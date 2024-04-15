رأى المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان عبر حسابه الخاص على منصة “أكس” إلى أن “قضية “اوبتيموم” أصبحت بعهدة القضاء اللبناني بعدما حول مصرف لبنان المعلومات اليه”.

وشدد المرصد على “ضرورة الكشف عن خبايا هذا الملف خصوصا وان الشركة التي تتولى التدقيق في حسابات مصرف لبنان تحدثت عن عمليات تحوم حولها الشبهات في هذا الشأن”.

واضاف المرصد: مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون هي من تحقق في ملف “اوبتيموم”، والمفارقة أن ملف القاضية عون أمام المجلس التأديبي عاد وتحرك أثناء إدارتها هذا الملف”، ودعا المرصد الى الكشف عن كل ما حصل في الحقبة السابقة في مصرف لبنان لأنها ستكون نهوض من جديد.

Le dossier « optimum » est actuellement aux mains de la Justice alors que les services de la banque centrale ont finalement transféré les éléments nécessaires quant à l’étude du dossier. — Observatoire Européen pour l’Integrité du Liban (@OEILiban) April 15, 2024

Toute la lumière doit être mise sur ce dossier surtout que la société qui a effectué l’audit sur les comptes de la banque centrale avait confirmé les suspicions. — Observatoire Européen pour l’Integrité du Liban (@OEILiban) April 15, 2024

Cependant, cette enquête se déroule alors que le procureur général du Mont Liban en charge de ce dossier, la juge Ghada Aoun, se voit menacée par une procédure devant le conseil disciplinaire. — Observatoire Européen pour l’Integrité du Liban (@OEILiban) April 15, 2024