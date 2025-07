Sorbet de caroube glacé : le granité au sirop gourmand

- Advertisement -

Le caroube, or kharoob en arabe, est un fruit séché au goût naturellement sucré. Transformé en sirop épais puis cristallisé, il devient un granité profond et réconfortant. Ce Sorbet de caroube glacé marie la richesse du sirop au pouvoir désaltérant de la glace pilée pour créer un dessert rustique et raffiné.

Recette

Ingrédients (4 personnes)

200 mL de sirop de caroube (kharoob)

100 mL d’eau

50 g de sucre (ajustez selon la douceur du sirop)

Glaçons pilés

Brins de menthe fraîche et morceaux de caroube pour décorer

Préparation

Détente du sirop Dans un bol, diluez le sirop de caroube avec l’eau et le sucre jusqu’à obtenir un mélange fluide. Prise en granité Versez le mélange dans un plat large. Congelez 3 h, en gratant la surface à la fourchette toutes les 30 min pour former un granité homogène. Service Répartissez le granité de caroube dans des coupes ou verres. Garnissez de menthe et de petits morceaux de caroube.

Les petits plus

Variantes épicées : ajoutez une pincée de cannelle ou de zeste d’orange.

: ajoutez une pincée de cannelle ou de zeste d’orange. Coulis contrasté : accompagnez d’un filet de sirop de grenade.

: accompagnez d’un filet de sirop de grenade. Version cocktail : mélangez avec un trait de limoncello ou de vodka pour un apéritif glacé.

: mélangez avec un trait de limoncello ou de vodka pour un apéritif glacé. Texture gourmande : ajoutez quelques raisins secs ou pistaches concassées.