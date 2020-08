Le Premier Ministre Hassan Diab a indiqué que 2750 tonnes de nitrate d’ammonium étaient stockés dans l’entrepôt où a eu lieu d’explosion qui a ravagé la capitale libanaise.

Cette quantité était présente depuis six ans dans un entrepôt du port de Beyrouth aujourd’hui rasé par l’explosion, sans prendre de mesures préventives, précise le Premier Ministre qui s’exprimait lors de la réunion du Haut Conseil de la Défense.

Les autorités libanaises appellent à ce que soit mené une enquête afin de déterminer les responsabilités des personnes et des institutions impliquées.

Pour l’heure, le bilan fait état de plus de 60 personnes décédées et de plus de 2750 personnes blessées.