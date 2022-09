La livre libanaise se trouve au seuil des 38 000 LL/USD, perdant désormais plus de 3 000 LL/USD depuis le début de la semaine, à son plus bas historique dans les marchés parallèles.

La parité actuelle, à l’heure où sont écrites ces lignes, est de 37 800 LL/USD à l’achat et de 37 900 LL/USD à la vente.

Cette nouvelle dégradation de la valeur de la monnaie locale intervient alors que la Banque du Liban a cessé de fournir les devises nécessaires à l’achat de carburants via sa plateforme électronique Sayrafa en début de semaine mais aussi en l’absence probable d’une conclusion positive d’un accord avec le FMI après que l’institution ait formulé plusieurs réserves quant aux projets et textes présentés devant le parlement et largement amendés par la commission parlementaire des finances et du budget.