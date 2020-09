Les pompiers de la ville de Beyrouth ont reçu ce lundi matin, un don de 10 véhicules et des équipements de lutte contre les feux pour 50 pompiers de la part de la ville de Florence en Italie. Ces donations ont été effectuées sous la supervision de l’Armée Libanaise.

Les pompiers de la ville de Beyrouth ont été éprouvés par la perte de 10 de leurs membres qui intervenaient lors de l’explosion du Port de Beyrouth, le 4 août dernier.

