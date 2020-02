Selon une étude menée par le site InfoPro, plus de 220 000 emplois auraient disparus depuis le mois d’octobre et 60 000 depuis novembre. 160 000 emplois ont donc été perdu pour le seul mois d’octobre.

Cette étude a pris en considération un échantillon de 300 entreprises selon leurs régions, tailles et secteurs d’activité.

Parallèlement, le nombre des entreprises ayant fermé leurs rideaux aurait augmenté de 20% durant cette période, soit 12% du total des entreprises. Un tiers d’entre elles aurait réduit leurs masses salariales de 60% et la moitié aurait décidé de réduire les salaires par plus de 40%

La fragilité du secteur privé avait commencé depuis le début de 2019, les entreprises réduisant leurs frais généraux et leur nombre d’employés et baissant les salaires. Au 17 octobre, la plupart des entreprises avaient déjà épuisé leurs réserves et beaucoup avaient perdu leur capacité à résister à la crise, contrairement à la situation des précédentes urgences sécuritaires ou économiques des 25 dernières années

InfoPro