Les autorités libanaises annoncent que 27 personnes sont décédées des suites du COVID19 au Liban ces deà ières 24 heures. 1 478 cas ont également été diagnostiqués. Par ailleurs, elles annoncent également la mise en place d’une période de confinement total de 3 jours durant les fêtes de Pâques Orthodoxes.

Un confinement de 3 jours à l’occasion de la Pâques Orthodoxe

Les autorités libanaises ont décidé d’imposer un confinement total de 3 jours à l’occasion des fêtes de Pâques Orthodoxes, à l’identique de celles qui avaient été imposées lors des fêtes de Pâques Catholiques.

Ce dernier devrait débuter vendredi soir pour s’achever lundi prochain.

Pour rappel, le couvre-feu de 21h30 à 5 heures imposé à l’occasion du Ramandan est également toujours en place.

Ainsi les églises resteront ouvertes à 30% de leur capacité durant les fêtes de Pâques. Il s’agira cependant d’obtenir une autorisation de sortie via le site http://covid.pcm.gov.lb

Les églises pourront ainsi ouvrir leurs portes pour célébrer la messe du Vendredi saint ainsi que la messe de Pâques “de manière brève” .

Il s’agira cependant de respecter les mesures de distanciation sociale, avec le port du masque mais également de limiter à 30% par rapport à la capacité d’accueil, le nombre de personnes y assistant.

Ces mesures de confinement visent à éviter les rassemblements familiaux et les rassemblements publics, principaux vecteurs actuels du coronavirus COVID19 au Liban.

Les voyageurs en provenance d’Inde et du Brésil interdits d’entrée

Les voyageurs en provenance du Brésil ou de l’Inde seront interdits d’entrée au Liban via l’aéroport international de Beyrouth ou encore par voie terrestre.

La seule exception concerne les ressortissants de ces pays ayant séjourné au moins 14 jours dans un pays tiers.

Cette information intervient alors que l’épidémie se propage dans ces 2 pays, avec l’apparition de nouveaux variants qui semblent être plus contagieux et létaux, ayant amené à la saturation des structures hospitalières locales.

Les études indiquent que le variant brésilien P.1 est plus contagieux, près de deux fois plus que les autres variants du virus. Sa transmission serait plus rapide encore que celle du variant britannique B.1.1.7. Le risque de réinfection aussi serait accru : des personnes ayant déjà contracté la lignée “originelle” du virus pourraient être réinfectées.

Toujours au Brésil, le nombre de cas total aurait dépassé les 14 millions avec plus de 70 000 nouveaux cas par jour. Ce pays compterait près de 400 000 décès.

En Inde devenu épicentre de l’épidémie, l’actualité a été marquée par des images effarantes de scènes qui se déroulent dans les hôpitaux dépassés par la catastrophe. Une importante pénurie d’oxygène touche ce pays alors que l’aide internationale commence à peine à parvenir. 360 000 nouveaux cas sont apparus pour la seule journée d’hier pour 18 millions de personnes contaminées en tout.

Le variant indien a également été détecté dans 17 pays. “Le B.1.617 a un taux de croissance plus élevé que les autres variants en circulation en Inde, ce qui suggère une plus grande contagiosité”, assure aussi l’OMS.

Quels sont les chiffres du jour? Au total, 524 251 ont été contaminées depuis le 21 février 2020, date de la découverte d’un premier cas au Liban.



1 478 ont été diagnostiquées positives en ce jour.



Le nombre de contaminations locales quotidien est de 1 470 cas. 8 cas en provenance de l’étranger ont été diagnostiqués.

Le nombre total des personnes touchées par le virus atteint le chiffre de 519 030 cas locaux et de 5 211 cas en provenance de l’étranger.



27 décès ont été donc annoncés ces dernières 24 heures. Le nombre total de personnes décédées est de 7 224 depuis l’apparition de la maladie au Liban, le 21 février 2020.



Le ratio de tests positifs reste élevé mais diminue avec le chiffre de 11.5 %.



1 343 personnes étaient hospitalisées et 601 personnes étaient dans un état considéré comme critique et 173 personnes placées sous respirateur.

Combien de personnes ont été vaccinées? 7 678 personnes ont reçu une première dose de vaccin aujourd'hui et 5 288 ont été vaccinés à une deuxième reprise.

Au total, 290 281 personnes ont reçu une première dose et 155 706 personnes ont reçu les 2 doses