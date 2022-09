Les forces de sécurité intérieure annoncent le démantèlement d’un gang de faux monnayeurs Libano-syrien, le 9 septembre 2022.

Selon le communiqué, le chef de ce gang désigné comme étant H.M, né en 1985 est de nationalité libanaise. Les 2 autres personnes impliquées désignées, comme étant M.M. né en 2004 et M.M. né en 1997 sont de nationalité syrienne. Ils auraient été arrêtés simultanément entre la route de l’aéroport et les localités de Mazraat Yachouh

Toujours selon le communiqué du FSI, l’argent contrefait arrivait de la localité de Brital dans la Békaa à Beyrouth et l’avoir remis aux deuxième et troisième, et à leur tour, ils l’ont remis aux promoteurs en échange de 200 $ pour chaque 1 000 $ contrefaits.