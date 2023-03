Vers l’impression de billets de 500 000 et d’un million de livres libanaises?

Les autorités libanaises envisagent de donner le feu vert à l’impression de billets de 500 000 LL et d’un million de livres libanaise. Cette autorisation sera notamment étudiée lors de la réunion du Bureau parlementaire et de la prochaine session législative dont aucune date n’a encore été fixée.

Cette information intervient alors que la livre libanaise a perdu plus de 98% de sa valeur en 3 ans de crise financier et à la veille de la publication par le FMI d’un nouveau rapport économique concernant le pays des cèdres. Selon les rumeurs, le contenu de ce rapport du FMI pourrait souligner la gravité de la situation financière actuelle et notamment la difficulté grandissante pour le recouvrement d’une partie des dépôts bancaires.

Les spécialistes estiment que l’impression de nouveaux billets rappelle les situations vécues au Vénézuela ou encore au Mozambique et notent que la situation monétaire n’est pas encore stabilisée comme le démontre le scénario vécu hier avec une montée de la parité au marché noir de la livre libanaise à 143 000 LL/USD puis une chute jusqu’à 105 000 LL/USD sur base d’une promesse de la BdL de vendre des devises étrangères à 90 000 LL/USD.

Seule une unification des taux de parité et le flottement de la livre libanaise comme demandé par le FMI ainsi que la restructuration du secteur financier afin de le recrédibiliser pour ainsi obtenir à la fois le déblocage de l’aide internationale et rendre le Liban attractif pourrait prévenir toute nouvelle détérioration de la parité de la monnaie locale, des conditions loin d’être aujourd’hui remplies ….