale de stabilisation. Aucun accord définitif n’est cependant signalé. Le dossier de Rafah constitue un autre point de tension. Des informations israéliennes évoquent un projet de reconstruction d’infrastructures dans une zone placée hors du contrôle du Hamas. Le bureau de Netanyahu conteste certaines interprétations de ce projet et affirme qu’il s’agit d’une initiative expérimentale plus limitée. Parallèlement, les données des Nations unies citées par Al Quds Al Arabi, le 10 août 2026, indiquent que la proportion des bâtiments endommagés à Gaza a atteint environ 82 pour cent. Plus de 200 000 bâtiments seraient concernés, et une grande partie aurait été entièrement détruite. La question du désarmement ne peut donc être dissociée de celle de la reconstruction. Le Hamas cherche à obtenir un retrait et une reconstruction parallèlement à la remise progressive des armes. Netanyahu cherche à inverser cette séquence. Entre les deux, Washington et les médiateurs tentent de préserver un cadre politique. La situation humanitaire rend cette bataille de calendrier particulièrement lourde de conséquences. Chaque retard dans l’application de la deuxième phase repousse la reconstruction, le retour à une administration civile plus stable et l’amélioration de l’accès aux services essentiels. Les journaux du 10 août montrent ainsi que la guerre de Gaza a changé de forme sans parvenir à un règlement. Le centre du conflit se déplace vers les conditions politiques de l’après-guerre, mais la violence reste présente et la structure même de cet après-guerre demeure contestée.

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Le Yémen replonge dans l’escalade avec l’attaque du port de Mokha et les frappes contre l’Arabie saoudite

Le Yémen constitue un troisième foyer de tension majeur. Al Arabi Al Jadid, le 10 août 2026, consacre une large couverture à l’attaque houthie contre Mokha, ville portuaire contrôlée par les forces reconnues par le gouvernement yéménite. Le journal rapporte au moins onze morts et trente-deux blessés selon une source médicale citée par une agence internationale. Les victimes comprennent des civils et des militaires. Le directeur du port affirme que les Houthis ont engagé environ vingt-cinq drones dans l’opération. Des infrastructures économiques, des logements de salariés et des installations douanières auraient été touchés. Les forces gouvernementales affirment avoir abattu plusieurs appareils. Les Houthis revendiquent pour leur part une opération contre des concentrations militaires et des dépôts d’armes qu’ils présentent comme liés à l’Arabie saoudite. Ils annoncent aussi une frappe contre une raffinerie de la compagnie pétrolière saoudienne à Jizan. Riyad a confirmé un incendie dans une installation de la raffinerie, sans attribuer directement dans l’information citée la cause de cet incendie. Cette distinction est importante, car les revendications des parties doivent rester séparées des faits établis. L’escalade dépasse en tout cas le seul port de Mokha. Al Arabi Al Jadid, le 10 août 2026, rapporte des combats ou des opérations dans les gouvernorats de Taëz, Saada, Hodeïda, Marib et Al Dhale. Les forces gouvernementales ont relevé leur niveau de préparation à Aden et dans l’Hadramaout. Le risque est celui d’un retour à une confrontation beaucoup plus large après plusieurs années de trêve relative. Le port de Mokha possède une importance particulière en raison de sa proximité avec le détroit de Bab Al Mandab. Une extension des combats dans cette zone toucherait donc à nouveau les routes maritimes internationales. Le conflit yéménite rejoint ainsi la crise d’Ormuz. Les deux principales voies maritimes qui encadrent la péninsule Arabique sont affectées simultanément par des tensions militaires.

Asharq Al-Awsat, le 10 août 2026, rapporte également l’attaque de Mokha et insiste sur les dégâts subis par les infrastructures du port. Le président du Conseil de direction présidentiel yéménite Rashad Al Alimi présente cette attaque comme une composante d’une campagne visant les ressources économiques et les voies d’approvisionnement du pays. Il demande à la communauté internationale de renforcer les capacités des institutions gouvernementales. Le journal replace l’attaque dans une séquence plus large comprenant des opérations contre Marib, l’Hadramaout, Shabwa et Al Dhale. Dans le même temps, plusieurs États arabes ont accueilli favorablement une déclaration du Conseil de sécurité condamnant les attaques houthies contre l’Arabie saoudite et les navires commerciaux. Le Koweït, le Qatar, Bahreïn et la Jordanie ont exprimé leur solidarité avec Riyad. La déclaration internationale condamne également des vols effectués vers des aéroports yéménites sans l’accord du gouvernement reconnu. L’Arabie saoudite demande pour sa part une position internationale plus ferme. Cette mobilisation diplomatique accompagne une évolution sécuritaire régionale. Riyad cherche à protéger ses installations et les routes commerciales tout en évitant un retour à une guerre terrestre de grande ampleur. Or les Houthis disposent toujours de capacités de frappe à longue distance. Les attaques contre Jizan montrent que le territoire saoudien reste exposé. Le conflit yéménite retrouve donc une dimension régionale au moment même où les États du Golfe tentent de limiter les conséquences de la confrontation avec l’Iran. Le risque est celui d’une multiplication des fronts reliés les uns aux autres par les alliances régionales. Les Houthis justifient leurs opérations par les actions de leurs adversaires. Le gouvernement yéménite les présente comme une extension de la stratégie iranienne. Entre ces récits opposés, les combats produisent une conséquence immédiate : la trêve qui avait réduit l’intensité du conflit apparaît de plus en plus fragile.

Damas redéfinit sa relation militaire avec Moscou tandis que d’autres foyers de crise restent actifs

La Syrie connaît parallèlement une évolution importante dans sa relation avec la Russie. Al Arabi Al Jadid, le 10 août 2026, rapporte un accord entre Damas et Moscou sur l’avenir des installations russes de Hmeimim et Tartous. Après environ un an et demi de négociations, les deux parties ont conclu un mémorandum destiné à redéfinir la fonction des sites. L’État syrien doit reprendre l’administration des infrastructures à caractère civil. Cela concerne notamment l’aéroport de Hmeimim et une partie commerciale du port de Tartous. Les installations militaires doivent, quant à elles, être transformées en centres communs de formation et de qualification. Une période de trois mois est prévue pour mettre en œuvre cette transformation. Cette formule représente une modification importante par rapport à la situation qui existait sous Bachar Al Assad. La Russie conserve une présence, mais celle-ci change de nature et semble plus limitée. Hmeimim avait constitué l’une des principales bases aériennes russes pendant la guerre syrienne. Tartous assurait à Moscou un point d’appui naval stratégique en Méditerranée. Les nouvelles autorités syriennes ne choisissent donc ni une rupture totale avec Moscou ni le maintien pur et simple des anciens accords. Elles tentent de récupérer davantage de contrôle tout en conservant une coopération militaire. Al Liwa’, le 10 août 2026, présente également cet accord comme une nouvelle étape dans les relations russo-syriennes. Le journal souligne que la nouvelle direction syrienne cherche à redéfinir ses rapports avec les puissances étrangères sans couper les liens existants. Moscou a, de son côté, continué à fournir certaines ressources à la Syrie et tente de préserver une influence après la chute de son ancien allié. Cette recomposition aura des effets au-delà de la Syrie. La présence russe en Méditerranée orientale dépend en partie de ces installations. Leur transformation peut donc modifier l’équilibre militaire régional, même si le corpus ne permet pas encore d’en mesurer précisément l’ampleur.

D’autres dossiers internationaux confirment enfin la fragmentation du paysage géopolitique. Asharq Al-Awsat, le 10 août 2026, rapporte des frappes russes et ukrainiennes ayant fait des victimes civiles des deux côtés de la frontière. Le journal souligne que l’Ukraine souffre d’un manque de missiles d’interception pour ses systèmes de défense, tandis que Kiev intensifie ses propres opérations de drones à longue portée contre le territoire russe. La Bulgarie a par ailleurs convoqué l’ambassadeur ukrainien après l’entrée d’un drone dans son espace aérien et son explosion près d’une infrastructure de transport de gaz. Les autorités ukrainiennes affirment que la Bulgarie n’était pas visée intentionnellement. L’incident montre néanmoins que les effets de la guerre continuent de dépasser les frontières directes du conflit. Asharq Al-Awsat, le 10 août 2026, suit également les développements en Irak, où les autorités ont mené une opération contre des cellules soupçonnées de produire des drones et d’entretenir des liens avec des personnalités iraniennes. Des arrestations ont eu lieu parallèlement dans le cadre d’une campagne anticorruption visant des responsables appartenant à différentes forces politiques. Ces événements témoignent d’une volonté du gouvernement irakien de

Économie : réforme bancaire, stabilité monétaire et relance de Beyrouth concentrent les enjeux du redressement libanais

La réforme bancaire entre protection des déposants, responsabilités financières et contestation des banques

Le chantier bancaire domine les pages économiques libanaises du 10 août 2026. Il cristallise plusieurs questions laissées sans solution depuis l’effondrement financier : la répartition des pertes, la protection des dépôts, la responsabilité de l’État, celle de la Banque du Liban et celle des établissements bancaires, mais aussi la capacité du secteur à recommencer un jour à financer l’économie. Al Joumhouriyat, le 10 août 2026, présente la loi de réforme des banques comme une étape centrale parce qu’elle doit créer un cadre juridique permettant de traiter les établissements en difficulté et de réorganiser le secteur. Le journal insiste cependant sur le fait que l’adoption d’un texte ne suffit pas. La réforme ne produira un effet durable que si elle repose sur une reconnaissance complète des pertes et sur une hiérarchie claire des responsabilités. La protection des petits déposants constitue l’un des principes mis en avant. Le texte doit aussi permettre la constitution d’un secteur bancaire plus réduit, mais plus solide et capable de recommencer à accorder du crédit à l’économie productive. Al Joumhouriyat, le 10 août 2026, attire notamment l’attention sur la notion de contrôle effectif d’une banque. Cette définition doit être suffisamment précise pour identifier les personnes ou groupes qui exercent réellement le pouvoir sur un établissement. Le journal cite comme critères possibles la capacité à désigner les membres du conseil d’administration, à diriger les politiques financières ou administratives, ou à exercer une influence décisive, même indirectement. Une définition trop large ou imprécise ouvrirait la voie à des interprétations contradictoires et à des recours judiciaires susceptibles de retarder la restructuration. Le journal défend également l’idée que la réforme bancaire et le traitement de la crise financière doivent progresser ensemble. Le Liban a besoin d’un accord avec le Fonds monétaire international, mais cet accord doit s’inscrire dans une politique nationale plus large. La finalité ne peut pas se limiter au rétablissement de la confiance des bailleurs étrangers. Elle doit aussi restaurer la confiance des Libanais dans leurs banques et dans leur État. Cette approche met directement la question des déposants au centre du redressement. Elle signifie que la stabilité future ne dépendra pas uniquement de la solvabilité technique des établissements. Elle dépendra également de la perception d’une répartition juste des pertes. Après plusieurs années durant lesquelles les déposants ont subi des restrictions sur l’accès à leurs avoirs, toute solution qui serait perçue comme privilégiant les actionnaires ou les dirigeants bancaires risquerait de prolonger la défiance.

Ad Diyar, le 10 août 2026, montre précisément à quel point cette réforme reste contestée. L’Association des banques du Liban attaque les modifications apportées par la commission parlementaire des Finances et du Budget au projet de réforme et de réorganisation des établissements. L’association estime que plusieurs dispositions portent atteinte aux droits des banques et de leurs actionnaires. Elle conteste aussi l’étendue des pouvoirs confiés à l’autorité bancaire supérieure. Dans des observations préparées par son avocat Elie Emile Chamoun, elle demande que les normes internationales de restructuration soient appliquées sans porter atteinte aux principes constitutionnels de propriété, d’égalité et de droit de la défense. L’association critique notamment les règles prévues pour l’évaluation d’une banque. Selon elle, limiter les possibilités de contestation aux erreurs matérielles ou factuelles, tout en empêchant de remettre en cause la méthode d’évaluation elle-même, réduit excessivement les droits de recours. Elle juge également trop courte la période de dix jours prévue pour contester une décision et demande qu’elle soit portée à vingt jours ouvrables. Une autre objection concerne les actionnaires qui exercent le contrôle d’un établissement. L’association s’oppose à leur exclusion automatique d’une augmentation de capital. Elle considère que la suppression de leur droit prioritaire de souscription peut être assimilée à une atteinte au droit de propriété. Elle critique enfin une disposition permettant à l’autorité bancaire supérieure de prendre des mesures qui ne seraient pas énumérées de manière exhaustive dans la loi lorsqu’il s’agit de lever des obstacles à la restructuration. Pour l’Association des banques, cette rédaction ouvre la voie à une application trop discrétionnaire. Le débat révèle ainsi une fracture importante. D’un côté, le législateur cherche à créer des instruments assez puissants pour traiter des banques affaiblies sans reproduire les lenteurs du passé. De l’autre, les établissements veulent éviter que l’urgence de la restructuration ne réduise leurs garanties juridiques. Cette confrontation ne porte pas seulement sur des procédures. Elle détermine qui supportera les pertes et jusqu’où les anciens actionnaires pourront continuer à participer à la gouvernance d’institutions restructurées. Al Sharq, le 10 août 2026, rapporte parallèlement les critiques de représentants des déposants, qui estiment que la loi ne doit pas devenir un moyen de réorganiser les banques sans garantie précise de restitution des avoirs. Cette critique place le gouvernement et le Parlement entre deux exigences opposées : éviter l’arbitraire contre les banques tout en empêchant que la protection juridique des établissements bloque l’indemnisation des déposants.

Karim Souaid et la Banque du Liban cherchent à préserver la stabilité en attendant le règlement de la fracture financière

La Banque du Liban apparaît dans plusieurs publications comme l’institution appelée à préserver la stabilité monétaire pendant que les responsables politiques tentent encore de régler la question des pertes. Al Sharq Al Awsat, le 10 août 2026, souligne que le principal texte permettant de rétablir l’ordre financier reste en attente. Pour la septième année consécutive, le Liban n’est toujours pas parvenu à adopter une formule considérée comme équitable pour répartir les pertes nées de la fracture financière entre l’État, la Banque du Liban et le système bancaire. Le journal insiste sur la nécessité d’un audit complet pour donner de la crédibilité au plan de redressement. L’enjeu est de déterminer les responsabilités avant de fixer définitivement la manière dont les pertes seront réparties. Dans cette attente, la Banque du Liban, dirigée par Karim Souaid, cherche à renforcer la discipline monétaire. Le quotidien rapporte l’existence de discussions dans le secteur financier autour d’une approche à deux volets. Le premier consisterait à programmer progressivement le règlement des droits dus aux épargnants et autres créanciers. Le second viserait à faire avancer un programme de redressement permettant la restructuration du système financier et le retour des banques vers leurs fonctions normales. La reprise du crédit et de l’investissement est considérée comme essentielle. Sans elle, les banques resteraient des structures principalement occupées à gérer les conséquences de la crise, sans jouer leur rôle de financement des entreprises et des ménages. Al Sharq Al Awsat, le 10 août 2026, estime également qu’un accord avec le Fonds monétaire international pourrait compléter cette politique. Il ne remplacerait toutefois ni la réforme bancaire ni le règlement de la dette publique. Le journal rappelle notamment que les obligations internationales sur lesquelles l’État a cessé de payer en 2020 représentaient alors environ 31,6 milliards de dollars, hors intérêts accumulés. Cette masse continue de peser sur toute stratégie de retour aux marchés internationaux. L’idée d’un conseil monétaire est également discutée dans le quotidien. Certains experts estiment que les caractéristiques du Liban, notamment son ouverture économique, son recours aux importations, l’importance des transferts de la diaspora et les flux de capitaux, pourraient être compatibles avec un tel système. Mais le journal précise que ce mécanisme ne résoudrait ni les pertes bancaires ni le problème des dépôts bloqués. Il pourrait seulement imposer une discipline monétaire plus stricte. La priorité reste donc la résolution de la fracture financière, sans laquelle aucune architecture monétaire ne pourrait suffire.

La question de la stabilité apparaît aussi dans le conflit sur les rémunérations publiques. Al Sharq, le 10 août 2026, rapporte que le ministre des Finances Yassine Jaber défend le paiement échelonné de l’effet rétroactif des augmentations accordées aux fonctionnaires. Le ministre affirme qu’un décaissement d’environ 420 millions de dollars en une seule fois pourrait provoquer des pressions sur la monnaie et affecter la stabilité de la livre libanaise. Il assure cependant que les augmentations courantes seront payées aux échéances prévues. Seul le versement rétroactif serait fractionné, avec la possibilité d’accélérer le calendrier si les recettes publiques progressent. Cette décision est contestée par les syndicats, mais elle illustre la doctrine de prudence monétaire adoptée par le gouvernement. L’objectif est d’éviter qu’une mesure destinée à soutenir le pouvoir d’achat n’alimente une nouvelle pression sur le change. Al Quds Al Arabi, le 10 août 2026, rapporte également que Yassine Jaber met en avant la modernisation de l’administration financière, la numérisation des services et la réforme douanière. Il lie ces mesures au traitement de la fracture financière, à la réforme des banques et à la protection des déposants. Le ministre considère la stabilité comme une condition de la reprise économique. Il évoque aussi la coopération avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Cette ligne montre que les autorités tentent de faire tenir ensemble plusieurs objectifs qui peuvent entrer en conflit à court terme. Elles veulent relever les revenus publics, soutenir les fonctionnaires, préserver la monnaie et financer la relance. Or les marges budgétaires restent limitées. C’est pourquoi chaque décision sociale devient immédiatement une décision monétaire. La question des salaires publics illustre cette contrainte. Elle montre aussi que l’économie libanaise ne s’est pas encore suffisamment normalisée pour permettre une séparation nette entre politique budgétaire et défense du taux de change. Les choix du ministère des Finances et de la Banque du Liban restent donc fortement liés. La crédibilité du gouverneur Karim Souaid sera en partie mesurée à sa capacité à préserver la stabilité pendant que la réforme financière avance, sans donner l’impression que cette stabilité est obtenue au prix d’un report permanent des droits des déposants ou des salariés publics.

La sortie de la liste grise devient un test de crédibilité pour le gouvernement de Nawaf Salam

Le gouvernement de Nawaf Salam mène parallèlement une bataille moins visible mais essentielle pour les relations financières du Liban : la sortie de la liste grise du Groupe d’action financière. Ad Diyar, le 10 août 2026, rapporte que l’exécutif accélère la mise en œuvre d’un plan de travail détaillé accepté par le Liban et prévu sur deux ans. Le calendrier est serré, car le Groupe d’action financière doit examiner en octobre la situation des pays inscrits sur cette liste. Nawaf Salam a présidé une réunion du comité chargé du suivi. Y participaient notamment le vice-Premier ministre Tarek Mitri, le ministre des Finances Yassine Jaber, le ministre de la Justice Adel Nassar, le ministre de l’Intérieur Ahmad Al Hajjar, le gouverneur de la Banque du Liban Karim Souaid, le président de la Commission spéciale d’enquête Abdel Hafiz Mansour et le procureur général près la Cour de cassation Ahmad Rami Al Hajjar. Cette composition montre que le dossier dépasse largement le ministère des Finances. Il concerne la banque centrale, les enquêtes financières, la justice, la police, les douanes et la coopération entre administrations. Ad Diyar, le 10 août 2026, souligne que le défi principal n’est pas l’adoption de nouvelles lois, mais leur application. Le Groupe d’action financière ne mesure pas seulement la qualité des textes. Il évalue les résultats obtenus dans les enquêtes financières, les poursuites, la récupération d’avoirs et la réduction de l’économie informelle. Le quotidien cite l’expert financier Nassib Ghobril et insiste sur le fait que les engagements précédents n’ont pas toujours été traduits en résultats mesurables. Cette distinction est fondamentale. Le Liban dispose depuis plusieurs années de lois et d’institutions destinées à lutter contre le blanchiment d’argent et le financement illicite. Cependant, l’inscription sur la liste grise signifie que les partenaires internationaux jugent encore insuffisante l’efficacité globale du dispositif. Pour le gouvernement, sortir de cette liste permettrait de réduire le risque associé aux relations bancaires avec l’étranger et d’améliorer l’image du pays auprès des institutions financières. L’enjeu concerne directement les entreprises qui dépendent des transferts internationaux et des banques correspondantes. Une amélioration de la notation réglementaire du Liban pourrait donc avoir des effets économiques au-delà du seul secteur bancaire.

La difficulté réside dans la coordination des administrations. Ad Diyar, le 10 août 2026, relève que l’exécution du plan exige une coopération étroite entre des institutions qui connaissent elles-mêmes des problèmes de confiance, de ressources et parfois de compétences. Le gouvernement doit ainsi produire des résultats concrets alors que la justice, la banque centrale, les ministères et les organismes de contrôle sont engagés dans leurs propres réformes. La sortie de la liste grise devient donc une mesure de la capacité de l’État à appliquer ses décisions. Ce dossier rejoint directement la réforme bancaire. Un secteur restructuré ne retrouvera pas facilement des relations normales avec les banques internationales si le Liban reste perçu comme un espace où les contrôles financiers sont insuffisants. Inversement, l’amélioration des mécanismes de surveillance ne suffira pas si les pertes du système bancaire restent sans solution. Le gouvernement tente de faire avancer les deux chantiers en parallèle. Cette stratégie apparaît aussi dans les déclarations de Yassine Jaber rapportées par Al Sharq, le 10 août 2026. Le ministre évoque la coopération avec les institutions financières internationales et la modernisation des services de son administration. Il cherche à présenter la discipline budgétaire et réglementaire comme un préalable à la reprise. Cette approche peut cependant rencontrer une difficulté politique. Les réformes demandées par les partenaires internationaux sont souvent perçues au Liban comme des obligations imposées de l’extérieur. Al Joumhouriyat, le 10 août 2026, insiste précisément sur la nécessité de conserver une vision nationale de la réforme. Le journal considère qu’un accord avec le Fonds monétaire international est utile, mais qu’il ne doit pas remplacer la définition d’une stratégie libanaise. Le même raisonnement peut être appliqué à la liste grise. L’objectif ne doit pas seulement être d’obtenir un retrait formel de la liste. Il doit être de construire des institutions capables d’assurer durablement la transparence financière. Cette différence est importante, car la réputation du Liban ne sera pas rétablie par un seul vote ou une seule décision internationale. Elle dépendra de la continuité des enquêtes, de la capacité à poursuivre les infractions et de l’application des règles aux acteurs puissants comme aux acteurs ordinaires.

Solidere et les échanges avec la Chine illustrent les deux dimensions recherchées de la relance

La relance économique passe aussi par des projets plus visibles. Al Sharq Al Awsat, le 10 août 2026, consacre un article au futur de Solidere et du centre-ville de Beyrouth. Le gouvernement de Nawaf Salam n’a pas choisi un renouvellement automatique de la relation avec la société chargée du développement et de la reconstruction du centre de la capitale. Le Premier ministre a annoncé que toute prolongation devrait être liée à des objectifs précis : relancer le centre-ville, achever les projets d’intérêt général, fixer des indicateurs de résultat, établir des calendriers et définir des mécanismes de mise en œuvre. Le gouvernement souhaite également ouvrir davantage l’espace central de Beyrouth aux petites et moyennes entreprises. Cette orientation représente un changement important dans la manière de présenter le dossier. Le centre-ville n’est plus envisagé uniquement comme un actif immobilier ou touristique. Il est traité comme un outil de politique économique et urbaine. Le gouvernement veut y ramener une activité plus diverse, capable d’attirer des commerçants, des entreprises et des résidents disposant de moyens plus limités. Al Sharq Al Awsat, le 10 août 2026, rapporte que le vice-président de Solidere, l’ancien député Ghazi Youssef, a accueilli positivement la décision et déclaré que la société était prête à coopérer avec le gouvernement. Il cite notamment les secteurs de la place de l’Étoile et d’Azarieh comme des zones où des appartements et locaux pourraient être accessibles à la classe moyenne ou à des investisseurs disposant de revenus plus modestes. Solidere envisage aussi des projets tels qu’un grand parking à proximité de la place des Martyrs, sous réserve de l’adoption des textes nécessaires. Le gouvernement a par ailleurs demandé un plan reliant patrimoine, culture et organisation urbaine. Cette dimension peut renforcer l’activité touristique et commerciale, mais elle cherche également à corriger l’image d’un centre devenu trop peu fréquenté par une partie des Libanais. Le dossier constitue donc un test pour la politique économique de Nawaf Salam. Il s’agit de montrer qu’une relance du patrimoine immobilier peut produire une activité réelle, et pas seulement une hausse de la valeur des biens.

Les relations économiques avec la Chine donnent une autre mesure du potentiel de reprise. Al Binaa, le 10 août 2026, rapporte dans un entretien avec l’ambassadeur chinois Tchen Tchouandong que les échanges commerciaux entre la Chine et le Liban ont atteint 2,8 milliards de dollars en 2025. Sur les six premiers mois de 2026, ils se sont élevés à 1,29 milliard de dollars, malgré les tensions régionales. L’ambassadeur rappelle qu’au moment de l’établissement des relations diplomatiques, le commerce entre les deux pays ne représentait qu’environ dix millions de dollars. Le développement est donc considérable sur le long terme. Les importations libanaises comprennent désormais des produits technologiques et des équipements liés à l’énergie solaire, en plus des marchandises de consommation traditionnelles. La Chine cherche aussi, selon l’entretien, à identifier de nouvelles possibilités pour exporter des produits libanais vers son marché. L’ambassadeur évoque plusieurs secteurs dans lesquels le Liban pourrait disposer d’un avantage, comme la création, le tourisme, les services et certaines activités culturelles. Il rappelle également que les deux pays ont signé en 2017 un protocole relatif à l’initiative chinoise des nouvelles routes commerciales, mais que les crises libanaises ont empêché jusqu’ici le développement de projets à grande échelle. Pékin estime qu’une reconstruction progressive pourrait permettre de rouvrir ce dossier. L’entretien mentionne aussi des aides chinoises dans le domaine de l’énergie solaire, notamment à destination d’Ogero, ainsi que le financement d’un institut supérieur de musique à Dbayeh. Ces éléments montrent que le redressement économique recherché par le gouvernement ne dépend pas uniquement des réformes bancaires. Le Liban a également besoin de retrouver des investissements, des échanges et des projets productifs. Le commerce avec la Chine illustre toutefois une faiblesse structurelle : les chiffres importants d’échanges ne disent pas à eux seuls si le pays parvient à accroître suffisamment ses propres exportations. Le défi reste donc de transformer l’ouverture commerciale en capacité de production. La réforme bancaire, la stabilité monétaire, la sortie de la liste grise et la relance du centre de Beyrouth convergent vers le même objectif : recréer un environnement dans lequel des entreprises puissent investir, emprunter, produire et commercer avec moins d’incertitude.

Justice : arrestation d’un ancien général syrien, débat sur l’amnistie et inquiétudes sur l’indépendance judiciaire

L’arrestation d’Adel Issa ouvre un dossier sensible sur les demandes judiciaires venues de Syrie

L’arrestation au Liban du général syrien à la retraite Adel Issa constitue le dossier judiciaire le plus développé dans les journaux du 10 août 2026. Les publications s’accordent sur son interpellation, mais elles divergent fortement sur l’interprétation politique et juridique de l’affaire. Al Liwa’, le 10 août 2026, rapporte qu’Adel Issa, ancien commandant de la 17e division de l’armée syrienne sous le régime de Bachar Al Assad, a été arrêté après s’être rendu à l’ambassade de Syrie au Liban afin d’y accomplir une formalité juridique. Il faisait l’objet de mandats d’arrêt émis en Syrie. Les accusations transmises concernent notamment des faits de meurtre, de torture et des crimes contre l’humanité commis pendant les années de guerre. Le journal précise qu’Adel Issa conteste ces accusations. Il était, au moment de la publication, détenu au palais de justice de Beyrouth. Le parquet libanais avait demandé aux autorités syriennes de transmettre son dossier afin de déterminer les suites judiciaires possibles. Selon une source judiciaire citée par Al Liwa’, le 10 août 2026, les documents doivent parvenir par les voies diplomatiques et par l’intermédiaire de l’ambassade syrienne. La justice libanaise devra alors examiner les éléments présentés et vérifier qu’ils répondent aux conditions prévues par les règles de coopération judiciaire entre les deux pays. La même source insiste sur le fait que la décision ne doit pas reposer uniquement sur les accusations formulées par Damas. Elle devra tenir compte des preuves ainsi que des obligations internationales relatives aux droits de l’homme. Cette précision est essentielle, car une demande étrangère ne produit pas automatiquement une remise aux autorités qui l’ont formulée. Elle doit être examinée selon le droit libanais et les engagements applicables. Al Quds Al Arabi, le 10 août 2026, donne une chronologie proche. Selon une source judiciaire citée par le journal, Adel Issa vivait au Liban depuis plusieurs mois. Il s’est présenté à l’ambassade syrienne le vendredi précédent pour effectuer une démarche administrative. Les autorités ont alors constaté l’existence d’un mandat d’arrêt par défaut émis en Syrie. Il a été interpellé et remis aux services de sécurité libanais. Le quotidien indique lui aussi que les accusations syriennes portent sur des meurtres et des crimes contre l’humanité. Le dossier se situe donc à la rencontre de plusieurs principes : l’obligation de poursuivre les crimes graves, le respect de la souveraineté judiciaire libanaise, la coopération avec le nouvel État syrien et les garanties dont doit bénéficier toute personne poursuivie. Le contexte politique rend l’affaire particulièrement délicate. Les relations entre Beyrouth et Damas sont en pleine recomposition après la chute du régime de Bachar Al Assad. Toute décision concernant un ancien responsable militaire syrien est susceptible d’être interprétée à travers cette nouvelle relation. La justice doit donc établir une séparation claire entre coopération judiciaire et alignement politique.

Al Akhbar, le 10 août 2026, présente l’affaire sous un angle beaucoup plus accusateur et soulève la question d’une possible utilisation du système judiciaire libanais au service de demandes étrangères. Le quotidien affirme qu’Adel Issa aurait été retenu à l’intérieur de l’ambassade syrienne alors qu’il y préparait une procuration pour un membre de sa famille vivant en Syrie, avant son transfert aux services libanais. Le journal utilise cette affaire pour interroger plus largement la manière dont les autorités libanaises répondent aux demandes de Damas. Cette lecture appartient à la publication et doit être distinguée des faits judiciaires établis. Al Akhbar, le 10 août 2026, rapproche également l’affaire d’autres dossiers dans lesquels la justice libanaise aurait été appelée à agir à la demande de gouvernements ou autorités étrangères. Le quotidien évoque dans le même ensemble les relations judiciaires avec l’Arabie saoudite et l’Autorité palestinienne. Son interrogation porte sur la marge de décision du parquet et sur la capacité du pouvoir judiciaire à vérifier indépendamment chaque demande. Le journal associe cette polémique au projet de loi sur l’indépendance de la justice. Il affirme que le ministre de la Justice Adel Nassar cherche à faire avancer ce chantier, notamment autour des modalités de nomination du président du Conseil supérieur de la magistrature. Selon la version rapportée, l’une des pistes envisagées consisterait à faire présenter par le Conseil supérieur une liste de trois noms au Conseil des ministres par l’intermédiaire du ministre de la Justice. L’enjeu dépasse la nomination d’une seule fonction. Il concerne la distance entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir politique, surtout lorsque les affaires traitées ont une forte portée diplomatique. Le dossier Adel Issa constitue à cet égard un test immédiat. Si les autorités syriennes transmettent un dossier complet, les magistrats devront examiner la nature des faits, la compétence des juridictions concernées et les garanties offertes au prévenu. Ils devront aussi déterminer si les conditions d’une éventuelle remise sont réunies. Al Liwa’, le 10 août 2026, indique précisément que l’étude devra porter sur les preuves et sur la conformité de la demande avec les accords judiciaires existants. Ce point permet de distinguer deux niveaux souvent confondus dans le débat public : l’existence d’un mandat d’arrêt étranger et la décision que prend le Liban en réponse à ce mandat. Le premier élément est un fait transmis par une autorité étrangère. Le second relève d’une appréciation judiciaire libanaise. Cette distinction sera déterminante pour éviter que l’affaire soit réduite à un affrontement entre partisans et adversaires des nouvelles autorités syriennes.

L’amnistie générale et la peine de mort replacent les détenus au centre de la bataille parlementaire

La justice libanaise est également au cœur de la séance législative prévue les 11 et 12 août, avec deux textes particulièrement sensibles : l’amnistie générale et l’abolition de la peine de mort. Nahar, le 10 août 2026, rapporte que les députés sunnites engagés dans les discussions sur l’amnistie sont parvenus à rapprocher leurs positions autour d’une formule commune. Celle-ci a été discutée avec le Premier ministre Nawaf Salam puis présentée au président du Parlement Nabih Berri. Selon le quotidien, la proposition comprend plusieurs mécanismes destinés à traiter des situations judiciaires anciennes sans accorder une remise générale et indifférenciée. Une peine de prison à perpétuité pourrait, dans certains cas, être remplacée par une peine de dix-sept ans. Le texte permettrait également à certaines personnes ayant passé douze années en détention de sortir de prison tout en poursuivant leur procédure devant les juridictions. La période déjà passée en détention serait alors prise en compte dans la peine finale si une condamnation intervenait. Des exclusions resteraient prévues pour les crimes les plus graves. Nahar, le 10 août 2026, cite notamment le meurtre volontaire, le viol, certaines agressions sexuelles, les assassinats politiques et plusieurs crimes commis contre des membres de la famille. Le débat touche directement le dossier des personnes couramment désignées dans le débat politique comme les détenus islamistes. Le cas d’Ahmad Al Assir est cité comme l’un des dossiers susceptibles d’être affectés par les modifications envisagées. Selon les informations publiées par Nahar, la formule ne conduirait pas nécessairement à une libération immédiate. Elle pourrait permettre une sortie après une période supplémentaire, avec poursuite du processus judiciaire. Le projet cherche donc à établir un équilibre entre deux exigences. D’un côté, plusieurs forces politiques estiment que certaines détentions sont devenues excessivement longues et que les procédures ont parfois duré au-delà d’un délai raisonnable. De l’autre, l’armée et les familles de victimes veulent éviter qu’une loi politique n’efface les responsabilités liées à des attaques graves. Le journal signale d’ailleurs l’existence de réserves de l’institution militaire sur certaines formulations. Le texte doit donc préserver les droits personnels des victimes et empêcher que des crimes graves soient absorbés dans une mesure générale. Le soutien de Nabih Berri et de plusieurs blocs pourrait faciliter son adoption. Toutefois, les détails restent déterminants, car une modification de quelques termes peut changer fortement le nombre de personnes concernées.

Le débat sur la peine de mort ajoute une difficulté supplémentaire. Nahar, le 10 août 2026, souligne que les positions ne se répartissent pas simplement selon les alliances politiques habituelles. Les objections du Hezbollah à l’abolition complète reposent notamment sur des considérations religieuses et juridiques. La question est donc distincte de l’amnistie, même si les deux dossiers se croisent lorsqu’il s’agit de commuer certaines condamnations. Cette proximité explique aussi les discussions sur la suppression de la notion de peine « aggravée » dans certaines dispositions et sur la substitution de peines de durée déterminée aux condamnations à perpétuité. Al Sharq, le 10 août 2026, rapporte de son côté que les parlementaires s’attendent à une séance longue en raison de ces textes, auxquels s’ajoutent la réforme bancaire et la loi sur les médias. L’amnistie bénéficie cependant d’une dynamique politique plus favorable qu’auparavant. Les députés sunnites ont cherché à éviter une nouvelle division interne, tandis que des contacts ont été engagés avec les autres blocs. Cette construction politique soulève néanmoins une question centrale pour la justice : jusqu’où le Parlement peut-il intervenir dans des dossiers judiciaires individuels sans affaiblir l’autorité des tribunaux ? Une amnistie relève pleinement du pouvoir législatif. Mais lorsqu’elle est élaborée en fonction de catégories de détenus identifiées dans le débat politique, elle doit être suffisamment générale et précise pour ne pas être perçue comme une loi conçue pour quelques personnes. Le même problème existe pour la réduction des peines. La nécessité de corriger des détentions longues doit être conciliée avec les droits des victimes et avec le principe d’égalité devant la loi. Cette question apparaît également dans le mouvement des assistants judiciaires. Ad Diyar, le 10 août 2026, rapporte qu’ils ont annoncé un arrêt du travail dans le cadre de la contestation du secteur public. Ils dénoncent le fractionnement du paiement des sommes rétroactives qui leur sont dues et menacent d’une escalade syndicale. Cette grève risque de ralentir encore le fonctionnement des tribunaux. Elle intervient alors même que le Parlement débat du traitement des détentions longues. La situation illustre une contradiction structurelle : le pouvoir politique veut réduire l’engorgement judiciaire, mais les personnels qui font fonctionner quotidiennement la justice dénoncent eux-mêmes une dégradation de leurs conditions professionnelles.

Le dossier du port de Beyrouth reste une référence centrale de l’exigence de responsabilité

Plus de six ans après l’explosion du port, le dossier demeure présent dans les prises de parole et les enquêtes publiées le 10 août 2026. Ad Diyar, le 10 août 2026, rapporte que le patriarche Beshara Al Rahi a demandé que toute la vérité soit établie sur l’explosion du port de Beyrouth. Il associe cette demande à un appel plus large en faveur d’une justice indépendante, d’une administration transparente et d’une reddition des comptes qui ne protège personne. Pour lui, aucune reconstruction institutionnelle ne peut être crédible si les responsabilités liées à une catastrophe aussi importante restent sans réponse définitive. Le dossier du port n’est donc pas seulement rappelé pour sa dimension mémorielle. Il constitue encore une mesure de l’efficacité du système judiciaire. Ad Diyar, le 10 août 2026, rapporte également que le ministre de la Santé Rakan Nassereddine a confirmé que les blessés de l’explosion continuent d’être pris en charge aux frais du ministère. Il présente cette mesure comme une obligation humaine et une question de justice. Cette prise en charge rappelle que les conséquences physiques et sociales de la catastrophe n’ont pas disparu. Par ailleurs, Nahar, le 10 août 2026, établit un lien direct entre l’explosion de 2020 et une nouvelle affaire concernant des substances chimiques découvertes dans les centrales électriques de Zouk et Jiyeh. Le quotidien rappelle que ces produits périmés avaient été découverts en 2021. Une décision gouvernementale prévoyait leur conditionnement puis leur expédition vers l’Europe selon les règles internationales sur les déchets dangereux. Une société allemande spécialisée avait été retenue par Électricité du Liban. Pourtant, le journal indique que cette opération n’avait toujours pas été réalisée en 2024. Il affirme qu’une autre solution, fondée sur le dépôt ou l’utilisation des substances sur des sites libanais, aurait ensuite été envisagée. Le journal demande qui a décidé de modifier le plan initial, quelles quantités ont été transférées, quels contrôles ont été réalisés et quelles autorités ont autorisé les nouvelles destinations. Ces interrogations ne constituent pas encore des accusations judiciaires contre des personnes identifiées. Elles révèlent toutefois une question de responsabilité administrative qui pourrait devenir judiciaire si des violations sont établies.

L’enquête de Nahar, le 10 août 2026, insiste précisément sur la répétition possible de mécanismes déjà observés avant l’explosion du port : dispersion des responsabilités, échanges administratifs complexes et difficulté à identifier l’autorité qui possède le pouvoir de décision final. Le journal rappelle que les matières de Zouk et Jiyeh avaient fait l’objet d’avertissements des services de sécurité en raison du danger que représentait leur maintien. Il demande pourquoi le projet d’exportation n’a pas été exécuté et sur quelle base une solution différente aurait été retenue. L’intérêt judiciaire du dossier réside dans cette chaîne de décisions. Si la réglementation internationale et les décisions du gouvernement prévoyaient une destination particulière, tout changement doit être documenté et justifié. Le journal demande donc des informations précises sur les quantités transportées vers chaque lieu, sur les analyses réalisées et sur les usages éventuels dans les sols. Cette affaire renvoie directement à la question de la traçabilité administrative. Elle montre que la prévention des catastrophes dépend aussi de procédures permettant d’identifier rapidement la responsabilité de chaque organisme. Le parallèle avec le port est évidemment lourd. Il ne signifie pas que les substances présentent le même risque que le nitrate d’ammonium qui a explosé en 2020. Nahar, le 10 août 2026, utilise plutôt l’expérience du port pour souligner les dangers d’une gestion sans autorité clairement responsable. La justice est concernée à deux niveaux. Elle reste attendue sur les responsabilités liées à l’explosion elle-même. Elle pourrait aussi être appelée à intervenir dans les nouveaux dossiers de gestion dangereuse si des manquements sont constatés. Cette continuité explique pourquoi le port reste une référence dans le discours public. Le problème n’est pas seulement de déterminer les responsabilités du passé. Il est d’empêcher que les mêmes défauts de gouvernance reproduisent des risques comparables. Le rappel du patriarche Beshara Al Rahi prend ici un sens concret : l’indépendance de la justice et la reddition des comptes sont aussi des instruments de prévention.

Trafic de drogue et coopération judiciaire prolongent les enquêtes pénales en cours

Les dossiers pénaux ordinaires restent moins présents dans le corpus que les grandes affaires institutionnelles. Al Quds Al Arabi, le 10 août 2026, rapporte néanmoins une opération contre un trafic de stupéfiants qui demeure sous enquête judiciaire. Les services de sécurité ont suivi un colis destiné à être expédié et ont arrêté son transporteur au moment où il le déposait auprès d’une société de livraison. Le suspect, un ressortissant libanais né en 1977, transportait selon le communiqué cité près de 5 000 comprimés de captagon. Les comprimés étaient dissimulés de manière élaborée dans une boîte contenant un vase. Le dossier a été transmis à la justice compétente et l’enquête se poursuit afin d’identifier et d’arrêter les autres personnes impliquées. Cette affaire illustre l’un des volets permanents de l’activité judiciaire au Liban : le démantèlement des réseaux de production, d’acheminement et d’exportation de drogues. Elle est également liée aux relations du pays avec ses partenaires arabes, qui ont régulièrement placé le trafic de captagon parmi leurs principales préoccupations sécuritaires. Dans ce cas précis, le corpus ne donne pas encore de détails suffisants sur la destination finale de la cargaison, la structure du réseau ou l’identité d’autres suspects. Il convient donc de ne pas aller au-delà des éléments confirmés. Le point important est la poursuite de l’enquête sous le contrôle du parquet compétent. La capacité à remonter du transporteur vers les organisateurs constitue le véritable enjeu judiciaire. L’arrestation d’un seul intermédiaire ne permet pas de déterminer l’ampleur du réseau. Elle doit être suivie par l’analyse des communications, des circuits financiers et de l’origine des comprimés si les enquêteurs veulent établir la chaîne complète de responsabilité.

La coexistence de cette enquête avec le dossier Adel Issa, le débat sur l’amnistie et les revendications des personnels judiciaires fait apparaître une justice soumise à plusieurs pressions simultanées. Elle doit traiter les dossiers pénaux ordinaires, examiner des demandes étrangères sensibles, réduire l’effet des détentions trop longues et préserver les droits des victimes. Elle doit aussi fonctionner alors que ses personnels participent à la contestation sociale. Ad Diyar, le 10 août 2026, rapporte que les assistants judiciaires ont annoncé leur arrêt du travail en suivant le mouvement des associations du secteur public. Ils contestent la décision de verser en plusieurs tranches les droits financiers résultant de l’effet rétroactif accordé aux fonctionnaires. Ils invoquent un avis du Conseil d’État qui aurait considéré ce fractionnement comme irrégulier. Leur communiqué affirme que les personnels judiciaires ne veulent plus accepter le report de leurs droits et envisage une montée progressive de la mobilisation. Cette situation peut avoir un effet direct sur les procédures en cours. Les greffes, les notifications, les audiences et le traitement administratif des dossiers dépendent de personnels dont la rémunération a fortement perdu de sa valeur depuis la crise. Le débat sur l’indépendance de la justice ne peut donc pas être séparé de ses conditions matérielles. Un magistrat indépendant ne suffit pas si les tribunaux manquent de personnel ou si leurs agents interrompent régulièrement le travail pour obtenir leurs salaires. De même, une loi sur l’amnistie ne règle pas les causes structurelles des détentions longues si les procédures restent ralenties. Les dossiers publiés le 10 août montrent ainsi une justice confrontée à une question plus large que celle des décisions individuelles : celle de sa capacité institutionnelle à enquêter, juger et exécuter les décisions dans des délais compatibles avec les droits des personnes.

Société : santé fragilisée, contestation des agents publics et risques environnementaux mettent les services essentiels sous tension

Les patients atteints de cancer subissent le poids cumulé de la crise économique et des dégâts causés par la guerre

La situation des malades atteints de cancer constitue l’un des dossiers sociaux les plus préoccupants du corpus du 10 août 2026. Al Liwa’, le 10 août 2026, décrit un système de soins déjà fragilisé par plusieurs années de crise économique, auquel se sont ajoutées les conséquences directes des opérations militaires. Le journal rapporte qu’au moins une aile consacrée au traitement du cancer a été endommagée lors de frappes, ce qui a accru la pression sur des structures hospitalières dont les capacités étaient déjà limitées. La question est d’autant plus importante que le nombre de patients concernés reste élevé. Selon les données du registre mondial du cancer reprises par Al Liwa’, le 10 août 2026, le Liban a enregistré en 2022 environ 13 034 nouveaux cas de cancer et 7 307 décès liés à la maladie. Le nombre de personnes vivant encore avec un diagnostic posé au cours des cinq années précédentes atteignait environ 33 576. Les cancers du sein, du poumon, de la prostate, du côlon et du rectum ainsi que de la vessie figurent parmi les formes les plus répandues. Ces chiffres donnent la mesure d’un problème qui dépasse largement la capacité d’un seul hôpital ou d’un seul programme public. La maladie impose des traitements longs, des médicaments coûteux, des examens réguliers et parfois des interventions chirurgicales. Or la crise financière a réduit le pouvoir d’achat des familles et dégradé les capacités de financement des institutions publiques. La guerre ajoute des contraintes nouvelles : déplacements de patients, endommagement d’établissements, difficultés de transport et perturbations de certaines chaînes d’approvisionnement. Le risque est donc celui d’une multiplication des ruptures dans le parcours de soins. Un traitement contre le cancer ne peut pas être évalué uniquement par sa disponibilité théorique. Il faut aussi que les patients puissent se rendre à l’hôpital, obtenir les médicaments à temps et assumer les frais annexes. Dans ce contexte, la politique de santé devient une question sociale centrale. Les familles sont souvent amenées à supporter une partie croissante des coûts alors que leurs revenus ont été profondément affectés par la crise. La fragilité du système ne se mesure donc pas seulement au nombre de lits. Elle concerne aussi l’accès continu au diagnostic, aux médicaments, aux soins spécialisés et au suivi des malades.

Le gouvernement tente de répondre à cette fragilité en renforçant certaines politiques de soins et en réglant une partie des créances accumulées envers les établissements. Ad Diyar, le 10 août 2026, rapporte les déclarations du ministre de la Santé Rakan Nassereddine lors de l’ouverture d’un centre de la Défense civile dans le Hermel. Le ministre affirme que son administration poursuit le paiement des sommes dues aux hôpitaux et veut améliorer le fonctionnement des soins de santé primaires. Cette priorité répond directement aux difficultés rencontrées par les ménages. Lorsque l’hospitalisation devient trop coûteuse, les centres de soins primaires jouent un rôle essentiel dans le dépistage, le suivi des maladies chroniques, la vaccination et l’accès aux médicaments de base. Rakan Nassereddine confirme également la poursuite de la prise en charge des personnes blessées lors de l’explosion du port de Beyrouth. Cette mesure rappelle que plusieurs crises sanitaires se superposent. Les conséquences du 4 août 2020 sont encore présentes, tandis que les opérations militaires récentes ont créé de nouveaux besoins. Le système de santé doit donc traiter simultanément les maladies chroniques, les traumatismes liés aux conflits et les conséquences d’une crise économique durable. Cette accumulation produit des inégalités territoriales. Dans les régions éloignées de Beyrouth, l’accès à un centre de soins, à une ambulance ou à un service de secours peut dépendre de distances importantes. L’ouverture d’un centre de Défense civile au Hermel prend ainsi une dimension sociale particulière. Elle réduit potentiellement les délais d’intervention et renforce la présence des services publics dans une région où les infrastructures demeurent moins nombreuses. Al Sharq, le 10 août 2026, rapporte également les préoccupations concernant les milliers de demandes d’indemnités de fin de service qui restent retardées. Le député Bilal Abdallah affirme que certains employeurs privés et certaines institutions publiques n’ont pas réglé les montants nécessaires pour permettre le traitement de ces demandes par la Caisse nationale de sécurité sociale. Il demande une solution rapide qui garantisse les droits des assurés. Ce dossier rejoint celui de la santé. Pour de nombreux retraités, les indemnités et la couverture sociale constituent les ressources qui permettent de payer les médicaments et les soins. Le retard administratif peut donc avoir un effet direct sur leur niveau de vie. La protection sociale ne dépend pas uniquement des décisions prises par le ministère de la Santé. Elle repose également sur le fonctionnement de la sécurité sociale, sur les versements des employeurs et sur la capacité de l’administration à traiter les dossiers dans des délais raisonnables.

La grève du secteur public révèle l’écart persistant entre stabilité financière et niveau de vie des agents de l’État

La contestation des agents publics constitue l’autre grande question sociale du 10 août 2026. Ad Diyar, le 10 août 2026, rapporte que la Ligue des employés de l’administration publique rejette la décision gouvernementale de fractionner le paiement de sommes rétroactives dues aux agents. La Ligue considère que cette décision contredit l’avis du Conseil d’État et affirme que les montants concernés représentent approximativement un mois et demi de ce que les employés perçoivent actuellement. Elle insiste sur la nécessité d’une action commune des différentes organisations syndicales, tout en refusant qu’une unité de façade conduise à l’abandon des revendications propres aux agents de l’administration. Le conflit ne porte donc pas seulement sur une modalité technique de paiement. Il exprime la perte de confiance accumulée depuis l’effondrement du pouvoir d’achat des salaires publics. Les fonctionnaires ont vu la valeur réelle de leurs rémunérations diminuer alors que les coûts de transport, de logement, de santé et de consommation ont augmenté. Les augmentations et aides accordées ces dernières années ont souvent pris la forme de mesures provisoires. Elles ont permis de maintenir une partie du personnel en fonction, mais elles n’ont pas créé un système salarial stable. La Ligue réclame d’ailleurs une nouvelle grille des salaires pour 2027 et une révision des indemnités de transport. Elle veut sortir d’une succession d’aides temporaires et revenir à une rémunération structurée. Cette demande est importante pour l’ensemble des services publics. Une administration qui ne peut retenir ses employés qualifiés perd progressivement sa capacité à traiter les dossiers, à contrôler les entreprises, à percevoir les taxes ou à appliquer les réglementations. La crise salariale devient donc une crise de service public. Elle affecte les citoyens même lorsqu’ils ne travaillent pas pour l’État. Les retards dans les administrations, les tribunaux et les organismes sociaux sont en partie liés aux difficultés matérielles des agents. La grève annoncée par plusieurs organisations intervient ainsi dans un contexte où l’État tente parallèlement de renforcer sa présence. Cette contradiction est profonde : les autorités demandent aux institutions de fonctionner davantage, mais leurs personnels considèrent que leurs conditions économiques restent insuffisantes.

Le gouvernement défend une logique différente. Al Sharq, le 10 août 2026, rapporte que le ministre des Finances Yassine Jaber estime qu’un versement immédiat d’environ 420 millions de dollars pourrait exercer une pression importante sur la livre libanaise. Il présente donc le paiement échelonné comme un moyen de protéger la stabilité monétaire. Le ministre assure que les augmentations ordinaires seront versées aux échéances prévues et laisse entendre que le paiement rétroactif pourrait être accéléré si les recettes publiques progressent. Ce raisonnement économique ne convainc pas les syndicats, qui considèrent les sommes comme des droits déjà acquis. La confrontation illustre un dilemme social classique dans la phase actuelle du redressement libanais. Une hausse rapide des dépenses peut améliorer immédiatement le revenu des fonctionnaires, mais elle peut aussi créer des tensions sur les finances publiques et la monnaie. À l’inverse, une politique trop prudente peut stabiliser certains indicateurs tout en aggravant le sentiment d’appauvrissement des ménages. Le problème est donc de déterminer qui supporte le coût de la stabilité. Les agents publics refusent qu’il repose encore sur leurs revenus. Cette tension est particulièrement visible dans le secteur judiciaire. Al Quds Al Arabi, le 10 août 2026, rapporte que l’arrêt du travail annoncé concerne également des personnels liés au fonctionnement de la justice. Une mobilisation prolongée pourrait ralentir les procédures et compliquer le traitement des dossiers. La question touche aussi les administrations locales et les services chargés des relations avec les citoyens. Nahar, le 10 août 2026, souligne que l’ouverture de la semaine politique est marquée par cette grève, qui revient au premier plan aux côtés de la séance parlementaire et des tensions au Sud. Le mouvement social rappelle ainsi que la restauration de l’État ne se joue pas uniquement dans les réformes financières ou dans la diplomatie. Elle dépend aussi de la capacité à faire fonctionner au quotidien les administrations, les tribunaux et les services. Si les salariés publics restent dans une situation durablement précaire, l’État risque de perdre les compétences dont il a besoin précisément au moment où il veut réformer ses institutions.

Les produits chimiques de Zouk et Jiyeh relancent le débat sur la sécurité environnementale et la responsabilité administrative

L’enquête consacrée par Nahar, le 10 août 2026, aux produits chimiques stockés dans les centrales de Zouk et Jiyeh constitue l’un des dossiers sociaux et environnementaux les plus substantiels du corpus. Les substances périmées avaient été découvertes en 2021. Une décision du gouvernement prévoyait leur conditionnement puis leur transfert vers l’Europe pour traitement conformément aux règles internationales relatives aux déchets dangereux. Électricité du Liban avait travaillé avec une société allemande spécialisée. Pourtant, selon Nahar, le 10 août 2026, cette opération n’avait toujours pas été achevée en 2024, malgré des mises en garde des services de sécurité concernant les risques liés au maintien des produits sur place. La destination des produits aurait ensuite changé. Au lieu d’un traitement à l’étranger, certaines substances ont été orientées vers des sites au Liban, notamment dans la région de Zahle, Maallaqa et Taanayel, tandis qu’une autre substance a été destinée à un usage agricole à Marj Bisri. Le quotidien cherche à établir qui a décidé ce changement de méthode et sur quelle base technique. Le ministère de l’Environnement précise que chaque substance doit être évaluée selon sa nature, sa composition et son niveau de danger. Le fait qu’un site soit autorisé à recevoir certains produits ne signifie donc pas qu’il puisse traiter l’ensemble des matières présentes dans les deux centrales. Le journal rapporte qu’une substance à base de phosphate trisodique a fait l’objet d’une procédure permettant sa transformation en engrais avant son utilisation sur un terrain agricole privé. Le ministère affirme avoir approuvé la méthode technique proposée par la société chargée du traitement et mentionne l’avis d’un professeur de l’Université Saint-Joseph. Toutefois, l’enquête demande des données beaucoup plus précises sur les volumes concernés, les analyses réalisées et les modalités de suivi. Ce dossier ne doit pas être présenté comme la preuve d’une contamination déjà établie. Les sources fournies ne permettent pas d’affirmer qu’une pollution a effectivement eu lieu. Elles montrent en revanche une modification importante du plan initial de gestion de substances potentiellement dangereuses et l’existence de questions encore ouvertes sur la traçabilité administrative.

La dimension sociale du dossier tient précisément à la confiance du public dans les mécanismes de prévention. Nahar, le 10 août 2026, établit un parallèle avec les dysfonctionnements administratifs qui avaient précédé l’explosion du port de Beyrouth. Le rapprochement ne signifie pas que les produits de Zouk et Jiyeh présentent la même nature ou le même niveau de danger que les substances impliquées dans l’explosion de 2020. Le journal utilise cette comparaison pour mettre en évidence une culture administrative dans laquelle plusieurs organismes interviennent sans qu’une responsabilité finale soit toujours clairement identifiable. Cette question est essentielle pour les habitants des zones concernées. Lorsque des produits chimiques sont déplacés, stockés, transformés ou utilisés dans l’environnement, les populations doivent pouvoir savoir quelles substances sont présentes, quel organisme a donné son accord et quels contrôles ont été effectués. L’absence d’information précise alimente rapidement les inquiétudes, surtout après les catastrophes déjà vécues par le pays. Le dossier intervient par ailleurs alors que le Liban fait face à d’autres risques environnementaux. Les incendies provoqués ou aggravés par les opérations militaires ont touché plusieurs secteurs du Sud et de la Bekaa occidentale. Al Sharq Al Awsat, le 10 août 2026, rapporte que les équipes de Défense civile ont dû intervenir dans des zones boisées difficiles d’accès. Les incendies détruisent des espaces naturels, mais ils peuvent aussi menacer les cultures, les habitations et les ressources des familles rurales. La sécurité environnementale rejoint donc directement la sécurité sociale. Les citoyens ne sont pas seulement exposés aux effets immédiats des combats. Ils peuvent aussi perdre des terres agricoles, des arbres et des moyens de subsistance. Dans ce contexte, la gestion des déchets dangereux prend une portée supplémentaire. Elle mesure la capacité de l’État à réduire les risques qu’il peut lui-même contrôler, alors que d’autres risques lui sont imposés par la guerre. Une transparence plus grande sur les analyses et la destination des substances permettrait de réduire les inquiétudes. À l’inverse, toute incertitude prolongée risque de renforcer l’idée que les décisions environnementales continuent d’être prises sans contrôle public suffisant.

Tripoli et le Akkar concentrent les défis quotidiens de sécurité, de logement et de protection des enfants

Les questions de sécurité quotidienne dans le Nord complètent ce tableau social. Al Sharq, le 10 août 2026, rapporte que le ministre de l’Intérieur Ahmad Al Hajjar a réuni à Tripoli le Conseil de sécurité compétent pour le Liban-Nord et le Akkar. La réunion n’a pas seulement porté sur les grandes questions criminelles. Elle a traité d’une série de problèmes qui affectent directement la vie quotidienne : tirs incontrôlés, conflits individuels, trafic de drogue, voitures non enregistrées, vitres teintées, motos, véhicules de transport informel, générateurs électriques privés, stationnement, bâtiments menaçant de s’effondrer, déchets et contrebande à travers les frontières. Cette liste montre l’imbrication entre sécurité et conditions sociales. Un bâtiment dangereux relève de l’urbanisme, mais il devient un problème de sécurité lorsqu’il menace ses habitants. La tarification des générateurs relève de l’économie, mais elle devient une question sociale lorsque des familles sont confrontées à des prix qu’elles ne peuvent contrôler. Les transports informels répondent souvent à un manque de solutions publiques, mais ils créent aussi des problèmes de circulation et de réglementation. Ahmad Al Hajjar affirme que les habitants doivent constater une présence plus forte de l’État et que les actions sécuritaires ne seront pas des campagnes de quelques jours. Il promet un suivi permanent. L’un des points les plus sensibles concerne l’exploitation des enfants et leur exposition aux dangers de la rue. Interrogé sur ce dossier, le ministre annonce davantage de fermeté et de suivi. Le corpus ne fournit pas de statistiques permettant de mesurer précisément le nombre d’enfants concernés. Il confirme néanmoins que la question est suffisamment visible pour être intégrée aux priorités sécuritaires du ministère. L’exploitation des mineurs dans la rue ne peut pas être traitée uniquement par des arrestations. Elle renvoie aussi à la pauvreté, au décrochage scolaire et à la vulnérabilité des familles. La décision d’intensifier les contrôles devra donc être accompagnée d’une action sociale si l’objectif est de réduire durablement le phénomène.

La même réunion met en évidence les difficultés particulières du Akkar et des zones frontalières. Al Sharq, le 10 août 2026, rapporte que les discussions ont porté sur plusieurs localités, sur la gestion des décharges et sur le trafic transfrontalier. Ahmad Al Hajjar relie directement la stabilité à la possibilité d’attirer des investissements et de mener des projets de développement. Son raisonnement souligne un problème ancien du Nord : les difficultés sociales et économiques peuvent alimenter l’économie informelle, tandis que l’absence de sécurité décourage les projets capables de créer des emplois. Il faut donc agir sur les deux dimensions en parallèle. La question des bâtiments fragiles illustre aussi les limites des municipalités. Les autorités doivent pouvoir identifier les constructions dangereuses, ordonner des évacuations lorsque cela est nécessaire et organiser les démolitions sans exposer les habitants à une nouvelle précarité. Les familles concernées ont besoin d’une solution de logement, faute de quoi une mesure de sécurité peut simplement déplacer le problème. La présence des générateurs privés rappelle également la faiblesse persistante du réseau électrique public. Le contrôle des tarifs devient indispensable lorsque l’électricité privée constitue un service presque incontournable pour de nombreux ménages. Les préoccupations exprimées à Tripoli et au Akkar rejoignent finalement celles observées dans les dossiers de santé, de salaires et d’environnement. Elles montrent une société dans laquelle la plupart des crises se transforment rapidement en problèmes de fonctionnement de l’État. Une famille qui n’a pas accès à un hôpital, un fonctionnaire qui ne peut vivre de son salaire, un habitant exposé à un immeuble dangereux ou un enfant exploité dans la rue rencontrent des problèmes différents. Mais chacun dépend, à un moment donné, de la capacité des institutions à agir. Les informations publiées le 10 août 2026 donnent ainsi l’image d’une société où la demande principale ne porte pas seulement sur de nouvelles lois. Elle porte sur l’application régulière des règles, la continuité des services et la présence effective des administrations dans l’ensemble du territoire.

Culture : Caracalla replace la mémoire libanaise au cœur de la scène tandis que musique et coopération culturelle entretiennent une activité fragile mais réelle

« Phénicie » à Faqra : Caracalla transforme l’histoire libanaise en matière scénique contemporaine

Nahar, le 10 août 2026, consacre une large place au retour de la troupe Caracalla avec le spectacle « Phénicie », présenté la veille à la forteresse de Faqra pour l’ouverture des festivals de la localité. Le choix du lieu donne une dimension particulière à la représentation. La forteresse n’est pas utilisée comme un simple décor extérieur. Elle participe à la construction du spectacle en reliant la pierre ancienne à une œuvre qui cherche elle-même à faire dialoguer plusieurs périodes de l’histoire du Liban. Selon Nahar, le 10 août 2026, cette représentation a été conçue comme une nouvelle lecture d’un spectacle déjà connu du public et non comme sa simple reprise. Le récit commence dans l’univers du roi Ahiram et de son palais. Il met en scène l’accueil d’Amon Hor, fils de Ramsès, ainsi que la figure de Sidéros, princesse phénicienne. L’intrigue mène à une alliance entre le pays des cèdres et l’Égypte. Toutefois, la reconstitution historique n’est pas présentée comme une fin. Elle sert de point de départ à une réflexion sur l’identité, l’appartenance et la mémoire. Le spectacle quitte ensuite l’univers antique pour rejoindre une représentation du village libanais. Ce déplacement permet à Caracalla d’associer l’imaginaire phénicien à des images plus proches du patrimoine populaire. La continuité recherchée repose sur le mouvement, la musique, les costumes et la scénographie. Nahar, le 10 août 2026, souligne que la version présentée à Faqra conserve la structure essentielle de l’œuvre tout en intégrant des modifications. Ivan Caracalla assure la mise en scène, l’éclairage et les effets visuels. Il adapte le dispositif aux caractéristiques de la forteresse et à sa profondeur naturelle. Alissar Caracalla supervise les tableaux chorégraphiques et y introduit de nouvelles séquences. Le spectacle cherche ainsi à éviter deux écueils. Il ne veut pas effacer la mémoire de la version précédente, mais il ne veut pas non plus apparaître comme une répétition. Cette méthode reflète la place particulière de Caracalla dans la culture libanaise. Depuis plusieurs décennies, la troupe travaille à transformer des éléments de folklore, de danse populaire et d’histoire en un langage théâtral susceptible d’être présenté au Liban comme à l’étranger. À Faqra, cette démarche prend une portée supplémentaire, car le patrimoine architectural devient une composante directe du récit. La représentation relie donc plusieurs formes de patrimoine : patrimoine bâti, mémoire historique, danse, musique et images du village libanais.

La place d’Abdel Halim Caracalla est centrale dans l’article de Nahar, le 10 août 2026. Le journal le présente non seulement comme le fondateur d’une troupe, mais comme l’auteur d’une vision qui a progressivement défini son langage. Son travail repose sur l’association du mouvement, de la musique, des vêtements, de la lumière et d’un récit historique souvent retravaillé par l’imaginaire scénique. Cette conception apparaît clairement dans « Phénicie ». Chaque élément visuel doit répondre au mouvement des interprètes et à la musique. La lumière n’est donc pas traitée indépendamment de la chorégraphie. Les costumes ne sont pas seulement décoratifs. Ils participent à la distinction des époques et des univers. De même, l’histoire n’est pas présentée comme un cours illustré. Elle fournit un cadre dans lequel la scène peut inventer.

Nahar, le 10 août 2026, décrit ainsi un Liban qui passe du monde phénicien à celui du village, puis à une image contemporaine de lui-même. Le spectacle défend implicitement l’idée que la culture peut produire une continuité malgré les ruptures politiques et les crises. Ce choix prend un relief particulier en août 2026, alors que le pays reste confronté à des tensions militaires, économiques et institutionnelles. La représentation ne transforme pas ces crises en sujet direct. Elle oppose plutôt à la dureté du présent une reconstruction esthétique de la mémoire. L’article insiste sur cette idée en décrivant un pays capable de tirer de son passé une matière artistique. Cette démarche peut aussi être lue comme une stratégie culturelle. Pour une troupe libanaise confrontée à un marché intérieur réduit et à des périodes répétées d’instabilité, la mise en valeur d’une identité immédiatement identifiable constitue un moyen de maintenir une audience locale et internationale.

Al Binaa, le 10 août 2026, apporte d’ailleurs un élément supplémentaire sur la circulation internationale de Caracalla. Dans un entretien consacré aux relations entre la Chine et le Liban, l’ambassadeur chinois Tchen Tchouandong rappelle que les troupes artistiques et patrimoniales libanaises disposent d’une réelle popularité en Chine et cite précisément Caracalla parmi les formations qui y ont présenté leurs spectacles. Ce croisement entre l’actualité de Faqra et la mémoire des tournées internationales montre que la compagnie fonctionne à deux niveaux. Elle reste profondément ancrée dans le récit national, tout en cherchant depuis longtemps à exporter ce récit. La version renouvelée de « Phénicie » s’inscrit donc dans une continuité artistique, mais aussi dans une stratégie de présence du Liban sur des scènes étrangères.

Ewan choisit le mélange des langues tandis que la coopération avec la Chine ouvre de nouveaux espaces pour la musique libanaise

La musique libanaise apparaît aussi dans Al Quds Al Arabi, le 10 août 2026, à travers la nouvelle collaboration du chanteur libanais Ewan avec l’artiste Zoé. Le quotidien présente un trio chanté dans trois langues, dont le titre original signifie « Feu ». Le projet associe l’arabe, l’espagnol et l’anglais. Ewan explique que la collaboration est née après un contact avec Zoé, qui connaissait son parcours artistique. Leur intention était de proposer une chanson capable de toucher un public jeune tout en mélangeant plusieurs traditions musicales. Le chanteur précise avoir voulu intégrer également certaines expressions en arabe littéraire. Ce choix n’est pas secondaire. Il permet de conserver une identité arabe au sein d’un projet conçu dès le départ pour circuler entre plusieurs publics. Al Quds Al Arabi, le 10 août 2026, indique que le vidéoclip a été tourné en partie à Beyrouth et à Jbeil avant que le tournage soit poursuivi en Allemagne. La géographie de la production reflète donc directement l’ambition du morceau. Une partie de l’image reste attachée au Liban, tandis que le projet se construit dans un cadre plus large. Zoé décrit la chanson comme une combinaison de plusieurs pays et de plusieurs traditions de paroles et de mélodies. Elle explique aussi avoir voulu créer une œuvre facile d’accès pour le public. Ewan insiste, lui, sur la dimension collective du projet et remercie notamment son directeur artistique Tony Haykal ainsi que l’équipe ayant participé à sa réalisation. Ce type de collaboration illustre une transformation durable de la production musicale libanaise. Les artistes ne travaillent plus nécessairement dans une logique de marché national ou même strictement arabe. Ils cherchent à intégrer des langues et des rythmes susceptibles d’élargir leur diffusion. Cependant, ce mélange ne signifie pas forcément l’effacement du cadre libanais. Le choix de Beyrouth et de Jbeil pour une partie du tournage maintient un ancrage visuel dans le pays. Le recours à l’arabe littéraire conserve aussi une identité linguistique reconnaissable. Cette tension entre ouverture et enracinement constitue l’un des enjeux actuels de la musique populaire libanaise. Elle permet aux artistes de chercher de nouveaux publics sans renoncer entièrement aux signes qui les identifient à leur pays. Dans un secteur marqué par la faiblesse du marché intérieur et par les difficultés économiques, la diversification des publics devient aussi une nécessité professionnelle.

Cette ouverture musicale trouve un prolongement institutionnel dans l’entretien accordé par l’ambassadeur de Chine à Al Binaa, le 10 août 2026. Tchen Tchouandong affirme qu’un institut supérieur de musique financé par la Chine à Dbayeh doit prochainement voir son chantier achevé. Il souhaite que cet établissement devienne une plateforme importante pour les échanges culturels entre les deux pays. L’ambassadeur replace ce projet dans une relation culturelle plus ancienne. Il rappelle que les œuvres de Gibran Khalil Gibran ont été traduites en chinois dès les premières décennies du XXe siècle. Il cite également l’accord culturel conclu entre le Liban et la Chine en 1992 et la coopération universitaire engagée en 2006 autour de la création de l’Institut Confucius, présenté comme le premier du genre au Moyen-Orient.

Al Binaa, le 10 août 2026, rapporte aussi que Pékin dit soutenir la protection du patrimoine culturel libanais, notamment dans les zones touchées par la guerre. L’ambassadeur mentionne la coopération menée dans le cadre d’organisations internationales ainsi que les échanges artistiques réguliers. Il souligne la réception favorable en Chine de spectacles libanais, dont ceux de Caracalla, et annonce la venue au Liban d’un artiste chinois connu avant la fin de l’année. L’entretien ne permet pas de préciser la date exacte de cette visite ni son programme. Il ne faut donc pas transformer cette annonce en rendez-vous déjà fixé. En revanche, le projet de Dbayeh possède une portée plus structurante. Dans un pays où les institutions culturelles souffrent souvent d’un manque de financement, un nouvel établissement consacré à la musique peut contribuer à la formation, à l’accueil de programmes internationaux et à la circulation d’enseignants et d’étudiants. Il peut également donner une base plus durable aux échanges, au-delà des seuls concerts ou visites ponctuelles. Le discours chinois insiste par ailleurs sur le lien entre culture, économie créative, tourisme et technologies. Cette approche correspond aux capacités traditionnelles du Liban dans les domaines de la création, du spectacle, du design et des services culturels. Toutefois, le corpus ne fournit pas de données sur le budget de fonctionnement futur de l’institut, son mode de gouvernance ou ses programmes pédagogiques. Ces éléments restent donc à préciser. Ce qui est établi au 10 août est l’existence d’un projet culturel important à Dbayeh et la volonté affichée de le transformer en lieu d’échange sino-libanais.

Cinéma et agenda culturel : Faqra domine l’actualité libanaise tandis que les grands festivals internationaux restent actifs

Le cinéma occupe une place importante dans plusieurs publications du 10 août 2026, même si le contenu strictement libanais est moins abondant que celui consacré au spectacle vivant. Nahar, le 10 août 2026, suit le Festival du film de Locarno, organisé en Suisse du 5 au 15 août. Le quotidien s’intéresse principalement aux distinctions attribuées à plusieurs actrices dont les carrières couvrent plusieurs décennies. Il relève notamment l’hommage rendu à Isabella Rossellini et interroge plus largement la tendance des grands festivals à multiplier les prix de carrière alors que certaines des artistes récompensées restent pleinement actives. Ce regard critique permet au journal de dépasser la simple chronique mondaine. Il s’interroge sur la fonction de ces hommages et sur leur place dans une manifestation qui doit aussi soutenir la création nouvelle.

Al Arabi Al Jadid, le 10 août 2026, consacre également une importante couverture à la soixante-dix-neuvième édition du même festival. Le journal rappelle que Locarno multiplie les sections et présente des films portant sur les mythes, les relations humaines, les formes de disparition ou encore la vie en marge des cadres ordinaires. Cette couverture internationale complète celle des productions culturelles libanaises, mais elle ne doit pas masquer la hiérarchie voulue pour cette section. Au Liban, l’événement principal reste clairement la représentation de « Phénicie » à Faqra. Le corpus ne fournit pas le même niveau de détail sur d’autres festivals libanais en cours. Il permet toutefois de constater que la saison culturelle estivale continue malgré les tensions. L’ouverture des festivals de Faqra par une production de grande ampleur signale le maintien d’une activité de spectacle dans un contexte difficile. La présence de la secrétaire générale de l’Organisation des Nations unies pour le tourisme, Cheikha Al Nowais, à l’ouverture du festival, rapportée par Nahar, le 10 août 2026, renforce également le lien entre culture et attractivité du pays. Sa visite est liée à un programme plus large consacré au tourisme, mais sa participation à l’événement de Faqra donne au spectacle une visibilité institutionnelle. Cette dimension est importante pour le secteur culturel libanais. Les festivals ne sont pas seulement des lieux de création. Ils participent aussi à l’économie touristique, à l’activité des restaurants, des hôtels, des transports et des services. Leur maintien pendant une période d’incertitude a donc une portée économique autant que culturelle.

L’agenda culturel réellement documenté par les fichiers reste cependant plus étroit que l’ensemble de la production culturelle. Nahar, le 10 août 2026, confirme que « Phénicie » a ouvert les festivals de Faqra lors d’une soirée unique dans cette configuration. Le corpus ne donne pas, dans les passages disponibles, un programme détaillé de l’ensemble des spectacles suivants du festival. Il ne serait donc pas justifié d’inventer une liste d’événements à venir. En revanche, plusieurs manifestations internationales sont précisément datées dans les journaux.

Al Quds Al Arabi, le 10 août 2026, suit le dix-neuvième Festival national du théâtre égyptien, organisé du 25 juillet au 11 août. Les débats portent notamment sur l’évolution du discours critique et sur le théâtre en Égypte ancienne. Une rencontre consacrée à la musique égyptienne antique revient sur les instruments représentés dans les temples et les tombes et sur les tentatives modernes de reconstitution de ce patrimoine.

Al Arabi Al Jadid, le 10 août 2026, publie de son côté un agenda de manifestations en cours hors du Liban. Il signale une rencontre d’artistes au musée Bin Jelmood à Doha autour de l’exposition « Sawaed », consacrée aux pionniers ayant participé au développement moderne du Qatar. Il indique également que l’exposition consacrée au peintre italien Giovanni Segantini se poursuit au musée Marmottan Monet à Paris jusqu’au 16 août et que l’exposition sur les trésors engloutis reste ouverte au musée de la mer Rouge à Djeddah jusqu’au 15 août. Ces rendez-vous ne constituent pas un agenda culturel libanais et doivent donc rester secondaires dans cette revue. Ils montrent néanmoins que le corpus permet de replacer l’activité culturelle du Liban dans un environnement régional et international actif. Pour l’agenda libanais proprement dit, les sources du 10 août documentent surtout Faqra et les projets à venir liés aux échanges avec la Chine.

Al Binaa, le 10 août 2026, annonce notamment la visite d’un artiste chinois avant la fin de l’année, mais sans date précise. Le même journal évoque l’achèvement prochain de l’institut supérieur de musique à Dbayeh. Ces informations permettent de signaler des perspectives, mais pas d’établir un calendrier complet. La matière disponible montre donc une scène libanaise encore active, dominée ce jour-là par Caracalla, soutenue par des collaborations musicales comme celle d’Ewan et ouverte à des partenariats institutionnels internationaux. Elle ne permet pas, en revanche, de dresser sans recherche extérieure un agenda exhaustif de toutes les expositions et de tous les concerts en cours au Liban.

Sport : les titres d’Al Ansar et d’Al Riyadi placent le sport libanais entre succès, reconstruction et enjeux de gouvernance

Al Ansar emmène son titre dans le Sud et donne au sacre une portée dépassant le football

Le football libanais fournit l’un des principaux sujets sportifs du 10 août 2026 avec la tournée d’Al Ansar dans le Sud après son titre de champion du Liban. Al Akhbar, le 10 août 2026, consacre sa une sportive à cette visite et insiste sur sa portée symbolique. Le club a emporté le trophée du championnat dans plusieurs localités du Sud afin de célébrer son succès avec ses supporteurs. La tournée est passée notamment par Sarafand, Tyr et Jouaya. Selon le journal, Al Ansar compte des supporteurs dans l’ensemble du pays. Mais cette visite voulait rappeler plus particulièrement les liens du club avec le Sud. Le président d’Al Ansar, le député Nabil Badr, avait auparavant évoqué avec le président du Parlement Nabih Berri l’idée d’y présenter le trophée. Berri lui aurait répondu que le Sud était ouvert à tous les Libanais et qu’aucune autorisation particulière n’était nécessaire. Il a ensuite demandé aux personnes concernées de préparer l’accueil de la délégation. À Sarafand, les joueurs et dirigeants ont été reçus par des supporteurs venus célébrer le titre. Nabil Badr a présenté le championnat comme un hommage aux habitants du Sud qui ont résisté aux conséquences de la guerre. La délégation s’est ensuite rendue à Tyr. Elle y a rencontré des responsables du football régional et plusieurs personnalités sportives. Le parcours s’est poursuivi vers Jouaya. Les joueurs ont visité le stade Mohammad Saad et ses installations. La tournée s’est achevée par une réception au cours de laquelle des médailles commémoratives ont été offertes aux joueurs. Al Akhbar, le 10 août 2026, rappelle qu’Al Ansar vient de remporter le championnat pour la quatorzième fois de son histoire. Le déplacement du trophée dans le Sud transforme ainsi une célébration sportive en événement social. Le club ne s’est pas contenté d’organiser une réception dans son stade ou à Beyrouth. Il a choisi des localités directement touchées par la situation sécuritaire. Le football devient alors un moyen de maintenir une vie collective dans des zones où l’actualité est principalement dominée par les bombardements, les destructions et les déplacements. Cette dimension explique la place importante accordée au sujet par le quotidien. Elle ne change pas la nature sportive du titre, mais elle donne à sa célébration une signification particulière dans le contexte du 10 août.

Al Liwa’, le 10 août 2026, rapporte également la visite d’Al Ansar à Jouaya. Le quotidien précise que Nabil Badr accompagnait la délégation lorsque celle-ci s’est rendue au stade Mohammad Saad. Le secrétaire d’Al Ansar et les responsables locaux ont parcouru les installations, tandis que les joueurs ont rencontré leurs supporteurs. Le journal indique également que la délégation a reçu plusieurs distinctions lors de ses différentes étapes. La présence de Mazen Kobeissi, membre du Comité olympique libanais et de la Fédération libanaise de football, souligne la dimension institutionnelle de la visite. Dans la même page sportive, Al Liwa’, le 10 août 2026, signale un autre résultat important pour le football local : Al Ahed a remporté le championnat des moins de seize ans pour la saison 2025-2026. Le club a battu Sagesse par trois buts à zéro lors de la finale disputée sur le terrain d’Al Nejmeh. Ce résultat complète le tableau du football libanais en mettant l’accent sur les catégories de jeunes. La formation est un enjeu important pour les clubs, notamment dans un contexte où les contraintes économiques rendent plus difficile le recrutement de joueurs étrangers ou la conservation de certains talents. Les résultats des équipes de jeunes ne doivent donc pas être considérés comme secondaires. Ils donnent des indications sur les réserves sportives dont disposeront les clubs dans les prochaines saisons. Le succès d’Al Ahed montre aussi que la compétition reste active au-delà de l’équipe première. Pour Al Ansar, la situation est différente. Le club doit désormais passer de la célébration du championnat à la préparation de la saison suivante. Son quatorzième titre augmente les attentes. La tournée dans le Sud a renforcé le lien avec son public, mais elle ne donne pas d’informations précises sur le futur effectif ou les objectifs internationaux. Les fichiers du 10 août documentent surtout la célébration du titre. Il serait donc artificiel d’en déduire une stratégie sportive qui n’est pas explicitée dans les sources. Ce qui ressort clairement est la vitalité persistante du football libanais malgré un environnement national difficile. Un champion organise une tournée populaire, un club remporte le championnat des moins de seize ans et les infrastructures locales restent utilisées. Ces éléments donnent au sport un rôle qui dépasse la seule compétition. Il devient aussi un espace de continuité sociale dans un pays où plusieurs autres activités restent perturbées.

Al Riyadi prépare déjà la saison suivante après une finale de basket-ball sous très haute tension

Le basket-ball fournit le deuxième grand dossier libanais de la journée. Nahar, le 10 août 2026, publie un entretien approfondi avec Mazen Tabbara, réélu à l’unanimité à la présidence d’Al Riyadi Beyrouth pour un troisième mandat qui doit se poursuivre jusqu’en 2030. Le club vient de conserver sa domination sur le basket-ball libanais après une finale extrêmement disputée contre Sagesse Beyrouth. Al Riyadi a remporté la série par quatre victoires à trois, lors d’un septième match décisif disputé à Manara. Mazen Tabbara présente ce succès comme le trente-neuvième titre du club dans son histoire et le vingtième de la période moderne. Il dédie le championnat aux victimes libanaises dans le Sud, la Bekaa, le Nord et Beyrouth, ainsi qu’aux victimes de l’explosion du port. Comme pour Al Ansar, le succès sportif est donc replacé dans le contexte national. Mais l’entretien de Nahar va beaucoup plus loin et permet d’identifier plusieurs enjeux pour la saison suivante. Mazen Tabbara explique d’abord que le budget d’Al Riyadi était déjà élevé lors de la saison achevée et que la direction envisage encore de l’augmenter. Il reconnaît toutefois que cette ambition se heurte aux difficultés économiques du Liban et du monde arabe. Le modèle financier des grands clubs libanais reste donc fragile. Pour rester compétitifs, ils doivent financer des effectifs de haut niveau, des entraîneurs et des compétitions coûteuses. Mais leurs revenus évoluent dans une économie où les entreprises et les supporteurs ont eux-mêmes subi plusieurs années de crise. Le président du club évoque également un projet d’agrandissement du stade de Manara. Il estime qu’Al Riyadi et Sagesse doivent conserver leurs terrains à Beyrouth. L’État pourrait, selon lui, faciliter certains aspects administratifs ou fonciers, tandis que le secteur privé prendrait en charge une partie de l’effort. Cette déclaration pose une question plus large sur les infrastructures sportives de la capitale. Les deux grands clubs attirent des publics importants, mais leurs salles doivent répondre aux exigences croissantes des compétitions et de la sécurité. L’agrandissement de Manara apparaît donc comme un projet sportif, mais aussi comme un investissement dans une infrastructure urbaine.

L’entretien publié par Nahar, le 10 août 2026, apporte également plusieurs informations sur l’effectif. Mazen Tabbara confirme que Sergio El Darwich dispose d’un contrat couvrant encore les deux prochaines saisons. Une clause lui permet cependant de jouer au Japon avant de revenir à Al Riyadi. Le président explique son absence lors de la série finale par les pressions liées à son engagement au Japon et par son état physique après une saison longue. Il affirme ne pas vouloir obliger un joueur à participer lorsqu’il n’est pas pleinement prêt. La question la plus attendue concerne toutefois Wael Arakji. Tabbara affirme qu’Al Riyadi prépare son équipe en partant de l’hypothèse que le meneur n’est pas encore disponible. Le club attend néanmoins son retour dès qu’il sera prêt physiquement et mentalement. Sa place demeure, selon le président, réservée. Cette déclaration permet de comprendre la prudence de la direction. Elle ne fixe aucune date de retour. Il serait donc incorrect de présenter une reprise comme imminente. Le club organise son recrutement sans dépendre d’un calendrier incertain, tout en maintenant la porte entièrement ouverte à son joueur majeur. Le choix est important, car Arakji représente l’une des figures principales du basket-ball libanais. Son retour modifierait directement le potentiel de l’équipe. L’entretien revient aussi sur la tension de la finale contre Sagesse. Tabbara reconnaît que l’entraîneur Ahmad Farran a commis une erreur par son comportement lors d’un incident à Manara. Il refuse toutefois de dissocier cet épisode des tensions apparues dans le camp adverse. Le président indique également avoir parlé personnellement à Youssef Khayat après un comportement qu’il désapprouvait et présente ses excuses pour les insultes proférées par certains supporteurs d’Al Riyadi pendant la finale. Il annonce notamment son intention de présenter personnellement ses excuses à la mère de Youssef Khayat. Ces déclarations sont significatives. Elles montrent qu’après une série sportive très intense, la direction cherche à ramener le débat vers la responsabilité des clubs et de leurs publics. Le basket-ball libanais repose en grande partie sur la rivalité entre Al Riyadi et Sagesse. Cette rivalité nourrit l’audience et l’intérêt populaire, mais elle devient un problème lorsqu’elle dépasse le cadre sportif. La reconnaissance publique d’erreurs et les excuses constituent donc aussi une tentative de réduire la tension avant la prochaine saison.

Les clubs libanais doivent transformer leurs succès en structures plus durables

Les informations consacrées à Al Ansar et Al Riyadi montrent deux sports différents confrontés à une question comparable : comment transformer un succès sportif en stabilité institutionnelle. Dans le football, Al Akhbar, le 10 août 2026, présente Al Ansar comme un club capable de mobiliser un public au-delà de Beyrouth. Sa tournée dans le Sud matérialise cette implantation. Le quatorzième championnat constitue un capital sportif et symbolique important. Cependant, la solidité future d’un club ne se mesure pas uniquement à son palmarès. Elle dépend de la formation, des infrastructures et de sa capacité financière. Le titre des moins de seize ans remporté par Al Ahed, rapporté par Al Liwa’, le 10 août 2026, montre précisément l’importance du travail dans les catégories de jeunes. Le football libanais a besoin d’un renouvellement constant de ses joueurs. Dans une économie limitée, la formation locale constitue un moyen de réduire la dépendance envers les recrutements coûteux. Elle permet aussi de maintenir un lien entre les clubs et leurs territoires. Les infrastructures comme le stade Mohammad Saad à Jouaya jouent dans cette perspective un rôle essentiel. La visite d’Al Ansar y a mis en évidence l’existence d’équipements capables d’accueillir une activité sportive locale. Les joueurs se sont déclarés impressionnés par les installations, selon Al Liwa’, le 10 août 2026. Cette donnée reste qualitative, mais elle souligne le potentiel de sites situés hors de Beyrouth. Le développement du sport libanais suppose en effet une activité qui ne soit pas concentrée uniquement dans la capitale. Les clubs, fédérations et municipalités peuvent utiliser les infrastructures régionales pour la formation et les compétitions. Le contexte sécuritaire du Sud rend cependant leur fonctionnement plus incertain. La tournée d’Al Ansar prend ici un sens supplémentaire : elle affirme que les infrastructures sportives et la vie des clubs doivent continuer malgré les tensions. Elle ne règle évidemment pas les difficultés du football national, mais elle contribue à maintenir la visibilité d’une activité locale souvent éclipsée par le football européen dans les pages sportives.

Le basket-ball dispose d’une visibilité plus forte au Liban, mais il rencontre lui aussi des limites structurelles. Les propos de Mazen Tabbara dans Nahar, le 10 août 2026, en donnent plusieurs exemples. Le premier est financier. La direction prévoit un budget plus élevé alors que l’environnement économique reste difficile. Le second concerne les salles. Le projet d’agrandissement de Manara montre que la réussite sportive crée des besoins nouveaux en matière d’accueil et de recettes. Le troisième concerne les joueurs libanais. Tabbara insiste sur le fait qu’Al Riyadi construit son équipe autour d’eux. Cette déclaration intervient au moment où l’absence de Wael Arakji oblige le club à réorganiser son effectif. Elle indique aussi que la compétitivité ne doit pas reposer uniquement sur les joueurs étrangers. Le quatrième enjeu est celui de la gouvernance des comportements. La finale contre Sagesse a donné lieu à des tensions qui ont dépassé la compétition. Les excuses formulées par le président d’Al Riyadi constituent une reconnaissance du rôle des dirigeants dans la maîtrise de ces débordements. Le succès sportif doit donc être accompagné d’une capacité institutionnelle à gérer le public, les entraîneurs et les rivalités. La réélection de Mazen Tabbara jusqu’en 2030 donne à la direction une période relativement longue pour mettre en œuvre ses projets. Le corpus ne fournit toutefois ni calendrier pour l’agrandissement de Manara ni budget détaillé pour la prochaine saison. Il faut donc s’en tenir aux intentions annoncées. Ce qui ressort de l’entretien est une volonté de préparer l’avenir immédiatement après le titre. Le club ne considère pas le championnat comme un point d’arrivée. Il réfléchit déjà au budget, à la salle, au retour éventuel d’Arakji et aux joueurs sous contrat. Cette continuité distingue les organisations sportives capables de maintenir leur niveau de celles qui dépendent d’un succès ponctuel. Dans un environnement libanais instable, elle devient elle-même une forme de performance.

Football international, transferts et tennis complètent une actualité dominée par les grands mouvements de joueurs

Les pages sportives du 10 août 2026 accordent également une place importante aux transferts internationaux. Nahar, le 10 août 2026, analyse l’arrivée au Real Madrid de l’ailier ivoirien Yan Diomande, recruté à Leipzig pour 140 millions d’euros. Le quotidien présente le joueur comme un investissement sur le long terme. Le Real Madrid le suivait depuis ses débuts avec Leganés. Son évolution en Allemagne aurait ensuite convaincu le club espagnol d’agir avant qu’une concurrence plus forte ne fasse encore monter son prix. Nahar insiste sur les qualités de dribble du joueur, mais aussi sur sa capacité à créer des occasions. Cette combinaison explique, selon l’analyse publiée, pourquoi Madrid a accepté un montant aussi élevé pour un joueur encore très jeune. Le transfert illustre l’inflation du marché pour les profils offensifs capables d’éliminer un défenseur et de créer un avantage numérique. Al Sharq Al Awsat, le 10 août 2026, traite de son côté des ambitions de Barcelone. Le club catalan affirme avoir amélioré sa situation financière, notamment grâce au retour au Camp Nou. Il envisage plusieurs opérations importantes et s’intéresse notamment à Rodri ainsi qu’à Julian Alvarez. Le journal replace ces projets dans la reconstruction financière du club après les difficultés qui avaient conduit au départ de Lionel Messi en 2021. Les grands clubs européens retrouvent donc une capacité de dépense considérable, tandis que le marché continue de valoriser fortement les joueurs offensifs et les milieux de premier plan. Pour le lecteur libanais, cette actualité internationale occupe traditionnellement une part importante des pages sportives. Mais elle reste secondaire ici par rapport aux événements locaux, conformément à la priorité donnée aux clubs et sportifs libanais.

Al Quds Al Arabi, le 10 août 2026, consacre pour sa part un long développement au transfert de Mohamed Salah à Trabzonspor et à la portée économique et symbolique de son arrivée dans le championnat turc. Le journal considère que la valeur du joueur dépasse son rendement sportif. Son audience dans le monde arabe offre au club et au football turc un outil de rayonnement commercial. L’accueil reçu à Trabzon et l’intérêt de responsables locaux montrent que l’opération est aussi envisagée comme un moyen de renforcer l’image de la ville et du championnat. Al Arabi Al Jadid, le 10 août 2026, suit parallèlement d’autres mouvements du marché, dont l’intérêt de Trabzonspor pour Darwin Nunez et l’arrivée de Rodrigo De Paul auprès de Lionel Messi à l’Inter Miami. Le football international est donc dominé par un marché très actif, où les clubs cherchent autant des performances que de la visibilité. Enfin, Al Quds Al Arabi, le 10 août 2026, suit l’actualité du tennis espagnol. Carlos Alcaraz vise un retour pour préparer l’Open des États-Unis, dont le début est annoncé au 30 août. Alejandro Davidovich, touché au dos, cherche également à revenir à temps pour la compétition de New York. Le jeune Rafa Jodar doit pour sa part conduire l’équipe espagnole dans une rencontre internationale contre le Chili. Ces événements complètent une journée sportive particulièrement dense. Pourtant, le fait majeur pour le Liban reste ailleurs : deux des plus grandes institutions sportives du pays, Al Ansar en football et Al Riyadi en basket-ball, viennent de transformer leurs titres en sujets qui dépassent le résultat brut.

Sport : les titres d’Al Ansar et d’Al Riyadi placent le sport libanais entre succès, reconstruction et enjeux de gouvernance

Al Ansar emmène son titre dans le Sud et donne au sacre une portée dépassant le football

Le football libanais fournit l’un des principaux sujets sportifs du 10 août 2026 avec la tournée d’Al Ansar dans le Sud après son titre de champion du Liban. Al Akhbar, le 10 août 2026, consacre sa une sportive à cette visite et insiste sur sa portée symbolique. Le club a emporté le trophée du championnat dans plusieurs localités du Sud afin de célébrer son succès avec ses supporteurs. La tournée est passée notamment par Sarafand, Tyr et Jouaya. Selon le journal, Al Ansar compte des supporteurs dans l’ensemble du pays. Mais cette visite voulait rappeler plus particulièrement les liens du club avec le Sud. Le président d’Al Ansar, le député Nabil Badr, avait auparavant évoqué avec le président du Parlement Nabih Berri l’idée d’y présenter le trophée. Berri lui aurait répondu que le Sud était ouvert à tous les Libanais et qu’aucune autorisation particulière n’était nécessaire. Il a ensuite demandé aux personnes concernées de préparer l’accueil de la délégation. À Sarafand, les joueurs et dirigeants ont été reçus par des supporteurs venus célébrer le titre. Nabil Badr a présenté le championnat comme un hommage aux habitants du Sud qui ont résisté aux conséquences de la guerre. La délégation s’est ensuite rendue à Tyr. Elle y a rencontré des responsables du football régional et plusieurs personnalités sportives. Le parcours s’est poursuivi vers Jouaya. Les joueurs ont visité le stade Mohammad Saad et ses installations. La tournée s’est achevée par une réception au cours de laquelle des médailles commémoratives ont été offertes aux joueurs. Al Akhbar, le 10 août 2026, rappelle qu’Al Ansar vient de remporter le championnat pour la quatorzième fois de son histoire. Le déplacement du trophée dans le Sud transforme ainsi une célébration sportive en événement social. Le club ne s’est pas contenté d’organiser une réception dans son stade ou à Beyrouth. Il a choisi des localités directement touchées par la situation sécuritaire. Le football devient alors un moyen de maintenir une vie collective dans des zones où l’actualité est principalement dominée par les bombardements, les destructions et les déplacements. Cette dimension explique la place importante accordée au sujet par le quotidien. Elle ne change pas la nature sportive du titre, mais elle donne à sa célébration une signification particulière dans le contexte du 10 août.

Al Liwa’, le 10 août 2026, rapporte également la visite d’Al Ansar à Jouaya. Le quotidien précise que Nabil Badr accompagnait la délégation lorsque celle-ci s’est rendue au stade Mohammad Saad. Le secrétaire d’Al Ansar et les responsables locaux ont parcouru les installations, tandis que les joueurs ont rencontré leurs supporteurs. Le journal indique également que la délégation a reçu plusieurs distinctions lors de ses différentes étapes. La présence de Mazen Kobeissi, membre du Comité olympique libanais et de la Fédération libanaise de football, souligne la dimension institutionnelle de la visite. Dans la même page sportive, Al Liwa’, le 10 août 2026, signale un autre résultat important pour le football local : Al Ahed a remporté le championnat des moins de seize ans pour la saison 2025-2026. Le club a battu Sagesse par trois buts à zéro lors de la finale disputée sur le terrain d’Al Nejmeh. Ce résultat complète le tableau du football libanais en mettant l’accent sur les catégories de jeunes. La formation est un enjeu important pour les clubs, notamment dans un contexte où les contraintes économiques rendent plus difficile le recrutement de joueurs étrangers ou la conservation de certains talents. Les résultats des équipes de jeunes ne doivent donc pas être considérés comme secondaires. Ils donnent des indications sur les réserves sportives dont disposeront les clubs dans les prochaines saisons. Le succès d’Al Ahed montre aussi que la compétition reste active au-delà de l’équipe première. Pour Al Ansar, la situation est différente. Le club doit désormais passer de la célébration du championnat à la préparation de la saison suivante. Son quatorzième titre augmente les attentes. La tournée dans le Sud a renforcé le lien avec son public, mais elle ne donne pas d’informations précises sur le futur effectif ou les objectifs internationaux. Les fichiers du 10 août documentent surtout la célébration du titre. Il serait donc artificiel d’en déduire une stratégie sportive qui n’est pas explicitée dans les sources. Ce qui ressort clairement est la vitalité persistante du football libanais malgré un environnement national difficile. Un champion organise une tournée populaire, un club remporte le championnat des moins de seize ans et les infrastructures locales restent utilisées. Ces éléments donnent au sport un rôle qui dépasse la seule compétition. Il devient aussi un espace de continuité sociale dans un pays où plusieurs autres activités restent perturbées.

Al Riyadi prépare déjà la saison suivante après une finale de basket-ball sous très haute tension

Le basket-ball fournit le deuxième grand dossier libanais de la journée. Nahar, le 10 août 2026, publie un entretien approfondi avec Mazen Tabbara, réélu à l’unanimité à la présidence d’Al Riyadi Beyrouth pour un troisième mandat qui doit se poursuivre jusqu’en 2030. Le club vient de conserver sa domination sur le basket-ball libanais après une finale extrêmement disputée contre Sagesse Beyrouth. Al Riyadi a remporté la série par quatre victoires à trois, lors d’un septième match décisif disputé à Manara. Mazen Tabbara présente ce succès comme le trente-neuvième titre du club dans son histoire et le vingtième de la période moderne. Il dédie le championnat aux victimes libanaises dans le Sud, la Bekaa, le Nord et Beyrouth, ainsi qu’aux victimes de l’explosion du port. Comme pour Al Ansar, le succès sportif est donc replacé dans le contexte national. Mais l’entretien de Nahar va beaucoup plus loin et permet d’identifier plusieurs enjeux pour la saison suivante. Mazen Tabbara explique d’abord que le budget d’Al Riyadi était déjà élevé lors de la saison achevée et que la direction envisage encore de l’augmenter. Il reconnaît toutefois que cette ambition se heurte aux difficultés économiques du Liban et du monde arabe. Le modèle financier des grands clubs libanais reste donc fragile. Pour rester compétitifs, ils doivent financer des effectifs de haut niveau, des entraîneurs et des compétitions coûteuses. Mais leurs revenus évoluent dans une économie où les entreprises et les supporteurs ont eux-mêmes subi plusieurs années de crise. Le président du club évoque également un projet d’agrandissement du stade de Manara. Il estime qu’Al Riyadi et Sagesse doivent conserver leurs terrains à Beyrouth. L’État pourrait, selon lui, faciliter certains aspects administratifs ou fonciers, tandis que le secteur privé prendrait en charge une partie de l’effort. Cette déclaration pose une question plus large sur les infrastructures sportives de la capitale. Les deux grands clubs attirent des publics importants, mais leurs salles doivent répondre aux exigences croissantes des compétitions et de la sécurité. L’agrandissement de Manara apparaît donc comme un projet sportif, mais aussi comme un investissement dans une infrastructure urbaine.

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L’entretien publié par Nahar, le 10 août 2026, apporte également plusieurs informations sur l’effectif. Mazen Tabbara confirme que Sergio El Darwich dispose d’un contrat couvrant encore les deux prochaines saisons. Une clause lui permet cependant de jouer au Japon avant de revenir à Al Riyadi. Le président explique son absence lors de la série finale par les pressions liées à son engagement au Japon et par son état physique après une saison longue. Il affirme ne pas vouloir obliger un joueur à participer lorsqu’il n’est pas pleinement prêt. La question la plus attendue concerne toutefois Wael Arakji. Tabbara affirme qu’Al Riyadi prépare son équipe en partant de l’hypothèse que le meneur n’est pas encore disponible. Le club attend néanmoins son retour dès qu’il sera prêt physiquement et mentalement. Sa place demeure, selon le président, réservée. Cette déclaration permet de comprendre la prudence de la direction. Elle ne fixe aucune date de retour. Il serait donc incorrect de présenter une reprise comme imminente. Le club organise son recrutement sans dépendre d’un calendrier incertain, tout en maintenant la porte entièrement ouverte à son joueur majeur. Le choix est important, car Arakji représente l’une des figures principales du basket-ball libanais. Son retour modifierait directement le potentiel de l’équipe. L’entretien revient aussi sur la tension de la finale contre Sagesse. Tabbara reconnaît que l’entraîneur Ahmad Farran a commis une erreur par son comportement lors d’un incident à Manara. Il refuse toutefois de dissocier cet épisode des tensions apparues dans le camp adverse. Le président indique également avoir parlé personnellement à Youssef Khayat après un comportement qu’il désapprouvait et présente ses excuses pour les insultes proférées par certains supporteurs d’Al Riyadi pendant la finale. Il annonce notamment son intention de présenter personnellement ses excuses à la mère de Youssef Khayat. Ces déclarations sont significatives. Elles montrent qu’après une série sportive très intense, la direction cherche à ramener le débat vers la responsabilité des clubs et de leurs publics. Le basket-ball libanais repose en grande partie sur la rivalité entre Al Riyadi et Sagesse. Cette rivalité nourrit l’audience et l’intérêt populaire, mais elle devient un problème lorsqu’elle dépasse le cadre sportif. La reconnaissance publique d’erreurs et les excuses constituent donc aussi une tentative de réduire la tension avant la prochaine saison.

Les clubs libanais doivent transformer leurs succès en structures plus durables

Les informations consacrées à Al Ansar et Al Riyadi montrent deux sports différents confrontés à une question comparable : comment transformer un succès sportif en stabilité institutionnelle. Dans le football, Al Akhbar, le 10 août 2026, présente Al Ansar comme un club capable de mobiliser un public au-delà de Beyrouth. Sa tournée dans le Sud matérialise cette implantation. Le quatorzième championnat constitue un capital sportif et symbolique important. Cependant, la solidité future d’un club ne se mesure pas uniquement à son palmarès. Elle dépend de la formation, des infrastructures et de sa capacité financière. Le titre des moins de seize ans remporté par Al Ahed, rapporté par Al Liwa’, le 10 août 2026, montre précisément l’importance du travail dans les catégories de jeunes. Le football libanais a besoin d’un renouvellement constant de ses joueurs. Dans une économie limitée, la formation locale constitue un moyen de réduire la dépendance envers les recrutements coûteux. Elle permet aussi de maintenir un lien entre les clubs et leurs territoires. Les infrastructures comme le stade Mohammad Saad à Jouaya jouent dans cette perspective un rôle essentiel. La visite d’Al Ansar y a mis en évidence l’existence d’équipements capables d’accueillir une activité sportive locale. Les joueurs se sont déclarés impressionnés par les installations, selon Al Liwa’, le 10 août 2026. Cette donnée reste qualitative, mais elle souligne le potentiel de sites situés hors de Beyrouth. Le développement du sport libanais suppose en effet une activité qui ne soit pas concentrée uniquement dans la capitale. Les clubs, fédérations et municipalités peuvent utiliser les infrastructures régionales pour la formation et les compétitions. Le contexte sécuritaire du Sud rend cependant leur fonctionnement plus incertain. La tournée d’Al Ansar prend ici un sens supplémentaire : elle affirme que les infrastructures sportives et la vie des clubs doivent continuer malgré les tensions. Elle ne règle évidemment pas les difficultés du football national, mais elle contribue à maintenir la visibilité d’une activité locale souvent éclipsée par le football européen dans les pages sportives.

Le basket-ball dispose d’une visibilité plus forte au Liban, mais il rencontre lui aussi des limites structurelles. Les propos de Mazen Tabbara dans Nahar, le 10 août 2026, en donnent plusieurs exemples. Le premier est financier. La direction prévoit un budget plus élevé alors que l’environnement économique reste difficile. Le second concerne les salles. Le projet d’agrandissement de Manara montre que la réussite sportive crée des besoins nouveaux en matière d’accueil et de recettes. Le troisième concerne les joueurs libanais. Tabbara insiste sur le fait qu’Al Riyadi construit son équipe autour d’eux. Cette déclaration intervient au moment où l’absence de Wael Arakji oblige le club à réorganiser son effectif. Elle indique aussi que la compétitivité ne doit pas reposer uniquement sur les joueurs étrangers. Le quatrième enjeu est celui de la gouvernance des comportements. La finale contre Sagesse a donné lieu à des tensions qui ont dépassé la compétition. Les excuses formulées par le président d’Al Riyadi constituent une reconnaissance du rôle des dirigeants dans la maîtrise de ces débordements. Le succès sportif doit donc être accompagné d’une capacité institutionnelle à gérer le public, les entraîneurs et les rivalités. La réélection de Mazen Tabbara jusqu’en 2030 donne à la direction une période relativement longue pour mettre en œuvre ses projets. Le corpus ne fournit toutefois ni calendrier pour l’agrandissement de Manara ni budget détaillé pour la prochaine saison. Il faut donc s’en tenir aux intentions annoncées. Ce qui ressort de l’entretien est une volonté de préparer l’avenir immédiatement après le titre. Le club ne considère pas le championnat comme un point d’arrivée. Il réfléchit déjà au budget, à la salle, au retour éventuel d’Arakji et aux joueurs sous contrat. Cette continuité distingue les organisations sportives capables de maintenir leur niveau de celles qui dépendent d’un succès ponctuel. Dans un environnement libanais instable, elle devient elle-même une forme de performance.

Football international, transferts et tennis complètent une actualité dominée par les grands mouvements de joueurs

Les pages sportives du 10 août 2026 accordent également une place importante aux transferts internationaux. Nahar, le 10 août 2026, analyse l’arrivée au Real Madrid de l’ailier ivoirien Yan Diomande, recruté à Leipzig pour 140 millions d’euros. Le quotidien présente le joueur comme un investissement sur le long terme. Le Real Madrid le suivait depuis ses débuts avec Leganés. Son évolution en Allemagne aurait ensuite convaincu le club espagnol d’agir avant qu’une concurrence plus forte ne fasse encore monter son prix. Nahar insiste sur les qualités de dribble du joueur, mais aussi sur sa capacité à créer des occasions. Cette combinaison explique, selon l’analyse publiée, pourquoi Madrid a accepté un montant aussi élevé pour un joueur encore très jeune. Le transfert illustre l’inflation du marché pour les profils offensifs capables d’éliminer un défenseur et de créer un avantage numérique. Al Sharq Al Awsat, le 10 août 2026, traite de son côté des ambitions de Barcelone. Le club catalan affirme avoir amélioré sa situation financière, notamment grâce au retour au Camp Nou. Il envisage plusieurs opérations importantes et s’intéresse notamment à Rodri ainsi qu’à Julian Alvarez. Le journal replace ces projets dans la reconstruction financière du club après les difficultés qui avaient conduit au départ de Lionel Messi en 2021. Les grands clubs européens retrouvent donc une capacité de dépense considérable, tandis que le marché continue de valoriser fortement les joueurs offensifs et les milieux de premier plan. Pour le lecteur libanais, cette actualité internationale occupe traditionnellement une part importante des pages sportives. Mais elle reste secondaire ici par rapport aux événements locaux, conformément à la priorité donnée aux clubs et sportifs libanais.

Al Quds Al Arabi, le 10 août 2026, consacre pour sa part un long développement au transfert de Mohamed Salah à Trabzonspor et à la portée économique et symbolique de son arrivée dans le championnat turc. Le journal considère que la valeur du joueur dépasse son rendement sportif. Son audience dans le monde arabe offre au club et au football turc un outil de rayonnement commercial. L’accueil reçu à Trabzon et l’intérêt de responsables locaux montrent que l’opération est aussi envisagée comme un moyen de renforcer l’image de la ville et du championnat. Al Arabi Al Jadid, le 10 août 2026, suit parallèlement d’autres mouvements du marché, dont l’intérêt de Trabzonspor pour Darwin Nunez et l’arrivée de Rodrigo De Paul auprès de Lionel Messi à l’Inter Miami. Le football international est donc dominé par un marché très actif, où les clubs cherchent autant des performances que de la visibilité. Enfin, Al Quds Al Arabi, le 10 août 2026, suit l’actualité du tennis espagnol. Carlos Alcaraz vise un retour pour préparer l’Open des États-Unis, dont le début est annoncé au 30 août. Alejandro Davidovich, touché au dos, cherche également à revenir à temps pour la compétition de New York. Le jeune Rafa Jodar doit pour sa part conduire l’équipe espagnole dans une rencontre internationale contre le Chili. Ces événements complètent une journée sportive particulièrement dense. Pourtant, le fait majeur pour le Liban reste ailleurs : deux des plus grandes institutions sportives du pays, Al Ansar en football et Al Riyadi en basket-ball, viennent de transformer leurs titres en sujets qui dépassent le résultat brut.

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