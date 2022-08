Beyrouth : Cet été, le parc d’attraction Dream Park, à Zouk Mosbeh, accueillera un grand festival international pendant 3 jours. Ce festival réunira deux évènements avec deux univers différents : “The Carnival City” et “Riton Live in Lebanon”.

Alors que la saison estivale a commencé, Carnival City se présente comme étant la plus grande destination de divertissement en ville. Un retour remarquable et une aventure familiale géniale visant à faire revivre Beyrouth à travers une expérience festive mémorable. Une fête foraine destinée aux enfants et familles de tout âge, visant à faire revivre le Liban !

Suite au succès spectaculaire de “The Frozen City Ice World Tour” et “Jonas Blue on Ice”, Artists & More Entertainment lance les plus grands festivals dans le but de faire revivre le Liban.

Les billets pour The Carnival City permettent aux visiteurs d’accéder à des jeux de carnaval passionnants, à des attractions, des stations amusantes de restauration, des parades, 4 scènes de théâtre, des spectacles uniques, des DJ, des groupes musicaux et une série de productions de divertissement. Sans oublier l’expérience exclusive d’un cinéma en plein air doté d’installations technologiques de pointe (The drive-in cinema experience).

Le festival “Riton Live in Lebanon” aura lieu, quant à lui, le 27 août. Des tubes mondiaux tels que Friday, Fake ID et Turn Me On, entre autres, y seront joués, et ce, dans le but de connecter Beyrouth au reste du monde à travers la musique, sur une scène immense et avec une production haut de gamme. Le DJ international se produira pour la toute première fois au Liban et connectera Beyrouth au reste du monde via la musique ! Renouvelez votre évasion de jeunesse grâce à cette merveilleuse aventure sans précédent.

Les billets pour “Riton Live in Lebanon” vous donnent accès à toutes les offres de The Carnival City, en plus du concert international accueillant l’artiste RITON ! Les zones sont divisées en 4 sections : la section des adolescents, la section des adultes de plus de 18 ans, les tables des plus de 18 ans, ainsi que les salons Flaming Backstage.

Les portes de Carnival City ouvriront à 16h00 jusqu’à 1h00 du matin, le 26, 27 et 28 août. Le portail du concert ouvre à 21h00.

Le PDG des sociétés, Anthony ABOU ANTOUN, a confirmé lors de notre entretien avec lui sa passion pour son pays natal, qu’il soutient à travers l’organisation d’évènements de grande envergure. “Je suis fier d’annoncer officiellement le lancement de nos nouveaux projets tant attendus à la suite de la pandémie. Il s’agit de nos plus grandes productions pour 2022, a-t-il déclaré tout en ajoutant que “le Liban est toujours en tête de notre liste.”

Le festival, organisé par la société Crazy Events et produit par Artists and More Entertainment, bénéficie également du soutien du ministère de Tourisme libanais.

Achetez vite vos billets dès présent sur le site : www.artistandmore.com

Pour tout renseignement, contacter le 81 21 91 01