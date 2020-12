Signature Quand les Fruits s’expriment !!

Moins d'une minute de lecture

Je ne sais pas vous, mais je trouve la magie de Noël un peu absente cette année… pourtant, Noël approche et avec lui les cadeaux pour faire plaisir à ceux qu’on aime 🎁🎅

C’est donc avec joie que je vous invite à me retrouver Mardi 15 Décembre de 15h à 18h à la garderie Claire Maassaab (Saifi) qui m’accueille gentiment dans ses locaux pour le lancement du tome 1 de ma nouvelle série pour la jeunesse. Il s’agit du petit livre des expressions idiomatiques, un livre ludique et amusant qui permettra à vos enfants de maîtriser à la perfection la langue françaises et ses expressions, et dont les illustrations sont encore une fois signées @reneethomasillustration 🎨

Devant les temps difficiles, j’ai tenu à ce qu’il soit possible de glisser un livre sous le sapin pour chaque enfant. Ainsi, ce livre est non seulement très mignon de part son format “mini” mais également pas cher grâce à son prix “mini” de 20’000 LL ☝🏻

Je vous attend nombreux pour célébrer un peu de magie avant les fêtes, munis évidemment de vos masques 😷 ainsi que de votre bonne humeur (si si, je suis sure que vous pourrez en trouver un peu).

Pour ceux qui viennent en 🚗, garez-vous au parking de l’église Saint Maron.

À très vite, n’hésitez pas à commenter pour confirmer votre présence et à partager sur vos réseaux sociaux