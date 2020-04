Séminaire virtuel pour se concentrer sur les dernières avancées techniques et présenter des démonstrations de produits en direct

Beyrouth, Liban – 17 avril 2020 – Samsung Electronics Co., Ltd. a annoncé aujourd’hui qu’elle présenterait la gamme de téléviseurs QLED 8K de nouvelle génération et dévoilerait sa stratégie produit 2020 à travers une prochaine série de séminaires techniques virtuels mondiaux [aujourd’hui le 17 avril à 17 h. (Région M.E. Asia)]. Les participants virtuels auront l’occasion de découvrir des démonstrations de produits en direct de la gamme 2020 par les ingénieurs de Samsung et de participer à une session de questions / réponses après le séminaire.

La gamme de téléviseurs 2020 QLED 8K de Samsung est dotée d’une multitude d’avantages pour les consommateurs conçus pour offrir aux consommateurs une expérience de visionnement immersive et intelligente. Combinant une technologie de pointe avec des fonctionnalités plus intégrées au style de vie, la gamme 2020 QLED 8K exploite des fonctionnalités améliorées par l’IA pour rendre l’expérience du contenu, ainsi que les tâches ménagères quotidiennes, plus facile que jamais.

« L’étendue de notre gamme de téléviseurs QLED 8K 2020 montre le potentiel de ce que les technologies compatibles avec l’IA peuvent réaliser. Ce segment est en passe de croître avec la taille des écrans et le nombre de fonctionnalités dont ils sont équipés augmente rapidement », a déclaré Jongsuk Chu, vice-président exécutif de Visual Display Business chez Samsung Electronics. « Nous sommes ravis de pouvoir partager nos dernières innovations en matière d’affichage avec le monde et espérons que nos consommateurs apprécieront d’utiliser les nouvelles fonctionnalités dans toute la maison. »

Dans le cadre du séminaire technique virtuel, les détails entourant les principales caractéristiques du QLED 8K 2020 seront partagés avec les démonstrations. En plus de la série TV QLED 8K, la gamme de téléviseurs de style de vie de Samsung – composée de The Frame, The Serif et The Sero – sera également présentée. Au cours du séminaire d’une heure environ, les participants découvriront en profondeur les éléments suivants:

QLED 8K 2020 et leadership de l’industrie: les dernières mises à jour et innovations de la technologie TV QLED 8K, y compris la montée en puissance de l’écran ultra large et de la qualité d’image Ultra HD ainsi que les améliorations apportées à la conception, à la mise à l’échelle de l’IA, au HDR, aux angles de vision et plus encore.

Innovation sonore: les dernières améliorations sonores avec Object Tracking Sound + (OTS +), la technologie AVA, Q-Symphony et de nouveaux ajouts à la gamme de barres de son, notamment le Q950T, lauréat du CES 2020 Innovation Award.

Améliorations de la Smart TV: faits saillants sur les fonctionnalités innovantes d’apprentissage en profondeur de Samsung développées pour améliorer les capacités Smart TV de la gamme de téléviseurs QLED 8K 2020, y compris la mise à l’échelle de l’IA, Multi View, Digital Butler, Bixby, synchronisation de l’assistant vocal, image adaptative et plus encore.

Expériences de jeu: aperçu de l’industrie du jeu en pleine croissance et de la façon dont la gamme de téléviseurs QLED 8K 2020 de Samsung peut aider les consommateurs intéressés par le jeu avec des performances améliorées, un décalage d’entrée réduit et des fonctions graphiques animées améliorées.

Expansion des téléviseurs Lifestyle: mises à jour de la gamme croissante de téléviseurs Lifestyle de Samsung, y compris de nouveaux déploiements mondiaux et des extensions vers The Frame, The Serif et The Sero

