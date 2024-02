Le secteur bancaire libanais a vécu une année 2023 aux allures de montagnes russes, avec des fluctuations significatives dans ses dépôts en devises étrangères et en livres libanaises (LL), ainsi qu’une réduction notable de son portefeuille de prêts, selon le dernier rapport financier.

En 2023, les dépôts en LL ont connu une hausse impressionnante, passant de LL 45.4 trillions à fin 2022 à LL 52.1 trillions à fin 2023, soit une augmentation de LL 6.7 trillions. Par contre, les dépôts en devises étrangères ont baissé de 4.3 milliards de dollars US. Dans le même temps, les prêts en LL ont chuté de LL 3.5 trillions et les prêts en devises étrangères ont diminué de 2.6 milliards de dollars US. Ces mouvements sont survenus malgré un excédent de la balance des paiements de 2.2 milliards de dollars US pour l’année.

Cette augmentation des dépôts en LL s’inscrit dans un contexte de création monétaire excessive au début de l’année 2023 et de dépréciation de la livre libanaise au premier trimestre. Cependant, le dernier trimestre a vu une certaine stabilisation des crédits en devises étrangères.

L’année a également été marquée par une relative stabilité des intérêts sur les dépôts en LL, avec des taux se stabilisant autour de 0.55% à fin 2023, et une stabilité des taux d’intérêt sur les dépôts en devises étrangères. Néanmoins, l’intérêt moyen sur les prêts en LL a reculé de 4.56% à fin 2022 à 3.97% à fin 2023. De même, l’intérêt moyen sur les dépôts en devises étrangères a connu une contraction passant de 0.06% à 0.03% sur l’année.

D’autre part, les banques libanaises ont rapporté une baisse de leur portefeuille d’Eurobonds de 2.9 milliards en 2022 à 2.2 milliards en 2023, ce qui représente une diminution significative de la part des Eurobonds détenus par les banques dans les dépôts en devises étrangères de leurs clients.

Le secteur bancaire libanais reste donc confronté à des défis importants. La hausse des dépôts en livre libanaise (LL) reflète une inflation ou une dévaluation de la monnaie à hauteur pour l’année dernière de 271%, ce qui pousse les gens à déposer plus d’argent à la banque du fait de la perte de valeur de la monnaie en circulation. Par ailleurs, la baisse des dépôts en devises étrangères et la contraction des prêts en LL et en devises étrangères indiquent que les banques continuent à souffrir d’un manque de confiance public mais aussi sont incapables à générer des fonds en devise en vue de réactiver l’activité économique.

La stabilité des taux d’intérêt sur les dépôts peut être vue comme un effort pour maintenir la confiance des déposants, tandis que la baisse des taux d’intérêt sur les prêts peut être une tentative de stimuler l’emprunt et l’investissement. Cependant, la chute drastique de l’équité des actionnaires suggère des pertes significatives pour les banques, ce qui peut affecter leur solvabilité et leur capacité à prêter.

Ces éléments indiquent que l’économie libanaise, et en particulier son secteur bancaire, reste fragile et en situation de crise. Les réformes économiques et une gestion prudente des finances publiques sont cruciales pour la stabilisation du secteur bancaire et la reprise économique du Liban.