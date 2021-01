Sur son compte Facebook, l’ambassadeur du Liban aux Etats-Unis Gabriel Issa a annoncé hier qu’il allait décorer la semaine prochaine, au nom du Liban et du Président de la République Michel Aoun, le fondateur et patron de Moderna ainsi que sept cadres et scientifiques d’origine libanaise travaillant dans cette société qui, après avoir procédé à plusieurs essais, a affirmé hier que son vaccin protégeait contre les variants britannique et sud-africain de la Covid-19.

La médaille nationale du mérite sera ainsi remise aux personnes suivantes :

• Noubar Afeyan – Co-fondateur et président

• Marcello Damiani – Directeur général de l’excellence numérique et opérationnelle

• Said Francis – vice-président pour le développement des affaires et la stratégie d’entreprise

• Charbel Haber – vice-président des affaires réglementaires

• François Nader – membre du conseil indépendant

• Monique Yoakin Turk – Directeur, Gestion des programmes et des alliances.

• Joe Sarkis – Directeur associé

• Joyce Kfoury Sousa – Responsable Contrôle Qualité

https://www.facebook.com/100015471138200/posts/980048872520808/?d=n