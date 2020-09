90 militaires de la FINUL déployée au Sud du Liban, ont été diagnostiqués positifs au coronavirus COVID-19. Ils ont été depuis placés en isolement, indique la forme des Nations Unies.

