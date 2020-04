Le Président du Courant Patriotique Libre Gébran Bassil a accusé des partis non mentionnés de comploter contre le gouvernement Hassan Diab.

Comment certains peuvent-ils torpiller la loi la plus importante présentée par le gouvernement, qui prévoit un soutien financier de 1 200 milliards de livres libanaises pour les agriculteurs, les industriels et les artisans, pour l’importation de matières premières et pour l’octroi de prêts bonifiés aux petites et moyennes entreprises?

Gébran Bassil s’est également interrogé sur la publication, par la Banque du Liban, de circulaires visant à permettre l’effondrement de la Livre Libanaise face au dollar, avant d’accuser certains partis politiques d’orchestrer également les manifestations qui ont repris dans les rues libanaises.