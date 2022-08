Le pape François a prié pour le Liban en ce jour de 2ème commémoration du drame de l’explosion du port de Beyrouth. Pour rappel, celle-ci avait fait plus de 240 mots et plus de 6 000 blessés selon un bilan non officiel.

